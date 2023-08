„Ich möchte unbedingt auf New York hinarbeiten“: Curvy Model aus Erding läuft bei der Berlin Fashion Week

26-Jährige studiert nebenbei BWL

Das Berglerner Curvy Model Theresa Frömberg (26) feierte ihre Laufsteg-Premiere bei der Berlin Fashion Week. Jetzt will sie nach New York.

Berglern – Für Theresa Frömberg ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das Model aus Berglern war bei der Berlin Fashion Week zum ersten Mal auf dem Laufsteg. Jetzt will die 26-Jährige mehr davon. Ihr großes Ziel: New York. Mit der Kleidergröße 42/44 gehört Theresa Frömberg zu den sogenannten Curvy Models, also Frauen mit Kurven fernab der typischen Model-Maße.

Gerade für sie sei es oft kompliziert, auf den Laufsteg zu kommen, erzählt die 26-Jährige. Umso mehr freute sie sich, als vor einiger Zeit von ihrer Agentur die Anfrage kam, ob sie bei der Show des Designers Marcel Ostertag auf der Berlin Fashion Week mitlaufen wolle.

Curvy Model aus Erding läuft auf Berlin Fashion Week mit

Im Januar hatte Frömberg, die in Berglern aufgewachsen ist und inzwischen in Landshut lebt und studiert, bei der Fashion Week in der Hauptstadt ihr Glück versucht und ein Casting mitgemacht, aber es hat nicht geklappt. „Ich wollte mich eigentlich für dieses Jahr auf die London Fashion Week konzentrieren, weil da der Markt für Curvy Models einfach größer ist. Dass ich jetzt doch spontan in Berlin mitlaufen durfte, ist unglaublich toll“, schwärmt das Model, für das es das erste Mal überhaupt auf einem Laufsteg war.

Und damit nicht genug: Auch beim Shooting für Ostertags neue Kampagne war Frömberg mit von der Partie. Sie ist noch immer ganz begeistert von dem, was sie in Berlin erlebt hat. „Marcel Ostertag mag ich auch als Mensch mega gern. Es war eine große Ehre für mich, bei der Show mitmachen zu dürfen“, sagt sie.

„Man trifft auch Models, die man aus den Medien kennt“

Am Tag davor war das Fitting, also die Anprobe für den Laufsteg in der Verti Music Hall in Berlin-Friedrichshain, wo dann auch die Show stattfand. „Wir bekamen Backstage-Pässe, dann ging’s schon los“, erzählt Frömberg. Erst wurden hinter der Bühne ihre Haare gestylt, dann kam das Make-up – „dabei trifft man auch Models, die man aus den Medien kennt“, erzählt sie – Teilnehmerinnen der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ wie die diesjährige Viertplatzierte Selma May zum Beispiel.

+ Einen bunten Hosenanzug aus der Kollektion „Somewhere over the Rainbow“ von Designer Marcel Ostertag präsentierte Model Theresa Frömberg in Berlin. © Dana Bigger

Direkt vor der Show wurde noch einmal geprobt – mit den richtigen Schuhen, „und man hofft dann einfach, dass der Boden nicht rutschig ist und man nicht hinfällt“, sagt Frömberg und lacht. Bevor es für sie dann auf den Catwalk ging, kam der letzte prüfende Blick vom Designer persönlich. „Er ist überall, schaut jedes Model noch mal an, spricht ihm gut zu. Er hat einen ganz tollen Umgang mit den Models, und du hast bei ihm einfach das Gefühl, dass er dich sieht“, erzählt Frömberg und gibt zu: „Ich war schon aufgeregt, aber auch einfach bereit, das zu machen. Immerhin habe ich lange darauf hingearbeitet.“

Curvy Model hat Kampagnen für Guido Maria Kretschmer, Amazon und C&A gemacht

Seit sechs Jahren ist sie jetzt in der Modewelt unterwegs, hat schon Kampagnen für Guido Maria Kretschmer, Amazon Fashion oder C&A gemacht. Und jetzt also die gelungene Laufsteg-Premiere. „Man fühlt sich dabei mega stark, aber es geht auch so schnell vorbei.“ Dabei durfte die 26-Jährige zwei Outfits präsentieren: Zuerst bei der Hauptshow einen bunten Hosenanzug aus Ostertags Kollektion „Somewhere over the Rainbow“ für Frühling und Sommer 2024, dann einen orangefarbenen Einteiler aus seiner Kooperation mit dem Damenmode-Unternehmen Peter Hahn. „Die Stücke waren der Wahnsinn. Das war alles so bunt, so viele Farben, Formen und Muster, aber auch die Models waren komplett divers“, erzählt Frömberg: „Da war jeder Typ dabei, kleine Models, ältere Models, curved Models – das hat mega gut gepasst.“

„Ich möchte unbedingt auf New York hinarbeiten“: 26-Jährige studiert auch BWL

Nach diesem Catwalk-Debüt will die Berglernerin mehr: „Ich möchte unbedingt auf New York hinarbeiten. Dort gibt es gefühlt für Curvy Models einen sehr guten Markt“, sagt sie und hat auch schon die ersten Schritte in Richtung Big Apple unternommen: Das Visum ist in Arbeit, der Vertrag mit einer Modelagentur in New York schon unterschrieben. Auf jeden Fall wäre ein Engagement auf der dortigen Modewoche für Frömberg ein großes Ziel.

Sie kann sich aber auch vorstellen, längere Zeit in den USA zu bleiben. „Das wäre natürlich toll, denn für Orte weiter weg braucht man schon mehrere Monate, um sich richtig vorzustellen, und damit die Agentur Zeit hat, einen zu vermarkten.“

Bis es so weit ist, konzentriert sich die junge Frau auf ihr BWL-Studium. „Dafür werde ich mir die Zeit nehmen, ich will das auf jeden Fall fertig machen“, sagt sie. Ihre Modelkarriere will sie zum Beispiel in den Semesterferien vorantreiben. Denn dass studieren und modeln sich nicht ausschließen, hat Frömberg mit ihrem Walk bei der Berlin Fashon Week bewiesen.

