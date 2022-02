Pflegedienste in der Region schlagen Alarm: Bei Impfpflicht droht Kollaps - Gesundheitsamt rechnet mit Klagewelle

Von: Sebastian Tauchnitz, Barbara Schlotterer-Fuchs

Viele Senioren brauchen Pflege im Alter – noch können sie von Marina Gabel und ihrem Pflegedienst versorgt werden. Tritt die Impfpflicht für pflegendes Personal ab Mitte März ein, könnte das anders aussehen. © Hans-Helmut Herold

Pflegedienste im Landkreis Weilheim-Schongau sind in Alarm-Bereitschaft. Greift Mitte März die Corona-Impfpflicht in ihrem Bereich, könnten viele Hilfesuchende unversorgt bleiben.

Landkreis – „Ein großes Problem im Bereich des Gesundheitssystems wird uns überrollen“, fürchtet Dorothea Strecke-Bauer mit dem gesamten Team des Weilheimer Pflegedienstes. Seit über 20 Jahren leitet sie den ambulanten Pflegedienst, der 100 Patienten betreut. 14 Mitarbeiter arbeiten hier – die Hälfte davon ist nicht geimpft. Bis zur Frist am 15. März sieht es nicht besser aus, weiß die Pflegedienst-Leitung. „Da die Impfpflicht bisher nur das medizinische Personal betrifft, werden mir diese wertvollen Mitarbeiter nicht mehr zur Verfügung stehen.“

Impfpflicht für Pfleger: „Großes Problem wird uns überrollen“

Das Problem: Gerade in der ambulanten Pflege stammt das Personal zu über der Hälfte aus fachfremden Bereichen. Die betreffenden Mitarbeiter werden, so fürchtet die Pflegedienstleitung, in andere Berufe wechseln. „Das bedeutet für uns eine Katastrophe, wir müssten ab März mindestens 50 Patienten die Versorgung im häuslichen Bereich kündigen.“

Strecke-Bauer verweist darauf, dass das freilich nicht nur Pflegedienste betrifft, sondern auch die anderen ambulanten Dienste, Altenheime und Krankenhäuser. Für den Landkreis WeilheimSchongau zeichnet sie ein düsteres Bild: „Es würde bedeuten, dass Tausende von Patienten nicht mehr versorgt werden können. Unser Gesundheitssystem droht dann zusammen zu brechen“, warnt sie. Und weiter: „Die Ungeimpften sind sich dieser Macht sehr bewusst.“

Impfpflicht in Deutschland: Nicht nur Pflegedienste betroffen

Alle Mitarbeiter ihres Unternehmens würden gerne und mit Herz in der Pflege arbeiten und wollten diesen Beruf nicht aufgeben. „Eine Impfpflicht zwingt sie jedoch dazu. Ist denn der Pflegenotstand nicht schon hoch genug? Wie sollen wir die Versorgung unserer Patienten sicherstellen?“ Versucht hat Strecke-Bauer schon vieles. Alleine: „Mit Argumenten erreiche ich meine Mitarbeiter schon lange nicht mehr, der Graben zwischen den Parteien wird immer tiefer, die Aggression immer größer.“

Die Erfahrung beim Weil-heimer Pflegedienst zeigt: In den zwei Pandemiejahren hätten sich keine Mitarbeiter bei Patienten angesteckt und auch nicht umgekehrt, „unser Hygienekonzept funktioniert bestens. Warum benachteiligt die Politik immer wieder die Pflege?“

Schon jetzt Personalmangel in Pflegeeinrichtungen

Und das, wo das Problem mit dem Personalmangel in der Pflege keinesfalls neu ist. Es ist bereits jetzt schon unmöglich, alle Menschen, die pflegerische Hilfe benötigen, zu versorgen, da es nicht genügend Pflegekräfte gibt. Ein Problem, das man auch beim Pflegedienst Gabel in Peiting kennt. „Bei mir rufen jeden Tag drei bis vier verzweifelte Angehörige an, die einen Pflegedienst suchen“, erzählt Marina Gabel, die sich mit Tochter Judith Hieber die Geschäftsführung teilt. „Die Not ist groß, ich höre das ja raus am Telefon.“ Alleine: Die Not auf der eigenen Seite der Leitung wird ab Mitte März noch größer sein.

