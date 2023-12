Nach fast 140 Jahren: Raumausstatter nehmen Abschied – vor Weihnachten ist Schluss

Von: Andrea Gräpel

Hubert und Gabriele Graf haben das Geschäft von den Schwiegereltern übernommen. Zum Ende des Jahres übergeben sie die Geschicke an ihre Nachfolgerin Stephanie Foica (r.), die mit ihrem bestehenden Geschäft von Gilching nach Herrsching zieht. © privat

Die Raumausstattung Graf in Herrsching wird es ab Ende dieses Jahres nicht mehr geben. Knapp 140 Jahre Firmengeschichte nehmen damit ein Ende. Gabriele und Hubert Graf übergeben das Geschäft an der Abertstraße an die Raumausstatterin Stephanie Foica.

Herrsching/Erling – Den Bauernhof gibt es zwar nicht mehr, aber das erste Ladengeschäft der Familie Graf an der Andechser Straße in Erling, das steht noch. Dort, wo heute Susanne Hauenstein „Kunst am Berg“ macht und vertreibt, hatte einst Klaus Graf sein erstes Ladengeschäft eröffnet, sich als Tapezierermeister angeboten und Lederwaren vertrieben. Die heutige „Raumausstattung Graf“ an der Abertstraße in Herrsching ist ein Nachfolger dieses Handwerksbetriebes, der – 1885 durch Josef Graf gegründet – fast 140 Jahre Tradition hat. Am 23. Dezember sperren Gabriele und Hubert Graf ihr Geschäft in Herrsching das letzte Mal auf. Die Raumausstattung Graf geht danach in die Hände der Gilchinger Raumausstatterin Stephanie Foica über.

Nach langer Tradition: Raumausstatter-Paar wünscht sich mehr Zeit für Enkelkind

Gabriele Graf ist sich noch nicht so sicher, ob ihr die Geschäftsaufgabe leicht fallen wird. Seit die Schwiegereltern aus dem Geschäft sind, hat sie beraten und verkauft. „Der Kontakt zur Kundschaft ist schon besonders“, sagt die Kauffrau. Ihr Mann Hubert, der sein Handwerk wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater von der Pike auf gelernt hat, hat weniger Bedenken. In den vergangenen Jahren war er allein in der Werkstatt. Zu Hochzeiten hatten die Grafs bis zu fünf Angestellte. Elf Gesellen hat Hubert Graf ausgebildet. Heute seien Facharbeiter und auch Nachfolger schwer zu finden. „Arbeit gibt es ohne Ende“, sagt Graf. Daran liege es nicht. „Wir müssen schauen, dass wir bis Weihnachten noch alles hinbringen.“

Mit 66 Jahren will der Raumausstattermeister nun gerne mehr Zeit haben für Freunde, Hobbys und Familie. Das erste Enkelkind, eineinhalb Jahre alt, stand in diesem Winter in Österreich zum ersten Mal auf Skiern. Das Ehepaar Graf, selbst begeisterte Skifahrer und Tourengeher, möchte gerne mehr Zeit haben und dabei sein können, wenn das Enkelkind groß wird. „Schauen wir mal. Ein bisschen mulmig ist mir schon“, sagt Gabriele Graf (60), die das Spiel mit Stoffen und Dekoration lieben gelernt hat, auch wenn die meisten Kunden am Ende bei „Beige, Weiß, Grau“ bleiben würden. Die Restposten im Laden werden nun verkauft. Darunter sind auch zwei alte Möbelstücke, die die Freude am Farbenspiel belegen: ein Kindersofa im Leopaden-Druck neu bezogen und ein alter Sessel, der noch alte Federn in der Sitzfläche hat – neu bezogen in samtigem Türkis. Ein Hingucker. „Das haben wir auf dem Sperrmüll gefunden“, erzählt Gabriele Graf strahlend. Hubert Graf hat es dann in der Polster- und Nähwerkstatt wieder hergerichtet.

Vom Sattel-Hersteller und Bauernhof zum Raumausstatter

Eine alte Adler-Sattler-Maschine steht auch noch im Laden. Sie stammt aus den Anfängen in Erling. Denn Josef Graf fing als Sattler an. „Darauf wurde noch das Pferdegeschirr genäht“, weiß Gabriele Graf. Damals, 1885, an der Andechser Straße im alten Bauernhof, der nicht mehr steht. „Jeder Handwerker hatte damals auch einen Bauernhof“, sagt Hubert Graf. Auch der Großvater Nikolaus war Sattler und wurde dann zum Tapezierer, genau wie sein Sohn Klaus, der das erste Ladengeschäft in Erling eröffnete, dort auch Lederwaren anbot und 1972 nach Herrsching wechselte, weil er mehr Platz brauchte.

Sattlermeister Josef Graf (Bild oben) gründete das Unternehmen 1885 in Erling an der Andechser Straße. © privat

Seit 1973 ist Hubert Graf mit im Geschäft – die vierte Generation. Wie seine Vorfahren ist er passionierter Tapezierer. „Da ist er ein Genie“, sagt seine Ehefrau stolz. Sie muss es wissen, denn als die Schwiegereltern aufhörten und zurück nach Erling zogen, stieg auch Gabriele Graf mit ein. Erst im vergangenen Jahr hatten die Eheleute das 50. Geschäftsjubiläum in Herrsching gefeiert.

Söhne gehen andere Wege – Nachfolge außerhalb der Familie gefunden

Nachdem die beiden Söhne, 31 und 33 Jahre alt, andere berufliche Wege eingeschlagen haben, haben die Grafs nun Nachfolger gesucht. „Unsere Branche tut sich mit Nachfolgern schwer“, weiß Hubert Graf. Umso glücklicher waren sie, als sich Stephanie Foica bei ihnen meldete. Die Raumausstattermeisterin hat ihren Betrieb seit zehn Jahren in Gilching und möchte sich vergrößern. Bei ihr sind sich die Grafs sicher, dass das Geschäft in guten Händen ist.

Das erste Ladengeschäft wurde gegenüber vom Bauernhof von Klaus Graf in Erling eröffnet. © privat

Die 35-Jährige zieht mit ihrer Gesellin, die schon die Ausbildung bei ihr absolviert hat, nach Herrsching. Unterstützt würden sie bei größeren Projekten „durch ein gutes Netzwerk“, so Stephanie Foica. Nach kurzer Umbauphase soll das Ladengeschäft an der Abertstraße im Mai 2024 neu eröffnen. Aufträge werden schon jetzt angenommen.

