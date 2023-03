Minister Aiwanger liefert selbst die Steilvorlage: „Hubsi-Schneekanone“ am Sudelfeld

Am Sudelfeld gibt es jetzt eine Schneekanone, die nach Hubert Aiwanger benannt ist. Schuld ist das Singspiel am Nockherberg.

Bayrischzell ‒ Diesen Marketing-Gag konnten sich die Bergbahnen Sudelfeld einfach nicht entgehen lassen. Beim Singspiel auf dem Nockherberg hatte Merkel-Darstellerin Antonia von Romatowski den auf einer Insel gestrandeten Politikern vom Kanu aus zugerufen, dass sie zu Hause längst vergessen seien. Immerhin habe man nach Hubert Aiwanger eine Schneekanone am Sudelfeld benannt.

Minister liefert selbst die Steilvorlage

Hintergrund: Kürzlich hatte Bayerns Wirtschaftsminister die Kritik an der staatlichen Förderung von Beschneiungsanlagen vehement zurückgewiesen. Für die Bergbahnen war das eine Steilvorlage. „Am Sudelfeld sind die ersten Bilder der Hubsi-Schneekanone aufgetaucht“, schreibt Katharina Waller von der Walleralmzum Foto einer mit neuem Schriftzug versehenen Schneekanone. „Bei besten Pistenbedingungen wurde sie im Bereich Waller- und Speckalm gesichtet.“

„Hubsi“ heißt die Schneekanone, benannt nach Hubert Aiwanger. © Bergbahnen Sudelfeld

