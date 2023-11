„28 Monate war ich außer Gefecht“: „Höhle der Löwen“-Gründer Manuel Planella wagt Neustart in Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Kleines Produkt, große Wirkung: Die Erfindung eines Einstecktuch-Halters sowie ein Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ haben vor sechs Jahren das Leben von Manuel Planella auf den Kopf gestellt. © arp

Mit seiner Erfindung, einem Einstecktuch-Halter, trumpfte Manuel Planella einst in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ auf. Nach krankheitsbedingter Zwangspause wagt er nun einen Neustart in Bad Tölz.

Bad Tölz – Ziemlich genau sechs Jahre ist es her, seit eine Fernsehsendung das Leben von Manuel Planella veränderte: Im Oktober 2017 machte die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ den heute 44-Jährigen schlagartig bekannt, und er startete mit seinem selbst entwickelten Produkt durch: einem Einstecktuch-Halter. Dann aber warfen gesundheitliche Probleme den Start-up-Unternehmer aus der Bahn. Nach überstandener Krankheit wagt Planella nun einen privaten wie geschäftlichen Neustart in Bad Tölz.

„Hier ist die Welt noch in Ordnung“: Manuel Planella wagt Neustart in Bad Tölz

„Ich fühle mich in Bad Tölz richtig, richtig wohl“, sagt der einstige TV-Kandidat. „Hier ist die Welt noch in Ordnung.“ Bevor Manuel Planella hier ankam, erlebte er bewegte, höchst erfolgreiche, zuletzt aber alles andere als schöne Zeiten.

Ins Scheinwerferlicht getreten war er im Jahr 2017 – wobei sein Lebensweg auch zuvor schon durchaus schillernd gewesen war. Der gebürtige Paderborner mit Wurzeln in Barcelona hatte in jungen Jahren einen Vertrag als Profifußballer beim SC Paderborn bekommen. Später verkaufte der gelernte Kfz-Mechaniker für Porsche Autos – bis ihm eine neue Geschäftsidee kam.

Beim Händewaschen: Manuel Planella entwickelt neue Geschäftsidee

Als er sich eines Tages nach dem Toilettengang die Hände wusch, erspähte der Anzugträger beim Händewaschen im Spiegel einen Outfit-Lapsus. Das schicke Einstecktuch schaute nicht wie gewünscht aus der Brusttasche des Jacketts heraus, sondern war darin verschwunden. Da bestand Handlungsbedarf.

Die Lösung erblickte Planella in einem Brillenetui, aus dem ein Brillenputztuch hervorschaute, fest eingeklemmt in den Schnappverschluss. „Ich habe mich an die Nähmaschine gesetzt und herumprobiert, bis ich meinen innovativen Einstecktuchhalter entwickelt hatte“, berichtet er. Es handelt sich um eine flexible Klammer, die perfekt in jede Jackett-Brusttasche passt und stilvoll mit Rindsleder – in der veganen Variante: Kunstleder – ummantelt ist.

Prototyp überlebt Silvesternacht: Freunde sind erste Tester des Einstecktuchhalters

Beim Optiker besorgte sich Planella noch mal Brillenetuis, fertigte fünf Prototypen und verteilte sie an Silvester an seine Kumpel – die am Ende der Feiernacht mit häufigem An- und Ablegen des Sakkos ein perfekt sitzendes Einstecktuch vorweisen konnten. Danach ging alles sehr schnell.

Nachdem ihn Freunde bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ angemeldet hatten, wurde Planella bald zum Casting nach Düsseldorf eingeladen. „Ich bin zwei Stunden zu spät gekommen“, erinnert er sich. „Ich hatte noch in Istanbul Prototypen herstellen lassen, und der Taxifahrer dort hatte mich zu spät zum Flughafen gebracht.“

Damit alles sitzt: Mit dem Produkt von „Manplan“ lassen sich Einstecktücher in der Brusttasche des Sakkos befestigen. © arp

„Die Höhle der Löwen“-Gründer Manuel Planella überzeugt Investorin Dagmar Wöhrl

All das änderte nichts daran, dass Planella zur Aufzeichnung der Vox-Sendung eingeladen wurde und die Chance bekam, sein Produkt vor den Investoren Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel sowie einem großen Fernsehpublikum vorzustellen. Investorin Dagmar Wöhrl ließ sich überzeugen und bot ihm 75.000 Euro für 20 Prozent Beteiligung an seinem Unternehmen „Manplan“.

Die TV-Show stellte Planellas Leben auf den Kopf. „Am Tag der Ausstrahlung habe ich 10.000 Halter verkauft“, sagt er. Seine Anstellung bei Porsche kündigte er, düste fortan zu Messen und Shows, stattete unter anderem Fernsehmoderatoren aus. 243 deutsche Modeläden nahmen den Einstecktuchhalter ins Sortiment auf, verkauften ihn zum Preis von 29,90 Euro. Er hatte Erfolg, „aber ich musste auch viel Lehrgeld bezahlen“, sagt er heute.

Planellas Unternehmerkarriere war in voller Fahrt – dann wird er schwer krank

Planellas Unternehmerkarriere war in voller Fahrt. „Und dann bin ich sehr krank geworden“, sagt er. „28 Monate war ich außer Gefecht.“ Planella war gezwungen, sich vollständig aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen, sein Unternehmen legte er still. Es folgte Klinikaufenthalt auf Klinikaufenthalt, unter anderem zur Reha in Bad Heilbrunn.

Dieser Tage nun nimmt er – vorerst sachte – seine Unternehmertätigkeit wieder auf. Den allerersten öffentlichen Auftritt mit dem Einstecktuchhalter hatte er nach seiner Zwangspause kürzlich beim „Herbstzauber“ in Bad Tölz. Vor Kurzem folgte erstmals wieder eine Präsentation auf einer Hochzeitsmesse – gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Brigitte Pollmann.

Mein Produkt soll wieder in vielen Modeläden gelistet werden, natürlich auch hier vor Ort.

„Wir können super zusammen arbeiten“, sagt die Fachkosmetikerin, Wellness-Therapeutin und Visagistin. Während sie sich ums Make-up der Damen kümmere, biete er ein Produkt für die Herren an. Privat ist Planella vor einiger Zeit bei Brigitte Pollmann in Bad Tölz eingezogen. Seinen Firmensitz will er ebenfalls hierher verlegen und wieder ins Geschäft einsteigen. Sein Ziel: „Dass mein Produkt wieder in vielen Modeläden gelistet wird, natürlich auch hier vor Ort“. (ast)

Kontakt Manuel Planella kann man per E-Mail unter der folgenden Adresse erreichen: manplan110379@icloud.com

