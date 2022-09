„Ein Saustall“: DB sperrt „kurzfristig“ Zugstrecke - Schüler wieder abgehängt

Von: Christof Schnürer

So ruhig wie auf unserem Foto ist es frühmorgens nicht am Bahnhof Mittenwald. © Josef Hornsteiner

Kaum sind die Sommerferien vorbei, geht der Ärger wieder los – und zwar mit der Bahn. Diese hat wegen „kurzfristiger Instandhaltungsarbeiten“ die Strecke Mittenwald-Garmisch-Partenkirchen gesperrt.

Mittenwald - Leidtragende sind in erster Linie die Fahrschüler und deren Eltern. Ihnen zufolge spielen sich seit Tagen mitunter haarsträubende Szenen am Bahnhof Mittenwald ab – viele Kinder und Jugendliche, wenig Transfermöglichkeiten. „Jetzt fängt der ganze Mist von vorne an“, schimpft Kathrin Fütterer. „Mich nervt das so unglaublich.“

Bahnstrecke in Mittenwald gesperrt: Eltern genervt - „Jetzt fängt der ganze Mist von vorne an“

Die Mama aus Mittenwald spielt damit auf den Schienenersatzverkehr an, der aus heiterem Himmel wie bereits vor den Sommerferien nun wieder im Einsatz ist. „Die DB hat umgehend zwei große Gelenkbusse nicht zuletzt für den Schülerverkehr bereitgestellt“, teilt eine Sprecherin der Bahn mit. Zusätzlich sind mehrere Großraumtaxis zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen unterwegs. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Fahrgäste zuverlässig ans Ziel zu bringen und entschuldigen uns bei allen Reisenden für entstandene Unannehmlichkeiten.“

Die sind für die Betroffenen in der Tat nicht von der Hand zu weisen. Was dabei für die meisten das Schlimmste ist: „Es weiß keiner Bescheid“, beklagt Anton Fütterer senior. 200 Isartaler Schüler warten frühmorgens, und es gibt von Seiten der DB keinerlei Informationen. „Das ist doch ein Saustall“, findet der „Spack’n-Toni“. Am Mittwoch hat er kurzerhand seinen Enkel nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Dieser hätte ansonsten wohl bis zum Sanktnimmerleinstag auf einen Bus gewartet.

Eine weitere Mutter, Michaela Stelzl, findet die Situation ebenso „wirklich krass“. „Wir haben nun sogar Fahrgemeinschaften gebildet, damit unsere Kinder pünktlich in die Schule kommen.“ Ihr zufolge herrscht am Bahnhof „teilweise totales Chaos“. Viel zu viele junge Menschen tummeln sich Morgen für Morgen an der Bushaltestelle. Einmal soll ein Bus sogar den Schulranzen eines Buben gestreift haben. „Da haben wir bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen angerufen“, berichtet Stelzl. Ihr Sohn besucht die sechste Klasse. Am Dienstag ist er morgens wieder nach Hause gegangen, nachdem er weder im Bus noch im Taxi Platz bekommen hatte.

Bahnstrecke gesperrt: Eltern bilden Fahrgemeinschaften - Busfahrer lässt Schüler stehen

Haarsträubend ist auch das, was Anton Fütterer erzählt. So soll im Laufe dieser Horrorwoche ein Busfahrer seine junge Kundschaft am Bahnhof Klais aus seinem Vehikel hinaus komplimentiert haben mit den Worten „Feierabend“. Kathrin Fütterer weiß von drei Kindern, die anschließend zu Fuß entlang der Staatsstraße nach Mittenwald heim getrottet sind.

„Man kann die doch nicht einfach stehen lassen“, wundert sich Anton Fütterer langsam über gar nichts mehr. Mit diesem Vorfall konfrontiert, antwortet die DB-Sprecherin: „Den Hinweis auf eine vorzeitig in Klais beendete Fahrt nehmen wir sehr ernst und prüfen den Sachverhalt intern.“ Dem Vernehmen nach soll diese Geschichte für den betreffenden Busfahrer bereits arbeitsrechtliche Konsequenzen gehabt haben.

Doch das tröstet die Eltern nur bedingt. Sie hoffen einfach, dass die Züge bald wieder rollen. Michaela Stelzl wünscht sich momentan nur eines: „Dass das alles ein gutes Ende nimmt.“

