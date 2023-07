Asyl und Einwanderung in Europa: Experten geben keinen Anlass zu großem Optimismus

Von: Joshua Eibl

Teilen

„Asyl und Einwanderung in Europa – welche Zukunft wollen wir?“ Zu dieser Frage diskutierten drei Experten vor rund 50 Gästen in Neuhaus.

Neuhaus – „Asyl und Einwanderung in Europa – welche Zukunft wollen wir?“ Mit dieser Frage beschäftigte sich Franziska Grillmeier. Sie wohnt seit 2018 auf der griechischen Insel Lesbos. Während es inzwischen um die dortigen Geflüchteten still wurde, blieb die Journalistin. Auf Einladung der Bücheroase Schliersee und des Katholischen Bildungswerks Miesbach kam sie kürzlich nach Neuhaus, um über den „Ausnahmezustand an den Rändern Europas“ zu berichten.

Kein allzu großer Optimismus: Grillmeier wurde Zugang zu Brennpunkten auf Lesbos verwehrt

Zusammen mit dem Politikwissenschaftler Volker Heins, Mitglied im Rat für Migration, und durch die Moderation des Rechtsanwalts und Sprechers des Bayrischen Flüchtlingsrats, Hubert Heinhold, sorgte sie bei den rund 50 Gästen mit ihren rechtlichen, politischen und individuellen Perspektiven für einen großen Redebedarf. Jedoch gab keiner der Experten Anlass zu allzu großem Optimismus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Miesbach-Newsletter.)

Anstatt nur über die undefinierte Masse Einreisewilliger zu sprechen, berichtete Grillmeier über die Einzelschicksale Geflüchteter auf der Insel Lesbos und die unmenschliche Realität im dortigen Flüchtlingslager Moria – zwischenzeitlich das größte Fluchtlager Europas. Ihre Rolle als Zeugin endete abrupt, als ihr durch die dortigen Behörden und Grenzschützer der Zugang zu den Brennpunkten auf Lesbos verwehrt wurde. Damit wurde ihr journalistischer Auftrag massiv beeinträchtigt.

Ungeklärte Zukunft europäischer Migrationspolitik sorgt für Fragen

Alle drei Gäste waren sich einig, dass sie kein Europa wollen, an deren Grenzen gegen nationales und europäisches Recht verstoßen wird. Heins stellte Fragen wie: Wieviel Kosten, Energie oder gar Gewalt wollen wir eigentlich insgesamt aufbringen, um unsere Vorstellung einer unüberwindbaren EU-Außengrenze aufrecht zu erhalten?

Eine Diskussion über die Flüchtlingslage führten (v.l.) Veranstalterin Jennifer Roger von der Bücheroase Schliersee, Volker Heins, Franziska Grillmeier und Hubert Heinhold. © cs

Besonders sorgenvoll blickten die Anwesenden auf das Erstarken rechter Parteien aufgrund der ungeklärten Zukunft europäischer Migrationspolitik. KBW-Geschäftsführer Wolfgang Foit musste die Gäste zwar mit den offenen Fragen und Sorgen entlassen, fand jedoch viel Zustimmung für den Dank an die Gesprächspartner.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.