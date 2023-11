„Das Fatigue-Syndrom ist ein Monster“: 36-jährige Mutter schildert Leidensweg – jahrelange Suche nach Diagnose

Von: Alexandra Anderka

Drucken Teilen

24 Stunden bettlägerig: Daniela Fenzl-Karmann mit Tochter Mila, mit der sie lange nur vom Bett aus kommunizieren konnte. © privat

Erding - Die 36-jährige Daniela Fenzl-Karmann aus Erding leidet seit vier Jahren an ME/CFS. Nach einer sehr schweren Zeit gibt es nun einen Lichtblick: Blutwäschen helfen der jungen Mutter. Doch insgesamt haben die Therapien und Medikament schon 40 000 Euro verschlungen.

Langengeisling - Auf den ersten Blick scheint es so, als würde Daniela Fenzl-Karmann in einer heilen Welt leben: 36 Jahre alt, gut aussehend, mit einem fürsorglichen Ehemann und Tochter Mila (2). Die Familie wohnt in einem gemütlich eingerichteten Haus in Langengeisling. Doch der Schein trügt, die Erdingerin leidet an ME/CFS, auch Fatigue-Syndrom genannt. Das Kürzel steht für „Myalgische Enzephalomyelitis“ – ein „Monster“, sagt die Erkrankte.

Erdingerin leidet seit vier Jahren an ME/CFS: „Solche Schmerzen, dass ich nicht mehr wusste, wohin mit mir“

Die Familie hat schon über 40 000 Euro aus eigener Tasche für Therapien und Medikamente bezahlt. Hier unterstützt „Licht in Herzen“, das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

„Niemand sieht, wie es mir geht, wenn ich bei Unternehmungen meine Grenze überschreite und mich dann meistens tagelang erholen muss“, beschreibt Fenzl-Karmann ihre Situation. Und die ist aktuell schon viel besser, als sie es noch vor zwei Jahren war. Da lag die junge Frau in einem abgedunkelten Raum, konnte kaum noch Licht oder Geräusche ertragen. Manchmal war sie zu schwach, die paar Meter bis zum Badezimmer zurückzulegen. „Ich war 24 Stunden bettlägerig. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich nicht mehr wusste, wohin mit mir“, schildert die 36-Jährige und gibt leise zu: „Ich habe mich in diesen Monaten bei dem Sterbehilfeverein Dignitas angemeldet.“

Das Leid von Fenzl-Karmann begann im Sommer 2019. Sie stand damals mit beiden Beinen im Leben, arbeitete als Verwaltungsangestellte im Bayerischen Innenministerium und heiratete ihren Sascha (39), einen Mechatroniker aus München. Gemeinsam fuhren sie in den Urlaub in die Toskana.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Mit einer starken Erkältung fing es an: Ärzte-Odyssee auf der Suche nach einer Diagnose

Dann wurde alles anders. Sie erkrankte an einer starken Erkältung, die in einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung mündete, von der sie sich nicht mehr richtig erholen sollte. 2020 begann ihre Ärzte-Odyssee, denn es kamen immer mehr Symptome hinzu: Magen-Darmprobleme, Kribbelparästhesien, stechende und ziehende Schmerzen in Armen und Beinen, Muskelschmerzen und vor allem Schmerzen und Erschöpfung nach körperlicher Belastung.

Leserhilfswerk Licht in die Herzen © Archiv

Die Ärzte schlossen nach und nach alle gängigen Autoimmunerkrankungen, Rheuma und Krebs aus. Am Ende erhielt sie die Diagnose Fibromyalgiesyndrom – eine chronische Schmerzerkrankung, die man mit keinem Biomarker nachprüfen kann, mit der man eben leben muss.

Besserung während der Schwangerschaft – Rückschlag nach der Geburt

Nun wusste sie, dass sie nicht todkrank ist, schleppte sich trotz Niedergeschlagenheit in die Arbeit, das Leben ging weiter und die kleine Mila kündigte sich an. Die Freude war riesengroß, während der Schwangerschaft besserten sich die Symptome sogar etwas. Daniela Fenzl-Karmann schöpfte Hoffnung.

