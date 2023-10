Drei Wochen Duschverbot: Trinkwasser in Grafinger Häuserblöcken immer wieder verkeimt

Von: Josef Ametsbichler, Michael Seeholzer

Legionellen: Trinkwasser in Grafinger Häuserblöcke mit 68 Wohnungen immer wieder verkeimt. © stefan rossmann

Massiv mit Legionellen verkeimte Wasserleitungen: Mit diesem Problem sehen sich in Grafing die Bewohner der Mehrfamilienhäuser in der Schlossstraße 2 bis 12 konfrontiert.

Grafing – Massiv mit Legionellen verkeimte Wasserleitungen: Mit diesem Problem sehen sich in Grafing die Bewohner der Mehrfamilienhäuser in der Schlossstraße 2 bis 12 konfrontiert. In den Hauseingängen hängen Hinweise des zuständigen Immobilienservices Reanovo vom 27. September, dass bis auf weiteres ein „generelles Duschverbot“ gelte – also nun seit drei Wochen.

In den Häusern gibt es 68 Wohneinheiten. Die Gebäude entstanden Ende der 60er-Jahre. „Die Leitungen sind alt“, berichtet eine Bewohnerin. „Ich mache mir meinen Kaffee inzwischen mit Mineralwasser.“ Die Blöcke in der Schlossstraße wechselten schon öfter den Besitzer. Auch die Stadt selbst zeigte Interesse. Derzeit bietet auch die Stadtsparkasse München Wohnungen in der Schlossstraße an – beispielsweise zum Preis von über 400 000 Euro für ca. 70 Quadratmeter.

Kaufaufgebot zu teuer für Zustand der Gebäude

„Mir wurde vor etwa zwei Jahren ein Angebot zum Kauf meiner Wohnung gemacht, der Preis erschien mir aber angesichts des Alters und Zustands der Gebäude deutlich zu hoch“, berichtet ein Mieter. Zur Legionellenproblematik sagt er: „Der Zustand hält unverändert an.“

Also geht nichts mit der morgendlichen Dusche. Der Warnhinweis hing am Freitagmittag noch in den Hauseingängen. Die Stadt Grafing hat den Kauf eines Häuserblocks für Sozialwohnungen wieder fallengelassen. „Wir waren der Meinung, dass die Wohnungen zu teuer sind für das Alter und ihren Zustand“, so Bürgermeister Christian Bauer.

Rund 69 Quadratmeter für 1300 Euro Miete

Wer in Grafing in der Schlossstraße 2 bis 12 eine Wohnung mieten will, wird auf den Angebotsseiten von Reanovo Immobilienservice fündig. Dort gibt es zum Beispiel eine „schicke 3-Zimmer-Wohnung mit Südbalkon in ruhiger Lage“ und einer Fläche von 68,81 Quadratmetern zum Gesamtmietpreis von 1299,93 Euro monatlich. Ein Parkplatz ist nicht dabei und auch kein Aufzug. Die Wohnung liegt im zweiten Stock, die Ausstattung sei „gehoben“.

Das Legionellenproblem ist kein Einzelfall. „Dem Gesundheitsamt Ebersberg liegen mehrere Prüfberichte vor, in denen der technische Maßnahmenwert für Legionellen überschritten wird“, heißt es über die Blöcke in der Schloßstraße aus der Kreisbehörde. Wenn sich im Trinkwasser mehr als 10 000 „Kolonie bildende Einheiten“ von Legionellen befinden, könne ein Duschverbot sowie ein „Verbot der Vernebelung von Trinkwasser“ veranlasst werden. Auch Desinfektion der Leitungen könne angeordnet werden.

Legionellen vor allem für Menschen mit geschwächter Immunabwehr gefährlich

In den Häusern wohnen zum Teil betagte Mieter. Dazu das Gesundheitsamt: „Menschen mit einer geschwächten Immunabwehr, z. B. Senioren, chronisch Kranke, Raucher sind gefährdeter.“ Legionellen können grippeartige Beschwerden bis hin zu einer Lungenentzündung auslösen. Zur Gefahrenabwehr hat Reanovo die Bewohner aufgefordert, in ihren Wohnungen „mindestens ein Mal täglich an jeder Entnahmestelle das Warmwasser so lange fließen zu lassen, bis es die maximale Temperatur erreicht hat.“ Und es dann drei Minuten lang laufen zu lassen, um die Keime in der Leitung abzutöten. „Bitte achten Sie auf eine Verbrühungsgefahr!“ Bei 70 Grad sterben Legionellen ab.

Wie die Immobilienanzeigen belegen, sind aber nicht alle Wohnungen in den betroffenen Blöcken der Schlossstraße bewohnt. Manche stehen nach Auskunft von Bewohnern schon länger leer. Dazu das Gesundheitsamt: „Eine Stagnation begünstigt das Wachstum von Keimen in Trinkwasser-Hausinstallationen.“

Notwendige Maßnahmen ergriffen

Vom Immobilienservice Reanovo heißt es auf EZ-Anfrage: „Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation eine große Belastung für die Bewohner darstellt. Deswegen setzen wir alles daran, das Problem so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen.“ Man habe unter Anleitung eines Sachverständigen unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen ergriffen – neben dem Duschverbot etwa eine Erhöhung der Wassertemperatur, ein Spülprotokoll für nicht bewohnte Wohnungen und eine Erneuerung der Hauswasserstation. „Wir hoffen, dass sich die Situation so zeitnah wie möglich normalisiert haben wird.“

