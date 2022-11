Sechs Mythen über Winterreifen: Ein Händler erklärt, was Sie wissen müssen

Von: Thomas Eldersch

Die Reifen werden vor dem Aufziehen eingefettet, damit sie dann besser über die Felgen gleiten: Sako Hassan, Marlon Seiter und Christian Stelzl (von links). © sim

Temperatur, Profiltiefe, Hersteller: Ein Experte erklärt, wie man sicher unterwegs ist und ob es trotz Klimawandel immer noch Winterreifen braucht.

Dachau – Die Temperaturen fallen, auch für die Autofahrer in Stadt und Landkreis Dachau steht der Reifenwechsel an. Viele haben den obligatorischen Termin in ihrer Vertragswerkstatt oder beim Reifenhändler schon hinter sich. Aber muss man eigentlich in Zeiten des Klimwandels überhaupt noch Winterreifen aufziehen lassen? Und wie war das noch mal mit der Profiltiefe? Rund um das Thema Reifen und Reifenwechsel ranken sich einige Mythen. Die Dachauer Nachrichten wollen Klarheit schaffen. Christian Stelzl, Geschäftsführer der „Reifen Stelzl GmbH“, ist seit 18 Jahren im Geschäft, hat aber schon von Kindesbeinen an mit dem Thema Reifen zu tun. Denn schon seine Großeltern und Eltern hatten in Dachau ein Reifengeschäft geführt.

Mythos Nr. 1: Erst wenn Schnee fällt, muss man die Winterreifen aufziehen!

Bereits bei sieben Grad Plus verliert der Sommerreifen an Haftung. Das kann bei einer Vollbremsung gefährlich werden. Es liegt also auch an den Temperaturen und nicht nur daran, ob es schneit. Daher sollte man Winterreifen schon bei Temperaturen unter sieben Grad aufziehen.

Mythos Nr. 2: Profiltiefe geht vor Reifenalter

Falsch. Die Profiltiefe ist gesetzlich geregelt. In Deutschland gibt es eine Regel, dass mindestens 1,6 Millimeter Tiefe vorhanden sein müssen. Doch es sollten mindestens vier Millimeter sein, damit die Reifen wintertauglich sind. Aber das Alter der Reifen ist auch wichtig, das wiederum nicht gesetzlich geregelt ist. Gummi ist ein Naturprodukt und unterliegt deshalb einem Alterungsprozess. Da lässt dann die Funktion schon einmal nach, auch wenn die Profiltiefe noch stimmt.

Mythos Nr. 3: M+S-Reifen, die Buchstaben stehen für Matsch und Schnee, sind Winterreifen gleichgesetzt!

Man darf sich nicht an dem M+S-Siegel orientieren, sondern man sollte auf das „Three-Peak-Mountain-Snowflake-Symbol“, also eine Schneeflocke, achten. Das M+S-Siegel kann auch auf einem Sommerreifen auftauchen, gehört aber eigentlich gar nicht auf diese.

Mythos Nr. 4: Die besseren Reifen gehören immer auf die Vorderachse!

Falsch. Die besseren Reifen gehören auf die Hinterachse. Die Hinterachse ist die richtungsweisende Achse. Bei einem Milimeter Differenz bei der Profiltiefe ist das vielleicht noch kein Thema, aber bei drei oder vier schon. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das Auto Front- oder Heckantrieb hat.

Mythos Nr. 5: Mit dem Testsieger liege ich immer richtig! Und den Reifen montiere ich dann selbst.

Bei modernen Autos werden Sie einen Fachmann brauchen. Bei älteren Modellen kommt es auf Ihr handwerkliches Geschick an. Auf alle Fälle sollte man die Schrauben nach 50 bis 100 Kilometer nachziehen. Was die Reifen selbst angeht, kann ich nur sagen, dass wir als Fachbetrieb den Kunden fachkundig beraten. Denn nicht jeder Reifen, der beim Test gut abgeschnitten hat, passt zum Auto des Kunden. Auch preislich können wir jedem das passende Angebot machen.

Mythos Nr. 6: Ganzjahresreifen reichen in unserer Region aus, um über den Winter zu kommen!

Jeder merkt den Klimawandel, aber trotzdem gibt es immer noch Winter und Schnee. Und wenn jemand sein Auto im Winter braucht, dann müssen im Oktober die Winterreifen drauf.

Interview: Simone Wester