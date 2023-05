Nahe Rosenheim: Gleitschirmflieger gerät in gefährliches Wetterphänomen und stürzt in den Tod

Dramatischer Einsatz

+ © Wilfried Wirth/Imago Ein Gleitschirmflieger geriet nahe Brannenburg in eine Leewalze und stürzte in den Tod. © Wilfried Wirth/Imago

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Klaus-Maria Mehr schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In den bayerischen Alpen im Kreis Rosenheim verunglückte am Samstag ein Gleitschirmflieger tödlich. Er geriet in eine sogenannte „Leewalze“.

Brannenburg – Am Samstagvormittag des 20. Mai 2023 kam es zu einem tragischen Gleitschirmunfall im Gemeindegebiet von Brannenburg (Kreis Rosenheim), bei dem ein 64-jähriger Brannenburger tödliche Verletzungen erlitt. Die Polizeiinspektion Brannenburg hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Gleitschirmflieger startet von Rampoldplatte aus im Gemeindegebiet Brannenburg

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 11:20 Uhr, als der Pilot bei Südföhn von der Rampoldplatte aus startete. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Gleitschirmflieger kurz nach dem Start in eine meteorologische Erscheinung namens „Leewalze“ geraten sein und daraufhin die Kontrolle über seinen Schirm verloren haben. Infolgedessen stürzte er aus etwa zehn Metern Höhe in das steile Almgelände unterhalb des Gipfels ab.

Wanderer alarmieren Bergwacht – Mann kann nur noch tot geborgen werden

Die Bergwacht wurde von Wanderern alarmiert und konnte den Unfallort schnell erreichen. Leider erlag der Pilot jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen und wurde von einem Polizeibergführer nur noch tot geborgen.

Die Untersuchungen zum Unfallhergang werden von einem Polizeibergführer der Polizeiinspektion Brannenburg durchgeführt.

Gefährliches Wetterphänomen „Leewalze“ Die „Leewalze“ ist ein meteorologisches Phänomen, das bei bestimmten Wetterbedingungen auftreten kann. Es entsteht, wenn stabile Luftmassen auf der windabgewandten Seite eines Hindernisses, wie beispielsweise einem Berg, abwärts strömen. Dabei bildet sich eine Wirbelstruktur, ähnlich einer Walze, die sich über dem Gelände bildet. In dieser Walze kann der Wind turbulent werden und unvorhersehbar wechseln, was für Gleitschirmflieger besonders gefährlich sein kann. Durch die plötzlichen Änderungen des Luftstroms kann die Kontrolle über den Gleitschirm verloren gehen und zu gefährlichen Situationen führen.

Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung erstellt. Verantwortlicher Redakteur: Klaus-Maria Mehr.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.