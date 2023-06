Tödlicher Unfall in beliebtem Badesee: Für Mann kommt jede Rettung zu spät – Ehefrau nicht ansprechbar

Von: Florian Prommer

Eine Person kam bei dem Badeunfall am Deininger Weiher ums Leben. © Thomas Gaulke

Bei einem Badeunfall ist ein Mann am Deininger Weiher im Landkreis München gestorben. Alle Rettungsversuche blieben erfolglos. Seine Ehefrau konnte aus dem Wasser gerettet werden, ist aber noch nicht ansprechbar.

Update von 12.12 Uhr: Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei meldeten Badegäste des Deininger Weihers gegen 14:25 Uhr bei der Rettungsleitstelle eine leblose Person im See. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, hatten die Zeugen die 78-Jährige aus dem Landkreis Heilbronn (Baden-Württemberg) bereits ans Ufer gezogen und mit der Erstversorgung begonnen. Im Anschluss wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit sei sie noch nicht ansprechbar, so die Polizei.

Badeunglück: 82-Jähriger stirbt im Deininger Weiher - Reanimation erfolglos

Die Frau war jedoch nicht alleine unterwegs: Vor Ort teilten die Badegäste den Einsatzkräften mit, dass sie zuvor mit einem Mann ins Wasser gegangen sei. Bei der Absuche des Gewässers barg die Besatzung eines Rettungshubschraubers daraufhin eine männliche Person aus dem Wasser. Für den Ehemann der 78-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen stab der 82-Jährige noch vor Ort. Wieso es zu dem Unglück kam, ist noch ungeklärt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem Badeunfall ausgegangen, heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums München. Die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls werden durch das Kommissariat 12 geführt.

Erstmeldung vom 27. Juni um 9.31 Uhr:

Straßlach - Tragischer Badeunfall am Deininger Weiher: In dem beliebten Badesee im Landkreis München ist am Montagnachmittag ein Schwimmer gestorben. Das bestätigt das Polizeipräsidium München auf Anfrage. Laut Feuerwehr waren zwei Hubschrauber im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.20 Uhr alarmiert. Es rückten rund 60 Männer und Frauen der Wehren aus Dingharting, Oberbiberg, Pullach, Taufkirchen und Deining aus. Auch die First Resonder aus Straßlach waren vor Ort. Über die genauen Hintergründe des Badeunfalls und die Identität des Toten ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.

Weitere Informationen folgen.

