Ein Mann (28) hat eine Zehnjährige mehrmals während einer Zugfahrt belästigt. Bei der Ankunft verfolgte er sie und ihre Tante. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dorfen - Ein Reisender belästigte gegen 16.30 Uhr ein zehnjähriges Mädchen mehrmals. Eine Frau eilte dem Kind zu Hilfe. Am Dorfener Bahnhof rastete der 28-Jährige dann aus.



Bahnreisender belästigt Mädchen im Zug – Polizei ringt ihn zu Boden

Sina Dietsch, Sprecherin der Bundespolizei München, berichtete, dass sich der Mann im Zug neben das Kind setzte und es am Knie berührte. Das Mädchen wechselte den Sitzplatz, der Mann folgte ihr. Eine noch unbekannte Frau nahm das Opfer in Schutz. In Dorfen holte die Tante (22) die Schülerin ab, der Mann folgte ihnen und pöbelte sie an. Beide baten in einem Schnellimbiss um Hilfe. Der Inhaber und ein Mitarbeiter drängten 28-Jährigen aus dem Laden und alarmierten die Polizei.

Gegenüber der Streife der Dorfener Polizei verhielt sich der Mann sehr aggressiv, sodass er zu Boden gerungen und gefesselt werden musste. Die Bundespolizei nahm ihn zur Wache am Ostbahnhof mit, wo er versuchte, die Beamten anzuspucken. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,8 Promille. Zudem soll er sich am Bahnhof entblößt haben. Zeugen sollen sich unter Tel. (089) 5 15 55 00 melden, auch die Helferin.

