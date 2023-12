Chaotische Szenen am Flughafen: Paar mit Baby sitzt drei Tage ohne Gepäck in München fest

Von: Katarina Amtmann

Am Dienstag geht am Flughafen München erneut nichts mehr, Starts und Landungen wurden abgesagt. Passagiere sitzen teils schon seit Freitag dort fest.

München - Albtraum Flughafen: Nach den kräftigen Schneefällen des Wochenendes ist der Flugverkehr in München nach wie vor stark eingeschränkt. Hunderte Passagiere stecken fest. Und auch für Dienstag, 5. Dezember, ist keine Normalisierung in Sicht.

Wintereinbruch in Oberbayern: Passagiere stranden am Münchner Flughafen

Hundere Passagiere sind nach dem Wintereinbruch in Oberbayern am Münchner Flughafen gestrandet, teils sogar mehrere Nächte. Auf X (Twitter) beklagten Fluggäste am Montag, dass versprochene Anschlussflüge mehrfach annulliert worden seien. Der Münchner Flughafen und auch die Fluggesellschaft Lufthansa bestätigten der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage am Abend, dass Passagiere in den Terminals übernachtet hatten, „darunter auch einige mehrfach“, so ein Flughafensprecher. Die Lufthansa sprach von mehreren hundert Fluggästen, die auf dem zweitgrößten deutschen Flughafen übernachtet hatten.

München ist ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Flugverkehr. Gestrandet waren offenbar hauptsächlich internationale Passagiere, nicht Einheimische. Und ein Ende der Probleme ist nicht in Sicht: Am Dienstag wird es am Münchner Flughafen wegen eines angekündigten Eisregens von Betriebsbeginn bis 12 Uhr keine Starts und Landungen geben. Das hatte der Airport am Abend mitgeteilt.

Der Flugbetrieb in München wird erneut eingestellt. © Angelika Warmuth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Paar mit Baby sitzt drei Tage ohne Gepäck am Flughafen München fest

Eine Nutzerin beschwerte sich auf X, dass keine Übernachtung arrangiert worden sei, und es für über 48 Stunden keine Flüge gegeben habe. Eine US-Bürgerin warf der Lufthansa vor, dass ihr Sohn, Schwiegertochter und Baby drei Tage ohne Gepäck oder Kinderkleidung in München festgesessen hätten. Ein weiterer Fluggast schrieb, dass er bereits seit Freitag in München festsitze.

„Ein geregelter Flugbetrieb am Flughafen in München ist nach dem Schneefall vom Wochenende weiterhin nicht möglich“, erklärte eine Lufthansa-Sprecherin. „Die Abfertigungskapazitäten sind massiv eingeschränkt, zum Beispiel durch eingefrorenes Flughafen-Equipment oder eingeschneite Fahrzeuge.“ Deswegen habe die Lufthansa weitere Flüge streichen müssen.

Schneechaos: Lufthansa stellt Mahlzeiten und Hotelzimmer zur Verfügung

„Fluggäste, deren Weiterflug wegen der Wettersituation in München ausfällt, stellt Lufthansa kostenfrei Mahlzeiten und Hotelzimmer zur Verfügung“, hieß es in der Stellungnahme der Fluggesellschaft. Sollte das Kontingent von mehreren hundert Zimmern ausgebucht sein, hätten Passagiere die Möglichkeit, selbst ein Hotelzimmer zu buchen, diese Kosten würden dem Passagier dann erstattet.

„Trotzdem übernachten mehrere hundert Passagiere im Terminal“, antwortete die Lufthansa-Sprecherin. „Entweder, weil ein Visum für die Einreise fehlt, oder weil die Gäste von dem Angebot, ein Hotelzimmer zu buchen, Abstand nehmen.“

Der Flughafen München warnte Fluggäste auf seiner Webseite, dass der Flugbetrieb weiter nur mit Einschränkungen möglich sei. (kam/dpa)

