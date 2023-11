Christkindlmarkt nahe München muss früher als sonst beginnen – mit einer Premiere

Von: Klaus Greif

Drucken Teilen

Der Christkindlmarkt auf dem Platz vor der Stadthalle beginnt schon eine Woche vor dem ersten Adventswochenende. Am Freitag, 25. November, 17 Uhr, öffnen die Buden am Platz.

Germering – Der Grund für den frühen Start liegt am Kalender. Heiligabend fällt heuer auf den vierten Adventssonntag. Weil der Germeringer Markt drei Wochen dauern soll, aber traditionell in der Woche vor dem 24. Dezember geschlossen bleibt, muss früher begonnen werden.

Offiziell eröffnet wird der Christkindlmarkt am Freitag um 18 Uhr durch OB Andreas Haas. Im weihnachtlich gestalteten Programm-Flyer wirbt Haas für einen Besuch des Marktes: „Unser Christkindlmarkt ist etwas Besonderes.“ Mit seinem Lichterglanz, dem köstlichen Duft nach Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst, den festlich dekorierten Hütten voller Geschenkideen und einem Nikolaus, der allabendlich seinen schweren Sack voll Süßigkeiten für die Kinder öffnet, verbreite der Markt Jahr für Jahr vor der Stadthalle wunderbare Weihnachtsstimmung.

Der Nikolaus verteilt täglich um 17.30 Uhr am Christkindlmarkt kleine Geschenke. © mm

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Rahmenprogramm hat in den drei Wochen jede Menge an Attraktionen, die zum Bleiben einladen. Chöre und Musikgruppen sorgen am Abend für die passende Stimmung. Ein Kinderkarussell soll die kleinen Besucher ebenso erfreuen wie ein Kasperltheater, das an drei Abenden geboten wird. Die Feuerwehr Unterpfaffenhofen sorgt wie in den Vorjahren mit einem Lagerfeuer für Romantik.

Christkindlmarkt in Germering: Premiere für Videoprojektion

Die Brucker Perchten und die Moosgrantler aus Maisach erwecken alpenländische Weihnachtstraditionen zum Leben. Erstmals gibt es es in diesem Jahr eine Video- und Lichtprojektion: Am 9. Dezember wird die Fassade der Germeringer Harfe ab 17 Uhr weihnachtlich bestrahlt. (kg)

Öffnungszeit Der Christkindlmarkt hat bis zum 17. Dezember montags bis donnerstags von 17-20 Uhr, freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.