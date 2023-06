Weil die DB nicht wartet: Pendler (58) radelt in der Woche über 100 Kilometer zum nächsten Bahnhof

Von: Jennifer Battaglia

Vorbildlich, mit Helm und Warnweste, radelt Michael Bernhard täglich von Peißenberg nach Weilheim. Auf die BRB will er sich nicht mehr verlassen. „Die nehme ich nur noch zähneknirschend“, sagt er. © Ruder

Wegen einer Langsamfahrstelle trudeln Züge aus Peißenberg immer wieder verspätet in Weilheim ein. Pendler verpassen dadurch ihre Anschlüsse. Michael Bernhard (58) hat deshalb kurzen Prozess gemacht.

Peißenberg – Michael Bernhard reicht’s. Nachdem die Langsamfahrstelle auf der Zugstrecke zwischen Peißenberg und Weilheim weiterhin besteht und der 58-Jährige dadurch immer und immer wieder seinen Anschlusszug in Richtung München verpasste, fährt er jetzt nur noch mit dem Rad von Peißenberg nach Weilheim. „Wenn es aus Kübeln schüttet, steige ich noch zähneknirschend in die BRB“ sagt der Peißenberger. „Aber sonst nicht mehr.“

Pendler fährt lieber Rad statt mit der BRB: „Es hätte mich schlimmer treffen können“

Wie berichtet, müssen Züge zwischen Peißenberg und Weilheim unweit der Ammerbrücke deutlich abbremsen. Schuld daran ist eine „leichte Unebenheit im Gleis“ – wie es die DB noch Mitte April formuliert hatte. Michael Bernhard sieht das anders: „Wenn der Zug über besagte Stelle fährt, schüttelt es alle Fahrgäste gründlich durch.“ Und damit nicht genug: Der Pendler hat den Eindruck, dass das Ruckeln im Laufe der Monate immer stärker geworden ist und noch weiter zunimmt. „Das schaukelt sich hoch“, sagt er.

Die Weiterfahrt nach München verpasste Bernhard deswegen oft nur um Haaresbreite. Der Anschlusszug in Weilheim wartet partout nicht auf die Fahrgäste aus Peißenberg. „Dabei würden manchmal schon 30 Sekunden reichen“, sagt der Peißenberger verärgert. Aber mit dem Ärger ist jetzt Schluss.

„Ich bin ein begeisterter Fahrradfahrer, es hätte mich schlimmer treffen können“, sagt der Pendler über seine tägliche Radstrecke. Mit einem Touring-Rad ist Michael Bernhard unterwegs. „Kein E-Bike“, betont er.

Über 100 Kilometer tritt er in der Woche, auf seinem Weg von Peißenberg nach Weilheim in die Pedale. Mit Helm und gelber Warnweste ist Michael Bernhard auch bestens für die Tour ausgestattet, in seinem Rucksack hat er immer ein Wechsel-Shirt dabei. „Im Büro ziehe ich mich dann um.“ Wenn es regnet, stülpt er sich ein Regencape über. „Wie gesagt: Es muss schon mächtig schütten, damit ich mich noch mal in die BRB setze.“

Deutsche Bahn arbeitet „mit Hochdruck“ an Lösung - Bauarbeiten sind aber keine zu sehen

Die Heimatzeitung hakt nochmals bei der DB nach. Wie lange soll die Langsamfahrstelle noch bestehen? Schließlich hatte die Bahn schon vor Wochen angegeben, dass sie „mit Hochdruck“ an der Beseitigung der Stelle arbeite. Eine Pressesprecherin antwortete nun, dass nach aktuellem Planungsstand die Arbeiten Ende September abgeschlossen sein sollen. „Um den Untergrund zusätzlich zu stabilisieren, ist ein aufwändigeres Verfahren nötig, als zunächst angenommen“, heißt es dazu schriftlich.

Bisher lassen sich auf besagtem Streckenabschnitt aber noch gar keine Arbeiten erkennen. „Die Komplexität der Arbeiten erfordert einen entsprechenden Planungsvorlauf“, so die DB-Pressesprecherin. Man befinde sich aktuell noch in der Abstimmung. Eine gute Nachricht habe man aber zu verlautbaren: Voraussichtlich ab Mitte Juli könne der betroffene Zug in Weilheim eine Minute später in Richtung München abfahren. Die Anschlusssituation würde dadurch „etwas entspannt“ werden.

Ab Juli soll der Anschlusszug eine Minute später abfahren: „Immer noch viel zu knapp“

„Eine Minute ist natürlich schon mal was“, sagt Pendler Michael Bernhard. „Aber es ist immer noch viel zu knapp.“ Er wird, solange das Wetter mitspielt, auch weiterhin mit dem Rad von Peißenberg nach Weilheim fahren. Es sei „deutlich entspannter“, ohne Hektik am Weilheimer Bahnhof anzukommen. „Ich muss nicht mehr zittern, ob ich den Zug erwische oder nicht.“ Die tägliche Bewegung tue ihm gut.

Zuerst hatte Michael Bernhard ja noch gedroht, auf’s Auto umzusteigen, doch das ist für den 58-Jährigen eigentlich gar keine Option. Denn auch privat macht er vieles mit dem Rad. „Im Ort fahre ich fast ausschließlich mit dem Rad zum Einkaufen oder zum Wertstoffhof “, sagt er. Dafür habe er auch extra einen Anhänger. Er wünscht sich, dass mehr Menschen auf’s nicht-motorisierte Zweirad umsteigen – der Umwelt und der Gesundheit zuliebe.

