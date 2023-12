Die Wetterbeobachterin aus Erdweg: Sorgen um das Klima – und die Starkregenereignisse

Von: Christiane Breitenberger

Wie viel hat es geschneit? Sabine Haas aus Erdweg weiß es genau. Sie misst für den Deutschen Wetterdienst jeden Tag mit ihrem Messbehälter im Garten die Niederschlagsmenge. © Roswitha Höltl

Wie viel hat es geregnet? Eine Frau aus Erdweg weiß es. Seit fast zehn Jahren ist Sabine Haas (54) Beobachterin für den Deutschen Wetterdienst (DWD).

Landkreis – Diesen einen Tag wird sie nicht vergessen. Was damals heruntergekommen ist – nicht normal. Als Sabine Haas im Mai 2019 ihren Messbecher checkt, muss sie zweimal hinsehen. 60 Liter auf den Quadratmeter hat es damals geregnet. Innerhalb eines Tages.

Der Tag beginnt immer mit einer Überraschung

Ihr Tag beginnt immer gleich – was sie vorfindet, ist allerdings immer eine Überraschung. Wie viel hat es in den vergangenen 24 Stunden geschneit oder geregnet? Sabine Haas weiß es. Und zwar ganz genau. Denn: Die Erdwegerin ist Wetterbeobachterin für den Deutschen Wetterdienst. Ehrenamtlich.

Ihre Aufgabe ist es, jeden Tag genau zu protokollieren. Monoton? Keineswegs? Auch nach neun Jahren ist Sabine Haas „immer noch gespannt, was die Messungen ergeben“, erzählt die 54-Jährige. Zum Beispiel nach einem Gewitter. „Auch wenn man sieht: Es hat heute viel geregnet“ – am Ende ist sie immer neugierig, „wie viele Liter waren es nun tatsächlich“, so Haas.

Die vor Ort gemessenen Daten und die Beobachtungen werden vom nationalen Wetterdienst für die Wettervorhersage oder Gutachten bei Wetterschäden genutzt, erklärt Birgit Werrbach vom DWD: Die Daten helfen aber auch, die Klimaveränderung in Deutschland genau zu erfassen und deren Folgen besser einschätzen zu können.

Die Arbeit von Wetter-Beobachterin Haas: Im Winter Einsatz um 6.50 Uhr

Und so läuft die Arbeit von Sabine Haas für den DWD ab: Morgens – im Winter um 6.50 Uhr, im Sommer um 7.50 Uhr – geht Sabine Haas in ihren Garten zur Wetterstation. Dort steht ein Behälter, der den Niederschlag der vergangenen 24 Stunden sammelt. Diesen Behälter schüttet die Wetterbeobachterin in einen Messbecher und weiß dann genau: so viel hat es gestern geregnet. Doch manchmal ist das mit dem in den Messbecher kippen nicht ganz so einfach. Wenn die Flüssigkeit gefroren ist, zum Beispiel. „Dann muss ich den Niederschlag erst im Haus auftauen lassen“, erklärt Haas. Selbstredend nicht in der Mikrowelle. „Dann würde ja etwas verdunsten und das Ergebnis verfälscht“. Sobald Sabine Haas die Daten kennt, trägt sie die entsprechenden Mengen am Computer ein und übermittelt sie an den DWD.

Wenn es – wie in den vergangenen Tagen – schneit, hat Sabine Haas noch eine weitere Aufgabe. Sie muss messen, wieviel es in den vergangenen 24 Stunden geschneit hat. Die „gesamte Schneehöhe am Samstag waren 36 Zentimeter“, weiß Haas. Einmal geht es darum, „den Schneebedeckungsgrad festzustellen“ und einmal darum, „die Schneehöhe zu messen“, erklärt Haas.

Ausnahmen nur im Urlaub: „Ich mach das gerne“

Diese Messungen macht Sabine Haas jeden Tag. Ausnahmen gibt es nur, wenn sie in den Urlaub fährt – „dann kann ich eine Sammelmeldung abgeben“. Trotzdem hat sie in all den Jahren noch nie ans Aufhören gedacht. „Ich mach das gerne. Ich finde das sehr interessant“, betont sie.

Dass sich die Niederschläge in unserem Landkreis signifikant verändert hätten, konnte Sabine Haas in den vergangenen neun Jahren nicht beobachten. „Bei den Jahreswerten sind die Unterschiede gar nicht so groß“, weiß sie. Sorgen macht ihr „das Klima im Allgemeinen“. Beunruhigt beobachtet sie die Starkregenereignisse und Trockenperioden in vielen Bereichen Deutschlands und der Welt.

Im Landkreis gibt es als Wetterbeobachterin nur Sabine Haas. Nach dem Tod einer Beobachterin in Altomünster sucht der DWD nun einen Nachfolger für die dortige Messstation.

