Akute Personalnot: Elternbeirat von Kindertagesstätte hat originelle Idee

Für die Betreuung von Kindern Personal zu finden, ist eine große Herausforderung. Die Gemeinde Dietramszell setzte nun eine originelle Idee eines örtlichen Elternbeirats in die Tat um.

Dietramszell – Personal für Kindertagesstätten ist im Großraum München schwer zu finden. Die Gemeinde Dietramszell geht jetzt einen ungewöhnlichen Weg: Sie sucht über einen Kinowerbespot. Die Idee dazu hatte der Elternbeirat der Kindertagesstätte Linden, schreibt die Kommune in einer Pressemitteilung.

Ein Familienvater erstellte den 30-Sekunden-Film mit stimmungsvollen Bildern aus dem Kita-Leben und rund 40 Kindern, die im Chor rufen: „Wir suchen dich!“ Die üblichen Wege der Personalrekrutierung – etwa auf der Homepage der Gemeinde oder durch Inserate in Zeitungen und im Internet – zeigten bisher nur eingeschränkten Erfolg.

Ungewöhnlich: Per Kinowerbung (hier ein Screenshot) sucht die Gemeinde Dietramszell nach Betreuungspersonal. © Screenshot / Wildenrath

„Wir suchen derzeit noch zwei Vollzeitkräfte, eine in Linden und eine in Dietramszell“, sagte Bürgermeister Josef Hauser im Gespräch mit unserer Zeitung. Von den 95 Angestellten der Gemeinde seien 53 im Betreuungsbereich tätig. Insgesamt bieten die drei Kitas in Ascholding, Linden und Dietramszell Platz für bis zu 225 Kindergarten- und 48 Krippenkinder.

Bürgermeister Hauser verrät, was die Kinowerbung kostet

„Im Vergleich zu einer Stellenanzeige in der Zeitung ist die Kinowerbung relativ preiswert“, erklärte Hauser. Zudem könnten sie die Zuschauer nicht wie in einer Zeitung einfach überblättern. Für rund 1200 Euro soll der Spot in insgesamt 322 Vorstellungen laufen. Zu sehen ist er vom 5. bis zum 18. Oktober im Kino Wolfratshausen sowie im Isar-Kinocenter und im Capitol in Bad Tölz. Auf der Homepage der Gemeinde ist das YouTube-Video ebenfalls verlinkt. (cw)

