Brief macht Kinder „fix und fertig“: König Charles meldet sich bei Drittklässlern

Einen besonderen Brief verfasste im letzten Schuljahr die Klasse 3a der Grundschule St. Korbinian. Empfänger: König Charles III. Jetzt gab es die Antwort.

Freising – Im Frühjahr des Jahres entschied sich die Klasse 3a von Tanja Eggerstorfer dazu, einen ungewöhnlichen Brief zu schreiben. „Im Unterricht haben wir gerade das Thema Briefe behandelt“, berichtet die Lehrerin. „Unsere Schulleiterin Sandra Paretzke kam dann mit der Idee auf mich zu, dass wir passend zur anstehenden Krönung einen Brief an Charles und Camilla schreiben könnten.“ Genau das taten die Lehrerin und ihre Schüler dann auch.

Überraschte Gesichter: Dass sich Charles und Camilla persönlich bei den Grundschülern für ihre Karte bedanken würden, damit hatte keiner gerechnet. © Lehmann

Den Brief schrieben sie auf Deutsch, „denn ein wenig Deutsch kann Charles ja“, erzählt Eggerstorfer. In dem Schreiben stellte sich die Klasse vor, berichtete von ihrem aktuellen Unterrichtsthema und gratulierte Charles und Camilla zur bevorstehenden Krönung. „Wir haben den beiden einen wunderschönen Tag bei der Zeremonie gewünscht.“

Freisinger Schüler bekommen Brief von King Charles: „Wunderschöne Karte“

Vor wenigen Wochen erreichte die Freisinger Grundschüler, die mittlerweile in der Klasse 4a sind, Post aus England. „Die Sekretärin kam mit einem Briefumschlag in die Klasse. Wir alle waren total überrascht und erst einmal fix und fertig, als wir gesehen haben, dass Charles und Camilla tatsächlich geantwortet haben“, erinnert sich Eggerstorfer. Im Umschlag habe sich eine „wunderschöne Karte“ mit einem gedruckten Text auf Englisch befunden.

Dank für die Glückwünsche: Das königliche Paar schickte ein © und ein paar Zeilen des Danks an die Klasse 3a.

Das Königspaar bedankt sich in den vorgefertigten Zeilen für die Glückwünsche zur Krönung. Unterzeichnet wurde das Poststück handschriftlich – von König Charles III. und Königin Camilla. Die Freude der Kinder darüber war natürlich riesengroß. Wo genau die Karte mit Bild von Charles und Camilla nun ausgestellt wird, hat die Klasse noch nicht final entschieden. „Aber einen schönen Platz in einer unserer Schulvitrinen werden wir sicherlich finden“, erzählt Eggerstorfer.

