Haarsträubende Zustände in Teststellen bei München? Mitarbeiter packen aus - Betreiber vermutet Intrige

Von: Thomas Zimmerly

Lasche Tests: Bei den von der MBC Gastronomie GmbH betrieben Stationen wie hier in Dachau-Ost lief vieles schief. © hab

In Corona-Teststationen, die von einer Firma aus Erding in verschiedenen Landkreisen, darunter Dachau, betrieben worden sind, sollen haarsträubende Zustände geherrscht haben.

Dachau/Erding – Im Mai 2021 erscheint im Erdinger Anzeiger eine Anzeige, in der sich Barbetreiber Mario Criepok als Helfer in der Corona-Not anpreist. Er habe seinen Club Bel Air zur Teststation umgebaut. Statt Drinks gebe es dort nun Abstriche. „Wir haben auch das nötige Knowhow“, lässt sich Criepok zitieren. Er selbst habe sich „mit medizinischen Kursen zur Anwendung von Corona-Antigen-Tests fortgebildet“.



Haarsträubende Zustände in Corona-Teststellen: „Ergebnisse automatisch negativ“

Das Geschäft mit den Tests läuft offensichtlich hervorragend. Criepok, heute 33, betreibt als Geschäftsführer der MBC Gastronomie GmbH bald Teststationen in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg. Zudem ist er im Dachauer Land in Schwabhausen, Indersdorf und Dachau tätig. In seinen Test-Stellen, meist Container, soll einiges schief laufen. Einige seiner 78 Mitarbeiter berichten gar von unhaltbaren Zuständen.



„Bei uns konnte man bis 16 Uhr Termine buchen. Wir haben die Tests der letzten Kunden gemacht und ihre Daten ins Programm eingebucht. Dann bin ich gegangen, ohne den Test zu kontrollieren. Später haben die Testpersonen ein Ergebnis per E-Mail bekommen. Die Ergebnisse waren automatisch negativ“, berichtet eine MBC-Mitarbeiterin.

Auf die Frage, warum sie nicht länger geblieben sei, sagt sie: „Ich habe auf ausdrückliche Anweisung gehandelt. Man hat uns Mitarbeitern gesagt, wir sollen pünktlich schließen. Überstunden würden nicht bezahlt.“



Mitarbeiter von Corona-Teststellen packen aus - Betreiber vermutet Intrige

Die Sache mit den automatischen Ergebnissen bestätigen gleich mehrere Firmen-Angestellte. Eine Mitarbeiterin geht sogar noch weiter und sagt, dass „Leute Testergebnisse bekommen haben, die gar nicht bei uns da waren“. Eine andere Angestellte sagt, dass sie freilich öfter so lange geblieben sei, bis das Ergebnis vorgelegen habe – aber nicht immer.

Was die automatischen Ergebnisse angeht, kann das Landratsamt Dachau keine Aussage treffen, „denn die verwendete Software für die Auswertung der Tests ist Sache des Betreibers“, so Pressesprecherin Sina Török. Beschwerden über Criepok habe es bislang jedenfalls keine gegeben, so Török weiter.

Dass so lasch getestet worden sei, „höre ich zum ersten Mal“, sagt Mario Criepok auf Anfrage. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so grob fahrlässig arbeitet.“ Der MBC-Chef erwägt den Gang zur Polizei. Criepok vermutet eine Intrige gegen seine Person und spricht von einer „klaren Unzufriedenheit von einzelnen Mitarbeitern, die meinen Ruf schädigen wollen“.



Ungeschultes Personal in Teststellen? „Aus dem Nichts ein Zertifikat bekommen“

Doch die unzufriedenen Mitarbeiter gehen noch weiter. Wiederum mehrere geben an, dass sie im Container stets alleine hätten testen müssen. An ihrem ersten Arbeitstag habe ihnen „irgendjemand eine kurze Einweisung gegeben, das war’s“, so eine Stimme. Eine weitergehende Schulung für Testungen: Fehlanzeige. Eine Mitarbeiterin behauptet sogar, sie habe „aus dem Nichts ein Zertifikat bekommen“, obwohl sie nie an einer Fortbildung teilgenommen habe.



Criepok wiederum gibt an, dass eine Einweisung genügt hätte, Schulungen seien nicht notwendig gewesen. Zum Vorwurf, dass nur jeweils ein Mitarbeiter im Container parat ist, meint er, dass er bei Stellen, „die nur 20 Tests am Tag machen, keine drei Leute“ brauche. Bei den Testvorgängen in den Stationen habe es auch bei der Hygiene Mängel gegeben. Wie die befragten MBC-Angestellten unisono berichten, habe es an Handschuhen, Kitteln oder Desinfektionsmitteln gefehlt.

In vielen Fällen hätten die Angestellten die Sachen auf eigene Rechnung gekauft. Der Chef habe die Beträge dann nur zögerlich erstattet – in einem Fall gar nicht. Criepok bestreitet diese Vorwürfe vehement. Material sei stets ausreichend vorhanden gewesen, die Rechnungen habe er bezahlt.

Mitarbeiter eines Corona-Teststellenbetreibers klagen: Gehalt verspätet oder gar nicht erhalten

Viele MBC-Angestellte, die Arbeitsverträge auf 450-Euro-Basis oder in Teilzeit besitzen, beklagen, dass sie ihren Lohn mal für einen Monat gar nicht, mal verspätet oder bisweilen nicht im vollen Umfang ausbezahlt bekommen hätten. Criepok gibt das „grundsätzlich“ zu. Aber das gelte nur für die Fälle, in denen die Angestellten ihre „Stundenzettel nicht ordentlich ausgefüllt haben“. Ansonsten bestreitet er, Gehälter nicht ordnungsgemäß gezahlt zu haben.

Corona-Teststellen: Landratsamt entzieht Firma Erlaubnis - bereits zum zweiten Mal

Im Laufe der vergangenen Wochen hat Criepok fast alle seiner Stationen geschlossen. Zuletzt waren nur noch die Filialen in seinem Erdinger Club Bel Air sowie in der Stadt Dachau offen, sagt er. Vielen seiner Mitarbeiter hat er bereits gekündigt.



Das Landratsamt Erding wusste offensichtlich schon länger von Ungereimtheiten und hatte Criepok bereits im Juni 2021 die „Beauftragung“ entzogen, so Pressesprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. Mit Bescheid, der Criepok nun zuging, schloss die Behörde explizit die Teststation im Bel Air. Dort gibt es in Zukunft wieder Drinks statt Tests.

Der Fall MediCan beschäftigt das Landgericht Die MBC Gastronomie GmbH ist kein Einzelfall. Die Dachauer Nachrichten berichteten im Juni 2021 über die Firma MediCan aus dem Ruhrgebiet, die im Landkreis Dachau ebenfalls als privater Stationsbetreiber auftrat. Mittlerweile wurde bekannt, dass MediCan 900 000 unberechtigte Abrechnungen von Coronatests vorgenommen haben soll, so Katja Nagel, Pressesprecherin am Landgericht Bochum. Seit Ende 2021 läuft vor dem Landgericht dort der Prozess gegen die Chefs von MediCan. Vater und Sohn sitzen seitdem wegen eines besonders schweren Falls des Betrugs (Vater) sowie Beihilfe dazu (Sohn) auf der Anklagebank. Die Schadenshöhe beträgt 25 Millionen Euro. „Wir befinden uns noch mitten in der Beweisaufnahme“, so Nagel. Weitere Termine seien bis Juli anberaumt. zim

