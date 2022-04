Arzt warnt vor Folgen von Lockerungen: „Auch Menschen mit Vorerkrankungen draußen unterwegs“

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Mahnt zur Vorsicht: Dr. Florian Meier. © Thomas Plettenberg

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Miesbach liegt so hoch wie nie zuvor. Warum man die in Kraft getretenen Lockerungen jetzt nicht ausreizen sollte, erklärt Dr. Florian Meier im Interview.

Landkreis – Die Corona-Inzidenz im Landkreis Miesbach liegt mit knapp 2700 so hoch wie nie zuvor. Dennoch sind auch hier die angekündigten Lockerungen in Kraft getreten. Warum man diese jetzt nicht ausreizen sollte, erklärt Dr. Florian Meier, Landesarzt des BRK und Notarzt mit Praxis in Miesbach und Irschenberg, im Interview.

Herr Dr. Meier, noch nie gab es so viele aktive Corona-Fälle im Landkreis Miesbach wie in diesen Tagen. Gleichzeitig sind am Wochenende weitere Schutzmaßnahmen weggefallen. Was raten Sie als Mediziner: Aufpassen oder lockerbleiben?

Corona-Lockerungen in Bayern: „Großteil verhält sich sehr eigenverantwortlich“

Dr. Florian Meier: Ganz klar aufpassen. Und meine Beobachtungen zeigen mir, dass sich der Großteil der Bevölkerung sehr eigenverantwortlich verhält. In Innenräumen sieht man weiter viele FFP2-Masken, die Leute halten Abstand. Das ist der einzige Weg, eine erneute Eskalation der Pandemie zu verhindern.

Lesen Sie auch: Alle Corona-News aus dem Landkreis Miesbach im Ticker

Aber genügt es denn nicht, die vulnerablen Gruppen zu schützen? Im Krankenhaus, in Arztpraxen und in Pflegeeinrichtungen sind die Regeln ja weiterhin streng.

Dr. Florian Meier: Leider nein. Wer sagt denn, dass besagte besonders gefährdete Personen nur in den von Ihnen genannten Einrichtungen anzutreffen sind? Auch Menschen mit Vorerkrankungen sind draußen unterwegs, wenn sie sich nicht freiwillig komplett isolieren. Und das kann man als Gesellschaft keinesfalls verlangen. Vielmehr ist es unsere Aufgabe, sie durch unser eigenes Verhalten bestmöglich zu schützen.

Corona in Bayern: „Lockerungen nur in Anspruch nehmen, wo es sinnvoll und vernünftig ist“

Was raten Sie also?

Dr. Florian Meier: Dass jeder die neuen Spielräume durch die Lockerungen nur da in Anspruch nimmt, wo es sinnvoll und vernünftig ist. Wenn man beispielsweise im Biergarten zu seinem Tisch geht, braucht man sicher keine Maske mehr aufsetzen. Wohl aber, wenn man an der Supermarktkasse in der Schlange steht. Denn hier könnte auch ein Chemotherapiepatient mit erhöhtem Risiko für einen schweren Corona-Verlauf vor oder hinter einem warten. Oder ein Krankenpfleger und eine Arzthelferin, die durch einen Positivtest in Isolation müssen und damit in ihren ohnehin von Personalnotstand geplagten Einrichtungen fehlen.

Wir Ärzte beobachten teils heftige Krankheitsverläufe, auch bei Menschen mit Dreifachimpfung“

Auch interessant: Corona-Lockerungen: Krankenhaus warnt und appelliert

Stichwort Isolation: Was sagen Sie zur Entscheidung des Gesundheitsministers, die Quarantäne doch weiter für alle verpflichtend zu machen?

Quarantäne-Regeln Bayern: „Sehr erleichtert, dass Lauterbach noch zurückgerudert ist“

Dr. Florian Meier: Ich bin sehr erleichtert, dass Herr Lauterbach hier doch noch zurückgerudert ist. Alles, was die Ausbreitung des Virus zumindest etwas verlangsamt, ist gut.

Trotz der milderen Omikron-Variante?

Dr. Florian Meier: Ja. Denn wir Ärzte hier im Landkreis beobachten durchaus heftige Krankheitsverläufe, auch bei Menschen mit Dreifachimpfung. Ganz zu schweigen von möglichen Langzeitfolgen. sg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.