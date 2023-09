Dreister Kennzeichen-Trick: Porschefahrer tankt, ohne zu zahlen

Von: Andreas Höger

Der Fahrer eines dunklen Porsche Cayenne blieb einer Holzkirchner Tankstelle 145 Euro schuldig (Symbolbild). © Grenzpolizeiinspektion Raubling

Mit einem frechen Kennzeichen-Trick gelang es dem Fahrer eines Porsche Cayenne, eine Holzkirchner Tankstelle um 145 Euro zu prellen.

Holzkirchen - Mit einer dreisten Masche erschlich sich der unbekannte Fahrer eines Porsche Cayenne am Samstagabend (9. September) an der Holzkirchner Ortsausfahrt eine Tankfüllung.

Dreister Kennzeichen-Trick: Schnelle Ab- und Anmontage

Wie die Polizei mitteilte, tauchte der dunkle Sportwagen gegen 21.35 Uhr an der Aral-Tankstelle in der Miesbacher Straße auf. Zuvor hatte der Fahrer beide Kennzeichen des Wagens abmontiert.

Nach dem Tankvorgang bezahlte der Unbekannte die Rechnung in Höhe von 145 Euro nicht, sondern verließ schnell das Tankstellengelände. Kurz darauf aber bog er in eine nahe gelegene Straße ein. Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer die Kennzeichen aus dem Auto holte und sie schnell wieder an seinen Cayenne montierte. Anschließend fuhr er in Richtung B 318 davon, dort bog er nach Angaben der Polizei in Richtung Tegernsee ab.

Tankstellen-Diebstahl in Bayern: Polizei sucht nach Zeugen

Die Buchstaben- und Nummernfolge des Kennzeichens konnte der Zeuge nicht genau ablesen. Andere Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Kennzeichen des Fahrzeugs oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Holzkirchen zu melden (Telefonnummer 0 80 24 / 90 740). Erkennbar ist der Porsche Cayenne des Tankbetrügers an einem deutlich sichtbaren Schaden am Heck.

Zwei Motorrad-Unfälle – leicht verletzte Personen

Am Sonntagnachmittag (10. September) erlitten zwei Motorradfahrer bei Unfällen jeweils leichte Verletzungen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der erste Unfall gegen 14.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt (Münchner Straße) an der Einmündung der Erlkamer Straße. Eine 31-Jährige aus Berg am Starnberger See wollte mit ihrem Fiat 500 nach rechts in einen Parkplatz einfahren. Laut Polizei ist bisher unklar, ob sie zunächst links und dann erst rechts blinkte. Der 82-jährige Motorradfahrer hinter ihr, ein Mann aus Höhenkirchen, ging jedenfalls davon aus, dass der Fiat nach links wegfährt, und überholte rechts. Beim Zusammenstoß und Sturz zog sich der 82-Jährige Schürfwunden zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Ebenfalls leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer gegen 14.45 Uhr bei einem Auffahrunfall an der „Spinne“ östlich von Holzkirchen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der BMW-Pilot auf die B 318 in Richtung Autobahn einfahren und hielt vorschriftsmäßig an. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte das wartende Motorrad zu spät und fuhr auf, wodurch der Motorradfahrer stürzte.

