Neue Nachtzüge über Münchner Hauptbahnhof – bislang nur für eine Strecke: ÖBB investiert 720 Millionen Euro

Von: Lisa Metzger

Der neue Nightjet der ÖBB soll Fahrgäste noch komfortabler an ihr Ziel bringen. © Harald Eisenberger/ÖBB/Canva Collage

Sie sollen für modernes Reisen stehen: Die neuen Nightjet Züge der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB). Auf der Strecke Innsbruck-München-Hamburg werden sie bereits eingesetzt.

München - Wer längere Reisewege vor sich hat, dem graut es schon mal: Gestresste Flughafenatmosphäre, stundenlanges Ausharren in Staus oder Zügen, verpasste Anschlüsse. Im schlimmsten Fall ist man dann auch noch gestrandet, an irgendeinem Bahnhof zwischen dem eigenen Zuhause und dem eigentlichen Reiseziel. Dann doch lieber den Nachtzug nehmen, sofern möglich. Neue Verbindungen gibt es schließlich einige. Sogar der Reisekonzern TUI springt nun sprichwörtlich auf den Nachtzug auf. Das Versprechen klingt schließlich attraktiv genug: Einsteigen, Schlafen, Aufwachen, Urlaub. Doch in der Realität ist es oft doch anders: zu eng, zu voll, zu laut. Das soll sich mit den neuen Nightjet Zügen der ÖBB nun ändern.

Neue Generation der Nightjets bringt Menschen komfortabler von Innsbruck nach Hamburg

Bereits vor 2016 hat die ÖBB zusammen mit der Deutschen Bahn (DB) Nachtzüge betrieben, damals noch unter dem Namen Euronight. Seit 2016 ist die ÖBB mit ihren eigenen Nightjet-Zügen grenzüberschreitend unterwegs. Ein Zug bestehend aus drei Komfortkategorien: einem Sitz-, Liege- und Schlafabteil. Mit sechs Personen im Liegewagen war der Raum aber beengt und wenig komfortabel. Nicht überall gab es ein eigenes WC oder gar eine Dusche und die Netzverbindungen ließen zu wünschen übrig. Doch das soll sich nun ändern, die Züge werden nach und nach modernisiert.

Ein Upgrade, das viel verspricht: „Es ist eine komplett andere Art des Reisens, deutlich moderner“, sagt Bernhard Rieder, Pressesprecher der ÖBB. „Die Abteile haben eigene Duschen und Toiletten und können auch nur zu viert gebucht werden.“ Zudem gebe es eine Reihe technischer Neuerungen: kostenloses WLAN und Zugang zu Zeitungs- und Zeitschriftenangeboten, induktive Ladestationen sowie über USB und Steckdosen, ein Multifunktionsdisplay in den Kabinen und Überwachungskameras, die das Sicherheitsgefühl erhöhen sollen.

720 Millionen Euro für 33 Züge: Ein Investment für den Tourismus der Zukunft

Die neuen Nightjet-Züge hat sich die ÖBB einiges kosten lassen: „Wir sprechen von einem Investment in Höhe von 720 Millionen Euro für 33 Nachtzüge“, sagt Rieder. Es sei die erste Etappe der neuen Generation an Nachtzügen. „Diese werden erstmal auf der Strecke von Innsbruck über München nach Hamburg eingesetzt.“ Nach und nach werde man auch die anderen Strecken im Netz mit den neuen Nachtzügen ausstatten. Doch so ein Investment sei schließlich keine Kleinigkeit, sagt Rieder. Es gehe nicht alles auf einmal.

Der neue Nightjet der ÖBB könnte viele Urlauber einen angenehmeren Start in den Urlaub ermöglichen. Doch noch muss der Zuggast sich gedulden: Auf der Strecke München-Rom fahren vorerst nur die älteren Modelle. © Imago/Canva Collage/ÖBB/Harald Eisenberger

Dass sich die neuen Züge lohnen werden, davon ist der Sprecher der ÖBB überzeugt und verweist auf die steigende Nachfrage: „Aktuell haben wir unser Maximum erreicht: Mit 1,5 Millionen Buchungen auf das gesamte Nachtstreckennetz verteilt. 2017 hatten wir noch 750 000 Nachtreisende, aber mit etwas weniger Verbindungen.“ Heute hat die ÖBB 20 Nachtstrecken, ab Dezember 22: mit den neuen Linien ab Berlin, eine nach Brüssel und eine nach Paris.

Neuer Nightjet der ÖBB: Wird der Zug auch auf den südlichen Strecken eingesetzt?

Über Nacht von München ins sonnige Italien – das wäre für viele Urlauber sicherlich eine willkommene Abwechslung zu sonst üblichen Anreisen. Den Urlaub von der ersten Minute an erholt genießen, nicht ausgelaugt von hektischen Bahnhofüberquerungen und vollgestopften Flughafenterminals. Doch Rieder macht diesem Traum erstmal einen Strich durch die Rechnung. „An der Strecke von München nach Rom ändert sich erstmal nichts.“ Irgendwann werde auch diese Route wie geplant mit den neuen Zügen starten, doch wann das sein wird, könne er noch nicht sagen. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Grundsätzlich dürfte es aber im Interesse der ÖBB liegen, den Gästen möglichst schnell auch diesen Komfort zu bieten: „Die Strecke München-Rom ist eine traditionsreiche Verbindung und wird mit am stärksten gebucht.“ Ab in den Süden mit dem neuen Nightjet – das sei nur eine Frage der Zeit.

