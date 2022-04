Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen: Hunderte Ungeimpfte bleiben stur - vorerst ohne Konsequenzen

Von: Tobias Gmach

Zur Impfung verpflichtet sind nur Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen. © Marijan Murat / dpa

Seit März gilt in Deutschland die Corona-Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen. Doch Konsequenzen haben ungeimpfte Pflegekräfte derzeit nicht zu befürchten.

Starnberg – Die allgemeine Corona-Impfpflicht fand im Bundestag keine Mehrheit, auch nicht die für bestimmte Altersgruppen. Jene für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen gilt dagegen seit Mitte März zwar offiziell.

Aber sogar der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat sie jüngst in Frage gestellt und als „nicht fair“ bezeichnet. Die Versorgungssicherheit in Kliniken, Pflegeheimen und Praxen müsse gesichert sein. Seine Warnung: Der Fachkräftemangel könne sich noch verschärfen, wenn man Ungeimpften das Arbeiten verbietet.

Corona-Impfplicht in der Gesundheitsbranche: Beschäftigungsverbot steht nahezu nicht zur Debatte

So sieht das auch Landrat Stefan Frey: „Wir werden mit der Anordnung eines Beschäftigungs- und Tätigkeitsverbots behutsam umgehen. Wesentlich wird das Benehmen mit dem Arbeitgeber sein. Wenn nachvollziehbar und schlüssig die Gefährdung der Versorgungssicherheit durch die Einrichtung oder das Unternehmen im Falle des Ausscheidens der ungeimpften beziehungsweise nicht genesenen Kräfte geltend gemacht wird, ist das ein entscheidungserheblicher Belang.“

Allerdings, schränkt Frey ein, müsse auch für das Wohl der Kontaktpersonen Sorge getragen werden. Im Landkreis wird mittlerweile klar, was sich Bayern unter einer schrittweisen Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht vorgestellt hat: mehrere bürokratische Verfahren in Einzelfällen, die sich über Monate hinziehen und an deren Ende nur vielleicht Bußgelder oder Arbeitsverbote stehen.

Hunderte ungeimpfte Pflegekräfte im Landkreis Starnberg: Nur acht lassen sich doch noch impfen

332 ungeimpfte Mitarbeiter wurden dem Landratsamt bisher gemeldet, etwa 42 Prozent davon aus Kliniken, 27 Prozent aus Altenheimen. „Der Rest verteilt sich auf Arztpraxen, Pflegedienste, Wohnheime und sonstige Einrichtungen“, meldet Landratsamtssprecherin Barbara Beck auf Nachfrage. Von den 332 Menschen hätten sich mittlerweile acht zu einer Impfung durchgerungen.

Nach der Meldung der nicht gegen das Coronavirus immunisierten Mitarbeiter durch den Arbeitgeber bekommen jene ein Impfberatungsangebot vom Landratsamt. Zehn solche Gespräche wurden laut Beck bisher geführt. Es folgen ein Anhörungsverfahren, ein Bußgeldverfahren und das von Landrat Frey angesprochene Verfahren bezüglich des Betretungs- und Tätigkeitsverbots.

Beschäftigungsverbot für ungeimpfte Pflegekräfte: Verfahren kann sich monatelang hinziehen

Bei Letzterem handle es sich um eine „Ermessensentscheidung“, so die Sprecherin. Die Aussagen der Unternehmens- oder Einrichtungsleitung sind also mitentscheidend.

Konsequenzen gab es für Ungeimpfte im Landkreis Starnberg noch nicht. Bisher hat das Landratsamt keinen einzigen Bußgeldbescheid verschickt. Und zu Arbeitsverboten wird es laut Beck vor Beginn des dritten Quartals, also vor August, auch nicht kommen – „wegen der einzelnen durchzuführenden Verfahrensschritte“.

Corona-Impfung für Pflegepersonal: Verweigerer können sich Impfstoff aussuchen

Die Gautinger Asklepios-Lungenfachklinik, die es im Landkreis mit den meisten schweren Corona-Fällen zu tun hat, hat bisher 15 Mitarbeiter ans Landratsamt gemeldet. „Sie stehen nicht alle am Patientenbett“, betont Sprecherin Beatriz Parente Matschke. Es könnten auch Mitarbeiter aus der Verwaltung, Putzkräfte oder Haustechniker sein.

Sie arbeiten alle noch im Krankenhaus. Konsequenzen hin oder her: In der Klinik versuchen die Verantwortlichen, „Hürden abzubauen", so Parente Matschke. Immer mal wieder würden Impfberatungsgespräche geführt. Und: „Wir bestellen auch sämtliche Impfstoffe, die gewünscht sind."

