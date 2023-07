Mann mit 90 Packungen Kokain in Magen und Darm gestoppt – er flog durch dummen Fehler auf

Von: Klaus-Maria Mehr

Am Flughafen München flog jüngst ein Drogenkurier aus Kolumbien auf. Er hatte unglaubliche 90 Packungen Kokain im Körper.

Flughafen München – Jüngst wurden am Flughafen München bei einem Reisenden insgesamt 90 Schluckbehältnisse, auch bekannt als Bodypacks, von Zöllnern entdeckt. Der 36-Jährige war unterwegs von Brasilien nach Großbritannien und stieg in München um – beziehungsweise wollte umsteigen. Denn seine Reise endete Ende Juni in Bayern recht abrupt.

90 Packungen Kokain hatte der Mann in seinem Körper, wie die Röntgenaufnahme (rechts) zeigt. Er feil durch widersprüchliche Angaben bei der Kontrolle am Flughafen München auf. © Zollamt München/Imago

Kolumbianer macht dummen Fehler bei Kontrolle – und muss zum Röntgen

Während der Zollkontrolle machte der Mann einen dummen Fehler. Auf die Frage nach seinem Reisezweck und die Dauer seines Aufenthalts verzettelte er sich laut Hauptzollamt München in widersprüchliche Angaben.

Aus diesem Grund unterzogen ihn die Beamten einem Drogenwischtest, welcher positiv auf Kokain ausschlug. Obwohl weder am Körper noch im Handgepäck des kolumbianischen Mannes Kokain gefunden wurde, musste er sich einer Röntgenuntersuchung im Krankenhaus unterziehen.

Was ist Bodypacking? Bodypacking ist eine riskante Methode des Drogentransports, bei der Betäubungsmittel in speziellen, säurebeständigen Beuteln (z. B. Kondome) verschluckt werden. Das Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die illegalen Substanzen unbemerkt über Grenzen oder Kontrollpunkte zu bringen. Die Verpackung mit säurebeständigen Materialien soll verhindern, dass die Drogen vorzeitig im Magen aufgelöst werden und so die Wirkung verloren geht oder frühzeitig erkannt wird. Bodypacking stellt jedoch eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit und das Leben derjenigen dar, die diese Methode anwenden. Der menschliche Körper ist nicht dafür ausgelegt, Drogen auf diese Weise zu transportieren, und es kann zu schwerwiegenden Komplikationen kommen. Platzt einer der Beutel im Magen, kann dies zu einer lebensbedrohlichen Überdosis führen, da die gesamte Drogenmenge auf einmal in den Organismus freigesetzt wird. Die Wirkung kann so enorm stark sein, dass sie zu einer akuten Intoxikation und sogar zum Tod führen kann.

Drogenkurier fliegt am Flughafen München auf – Röntgenbild zeigt ganzes Ausmaß

„Das Röntgenbild bestätigte den Verdacht der Zöllner und zeigte Fremdkörper auf“, berichtete Marie Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts München.

Aufgrund eines Antrags der Staatsanwaltschaft Landshut wurde gegen den Mann ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Landshut erlassen. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Zollfahndungsamt München übernommen.