Längere Spaziergänge sind nur mit dem Rollstuhl möglich. © privat

Doch nach der Geburt im März 2021 gab es einen Rückschlag: Alle Beschwerden kamen zurück. Weiter auf der Suche nach Antworten wurde die junge Mutter fündig: „Meine Symptome passten zu einer chronischen Borreliose.“ Diese bestätigte auch eine Blutuntersuchung eines Speziallabors in Berlin.

Diagnose Fatigue-Syndrom: „Ich wurde in die Psycho-Ecke geschoben“

Sie entschied sich für eine Ganzkörperhyperthermie, die Erhitzung des Bluts auf 42 Grad, wodurch die Borrelien absterben. Jedoch ging es ihr nach der Behandlung immer schlechter statt besser. Ihr Körper hatte die Behandlung nicht vertragen, die Schmerzen wurden unerträglich, es kamen immer mehr Symptome dazu: Nervenschmerzen, starke Schlafstörungen, Tinnitus, vor allem massive Erschöpfung und Benommenheit. „Es folgte der schlimmste Crash meines Lebens“, erinnert sich die 36-Jährige.

Ihr Mann wurde beurlaubt, kümmerte sich von nun an um Haushalt, Ehefrau und Tochter. Weihnachten kam, Silvester kam. „Beide Tage verbrachten wir weinend im Dunkeln mit unserer nicht einmal einjährigen kleinen Tochter.“ Wie sollte es nur weitergehen?

Ihr Borreliose-Spezialist kam schließlich zu der Erkenntnis, dass alles auf die Krankheit ME/CFS hindeute. „Ich hatte den Namen noch nie zuvor gehört. Aber ich habe mich in den Diagnosekriterien 1:1 wiedererkannt“, sagt die Erdingerin. Ihr Mann begann, Ärzte in der Nähe anzuschreiben. Niemand konnte helfen. „Ich wurde in die Psycho-Ecke geschoben.“

„Viele Ärzte kennen diese Krankheit gar nicht“, weiß sie heute. Vor Corona waren laut Daten der Kassenärztlichen Vereinigung in Deutschland rund 250 000 Menschen betroffen, aktuell sind es rund 500 000. Ursächlich ist oft eine Infektionskrankheit.

Spezialistin aus München kennt bessere Therapie

„Diese Monate waren die schwerste Zeit in meinem Leben“, sagt die Patientin, bis im März 2022 endlich eine Ärztin aus München antwortete, die sich mit dem Krankheitsbild auskennt. Eine spezielle Medikamentierung und Blutwäschen, so genannte Apheresen, haben in so weit Besserung gebracht, dass sie ab Mai wieder aufstehen und mit ihrer Tochter interagieren, wieder Licht und Geräusche ertragen konnte.

Familienzeit mit Ehemann Sascha und Mila ist ihr größter Wunsch. © privat

Mittlerweile ist es November 2023. Das Leben der 36-Jährigen hat sich total verändert: „Ich habe einen Pflegegrad und einen Schwerbehindertenausweis.“ Sie kann nicht mehr arbeiten. Ihr Mann hat seine Arbeitszeit verkürzt. Er und ihre Mutter helfen der jungen Patientin durch den Alltag und bei der Erziehung der kleinen Mila.

Spenden für Erdingerin: „Jede Blutwäsche bedeutet ein Stück mehr Lebensqualität“

Noch immer leidet die 36-Jährige an erheblichen Durchblutungsstörungen und benötigt sechs weitere Blutwäschen. Langsam wird das Geld knapp, die junge Mutter hofft auf Spenden: „Ich bin jedem Einzelnen dankbar, der mit einer kleinen Spende hilft, meinen Zustand besser zu machen. Jede Blutwäsche bedeutet ein Stück mehr Lebensqualität.“

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.