Seit Beginn der Corona-Pandemie würden Einschränkungen immer wieder damit gerechtfertigt, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden soll. Es würde von systemrelevanten Berufen gesprochen und auf Balkonen geklatscht. „Was aber wirklich mit der Berufsgruppe der professionell Pflegenden passiert, darüber redet kaum einer.“

Und: Was geschieht, wenn diese Versorgung nicht mehr aufrechterhalten werden kann? „Das wird in der ersten Zeit nach Einführung der Impfpflicht für unseren Beruf vielleicht noch mit Überstunden abzudecken sein“, sagt Gabel. Aber auf lange Sicht? „Irgendwann muss ich den Leuten absagen.“ Hinzu kommt: Die Personalgewinnung ist in Pandemiezeiten noch aussichtsloser als zuvor.

Corona-Impfflicht: Pflegedienst fürchtet massive Versorgungslücke

Auch bein Pflegeteam Gabel gäbe es – wie in allen Berufsgruppen – unter den den Pflegekräften einzelne Ungeimpfte. „Für diese Entscheidung gibt es ganz persönliche Gründe“, sagt Hieber. Sie betont, dass kaum eine andere Berufsgruppe seit Monaten so engmaschig getestet würde wie die ihre – auch die Geimpften. „Wir tragen in jedem Kontakt mit Kollegen und Patienten FFP2-Masken, wir tragen bei Covid-Erkrankten Schutzkleidung oder auch bei Patienten, die im Verdacht stehen, erkrankt zu sein.

Wir nehmen all diese Dinge auf uns, um unsere Patienten und uns zu schützen.“ Selbst wenn ab Mitte März nur fünf bis zehn Prozent der Mitarbeiter nicht mehr arbeiten dürfen, „hat das zur Folge, dass Patienten nicht mehr ausreichend versorgt werden können“. Ein Rattenschwanz: Es entsteht eine massive Versorgungslücke, die die Angehörigen nicht schließen können. „Pflegeheimplätze werden aus dem oben genannten Gründen ebenfalls reduziert. Es wird verstärkt zu Krankenhauseinweisungen kommen. Somit wird das filigrane System noch mehr überlastet“, fürchten Gabel und Hieber.

Sie appellieren an die Politik: „Durch tägliches Testen, FFP2-Masken, Händehygiene und Schutzkleidung sind die Risikogruppen gut geschützt und so lässt sich eine Verbreitung eindämmen – unabhängig vom Impfstatus unserer Mitarbeiter.“

Impfflicht bei Pflegern: Gesundheitsamt erwartet „immense Klagewelle“

Zahlreiche neue Aufgaben wurden in den vergangenen Wochen den ohnehin rettungslos überlasteten Gesundheitsämtern übertragen (wir berichteten). Dazu gehört auch die Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitssektor, sprich in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, in Arztpraxen und bei Pflegediensten. Diese müssen dem Gesundheitsamt Mitte März melden, welche ihrer Mitarbeiter nicht geimpft sind.

Das Gesundheitsamt soll dann entscheiden, ob es eine Ausnahmegenehmigung erteilt oder ob die Mitarbeiter unbezahlt freigestellt werden müssen. Die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH hat bereits angekündigt, keine solche Ausnahmegenehmigung beantragen zu wollen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die betroffenen Mitarbeiter sich einen vollkommen neuen Job suchen müssen. Denn während es bei der Weiterbeschäftigung Ungeimpfter eventuell noch das Schlupfloch „Ausnahmegenehmigung“ geben würde, gibt es bei Neueinstellungen im genannten Sektor keine Ausnahme: Einen neuen Arbeitsvertrag bekommt im Gesundheitswesen nur, wer geimpft ist.

Es wartet also viel Arbeit auf das Gesundheitsamt des Landkreises Weilheim-Schongau. Darüber macht sich dessen Leiter Dr. Stefan Günther im Gespräch mit der Heimatzeitung allerdings noch keine Gedanken. „Wir sind gerade auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle und überlastet. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt erst Mitte März in Kraft. Dann werden wir uns intensiv damit beschäftigen“, so Günther. Er rechne dabei mit einem „massiven Arbeitsaufwand und einer immensen Klagewelle“.



Günther kündigte an, dass die Entscheidungen mit „Augenmaß“ getroffen würden: „Was wir keinesfalls wollen, ist dass wegen der Impfpflicht die Versorgungssicherheit gefährdet ist, weil Angebote wegfallen.“

