Nach Schikanen von Anwohnern: Welle der Solidarität erreicht Café - auch BR und RTL melden sich

Von: Martin Becker

Weil ihr Café Lani jetzt sogar ins Fernsehen kommt, hat Cornelia Nikel den geplanten Urlaub abgesagt. Kleiner Trost: Die 41-Jährige erfährt eine Welle der Solidarität, mit der sie in diesem Ausmaß nicht gerechnet hat. © Martin Becker

Nach Beschwerden einzelner Anwohner erfährt Cornelia Nikel eine Welle der Solidarität für ihr Café Lani in Unterhaching. Und aufgeben will sie nicht.

Unterhaching – Dass der Artikel „Schikane an der Schankfläche“ (Münchner Merkur vom 8. Juni), in dem es um Anwohnerbeschwerden gegen Geräusche vom Café Lani am Unterhachinger Rathausplatz ging, Reaktionen hervorrufen würde, war abzusehen. „Aber die Wucht der Resonanz hat uns überrascht“, gibt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl zu. Auch Café-Chefin Cornelia Nikel ist überwältigt von der Welle der Solidarität: „Unfassbar, damit hätte ich nie gerechnet!“

Anwohnerbeschwerden wegen Cafe-Lärm: Riesige Resonanz - Rund 250 Kommentare bei Facebook

Allein über die Facebook-Seite der Landkreis-Redaktion des Münchner Merkur wurde der Artikel rund 92 000 Mal gelesen, knapp 250 Kommentare gingen ein (vgl. kleine Auswahl im Kastentext). Der Tenor: bitte bei Belebung bleiben! Und nicht das Ortszentrum zur Stätte der Stille machen. Inzwischen interessiert sich sogar das Fernsehen für das Thema – der BR war mit einem Kamerateam schon in Unterhaching, RTL und Sat1 haben angefragt.

Beschwerden gegen Café Lani in Unterhaching: Gemeinde hält an Belebung des Ortszentrums fest

„Wir sehen die Situation mit Respekt vor den Anwohnern und ergreifen keine Partei“, betont Simon Hötzl, verweist zugleich aber auf die „sehr klare Position“ der Rathausverwaltung: „Es besteht der eindeutige Auftrag, für mehr Belebung des Ortszentrums zu sorgen. Wer dort lebt, muss einen gewissen Geräuschpegel einfach hinnehmen.“

Der Rathaus-Sprecher wünscht sich „einen schönen Sommer – und dass die Gastronomie funktioniert“. Sein Rat an die Nörgler unter den Anwohnern: „Wir empfehlen einen Perspektivwechsel – vielleicht sollten sich einige einfach mal in die Freischankfläche auf dem Rathausplatz setzen, einen Kaffee trinken und mit den Café-Befürwortern ins Gespräch kommen.“

Neben der Unterstützung durch die Gemeinde erfährt Cornelia Nikel breit gefächerte Solidarität der Café-Kunden. „Plötzlich kommen Leute, die noch nie hier waren, um mir Mut zuzusprechen“, berichtet die 41-Jährige. Ihr Personal, momentan fünf Kräfte, möchte sie sogar aufstocken: Eine junge Konditorin, vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen, möchte gern ihre Backkunst zeigen.

Und aus Starnberg erhielt Cornelia Nikel ein überlegenswertes Angebot: Für ein etabliertes Restaurant-Café wird dort ein neuer Betreiber gesucht – der Vermieter hat ihr das Objekt plus Drei-Zimmer-Wohnung angeboten. Seeblick inklusive. Eine Alternative wäre das, sollte es der kleinen Schar der Café-Lani-Gegner gelingen, die Taufkirchnerin zu vertreiben.

Schikane gegen Café in Unterhaching - Online-Petition im Gespräch

Die will aber nicht aufgeben, eher würde sie zweigleisig fahren – mit Gastronomie in Starnberg und Unterhaching. Dort ist sogar eine Online-Petition im Gespräch, um mit Blick auf ein Gerichtsverfahren die Unterstützung symbolisch zu untermauern: „3000 Unterschriften kämen schnell zusammen“, glaubt Cornelia Nikel. Vorerst aber konzentriert sie sich aufs nächste TV-Interview. Und hat dafür sogar ihren Urlaub abgesagt.

„Recht auf Geräusche“: Das sagen Facebook-Nutzer zur Anwohner-Kritik am Café Lani . „Wer sich gestört fühlen will, wird sich immer gestört fühlen. Wir brauchen ein Recht auf Geräusche. Geräusche beruhigen, während Stille psychisch belastet. Still ist nur der Tod.“

. „Das Café strahlt einfach zuviel Lebensfreude aus. Das geht für frustrierte Stubenhocker überhaupt nicht.“

. „Es sterben genug Innenstädte, weil kein Leben mehr stattfindet.“

. „Wie kann man sich über jeden Pups aufregen. Unmöglich! Ich zieh doch auch nicht an den Hauptbahnhof und beschwere mich dann über die Lautstärke der Züge.“

. „Die meisten meckern einfach über alles anstatt sich auch mal dahin zu setzen und mit den Leuten zu quatschen und dabeizusein.“

. „Diese Meckerer sollten sich schämen und auswandern.“

. „War dort noch nie, aber werde jetzt aus Solidarität mal hingehen.“

. „Wie verbittert können die Leute nur sein, dass sie sich sogar vom Geplätscher eines Brunnens und Stühlerückens in einem Cafe belästigt fühlen.“

. „Manche Menschen können ohne streiten nicht glücklich sein. Sie haben meistens mit sich selber ein großes Problem und bemerken gar nicht wie sie sich selber schaden.“

. „Die Anwohner sollen froh sein dass es solche Läden überhaupt noch gibt.“

. „Hut ab vor der Inhaberin, die das alles mitmacht und nicht aufgibt.“