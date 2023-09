„Kosten explodieren“: Grünen-Abgeordneter rät von Ausbau der A8 ab – 735,7 Millionen Euro erforderlich

Von: Katrin Hager

Teilen

Wie geht‘s weiter beim Ausbau der A8, und was wird aus den abgelehnten Holzkirchner Umgehungen? Dazu hat Karl Bär (Grüne) aktuelle Infos aus dem Bundesverkehrsministerium erfragt.

Holzkirchen – Der Verkehr sorgt im Nordlandkreis regelmäßig für Diskussionsstoff. Der Holzkirchner Bundestagsabgeordnete Karl Bär (Grüne) vermeldet nun Neuigkeiten zu zwei Projekten aus dem Bundesverkehrswegeplan: Der geplante Ausbau der A8 wird massiv teurer – und die Holzkirchner Umfahrung wird „vorerst nicht weiterverfolgt“.

Ausbau der A8 von Holzkirchen bis Inntaldreieck: Kosten von 735,7 Millionen Euro

Der achtstreifige Ausbau der A8 von der Anschlussstelle Holzkirchen bis zum Inntaldreieck wird im Bundesverkehrswegeplan bislang als vordringlicher Bedarf gelistet. „Dieser Plan hätte gravierende Auswirkungen für die Anwohner*innen in den Gemeinden Holzkirchen, Valley, Weyarn und Irschenberg“, erklärte Karl Bär gestern in einer Pressemitteilung. Und auch die Kosten würden deutlich höher als bislang angenommen – um 75 Prozent. Das hat der Grüne Bundestagsabgeordnete auf Anfrage vom FDP-geführten Bundesverkehrsministerium erfahren, teilt er mit.

Die Autobahn soll zwischen Holzkirchen und Inntaldreieck – wie hier am Seehamer See – ausgebaut werden. Massive Kostensteigerungen sieht Karl Bär (Grüne) als guten Anlass, von den bisherigen Plänen abzusehen. © Archiv Max Kalup

„Um rund 320 Millionen Euro teurer wird das Vorhaben nun nach aktuellem Stand im Vergleich zum Bundesverkehrswegeplan von 2015.“ Die Kostenschätzung liege aktuell bei 735,7 Millionen Euro; 2015 bei der Erstellung des Bundesverkehrswegeplans 2030 sei man von 413,8 Millionen Euro ausgegangen. „Die Kostensteigerungen basieren laut Ministerium vor allem auf der Baupreisentwicklung“, teilt Bär mit.

(Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Bundestagsabgeordneter Bär (Grüne) findet: Steuergeld besser anders einsetzen

Der Grünen-Abgeordnete, der sich seit Jahren gegen den Autobahnausbau einsetzt, sieht sich in seiner Ablehnung des Projekts bestätigt: „Eine noch breitere Fahrbahn, die noch mehr Verkehr zu uns bringt, ist sowieso falsch. Dass jetzt auch noch die Kosten explodieren, ist ein deutliches Zeichen, diesen Bau jetzt endgültig zu beerdigen“, appelliert er. „Wir müssen mit Steuergeldern vernünftig umgehen. Auch die Arbeitskraft der Menschen in den Behörden und Planungsbüros ist bei der Sanierung von Brücken, dem Ausbau der Bahnlinien oder Verkehrsberuhigung in den Kommunen besser eingesetzt“, findet der Holzkirchner.

Bürgerentscheid lehnte Umfahrungen bei Holzkirchen ab

Ein anderes Bild zeichne sich derweil bei den Holzkirchner Umfahrungen ab, die 2022 im Bürgerentscheid mehrheitlich abgelehnt worden waren. Das Bundesverkehrsministerium habe auf Bärs Anfrage hin mitgeteilt, dass die Planungen für die Umfahrungen um Holzkirchen, Großhartpenning und Kurzenberg zwar noch nicht eingestellt wurden, „aber vom Freistaat Bayern, der im Auftrag des Bundes die Ortsumfahrungen plant, vorerst nicht weiterverfolgt“ werden.

Wie berichtet, wollten Befürworter die Diskussion zuletzt wieder neu befeuern. Sie sehen die Ablehnung im Bürgerentscheid nicht als generelles Votum gegen Umgehungsstraßen, sondern „nur“ als Ablehnung der vom Straßenbauamt angedienten Trassen. Die Behörde hatte indes mehrmals deutlich gemacht, dass es keine Alternativen gebe, die juristisch realistische Aussicht auf Umsetzbarkeit hätten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach, Holzkirchen und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Holzkirchen.