Nach mysteriösem Leichenfund: Toter identifiziert

In der Nähe dieser Haltestelle wurde der Tote gefunden.

München - Die Polizei hat am Freitag das Foto einer Leiche herausgegeben mit der Bitte, diese zu identifizieren. Dies ist nun gelungen.

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 31.03.2017, gegen 04.40 Uhr, in Dornach eine männliche Person aufgefunden. Der Mann wies schwere Kopfverletzungen auf und verstarb kurze Zeit später in einer Klinik.

Die Polizei hatte am Freitag ein drastisches Foto der Leiche herausgegeben. Und teilte am Samstagvormittag mit: Der unbekannte Tote konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.

Es handelt sich demnach um einen 25-jährigen Auszubildenden aus München.

Keine neuen Erkenntnisse gibt es zum Sachverhalt, sodass nach wie vor nicht geklärt werden konnte, ob es sich um einen Unglücksfall oder ein Tötungsdelikt handelt.

Es seien weitere Untersuchungen der Rechtsmedizin und Ermittlungen der Mordkommission erforderlich, so die Polizei.