Wenn das Auto Kaffee kocht: Hier testen E.ON und BMW bidirektionales Laden

Von: Josef Ametsbichler

Die Box in der Garage macht den Unterschied: Stefan Eichenseer aus Vaterstetten testet für E.ON und BMW das sogenannte bidirektionale Laden – das E-Auto fungiert dabei als Stromspeicher für die Wohnung. © Stefan Roßmann

Solarstrom fürs Haus im Elektro-Fahrzeug speichern: Bei einer Familie in Vaterstetten läuft ein Pilotversuch für bidirektionales Laden von E.ON und BMW.

Vaterstetten – Stefan Eichenseer stöpselt das daumendicke Ladekabel ein. Der Akku des Elektro-BMW ist nun mit dem Haus-Stromnetz verbunden. Doch in seiner Vaterstettener Garage ist etwas anders als bei üblichen privaten E-Lade-Boxen: Elektrizität fließt in beide Richtungen: je nach Bedarf ins Auto – oder von dort zurück ins Haus. „Ich finde das total bärig“, sagt der 41-jährige Familienvater mit dem hörbaren oberpfälzer Einschlag. Für die Wallbox, also die heimische Elektro-Tankstelle, hat er ein dickes Stromkabel von seinem Reihenmittelhaus in die Garage gelegt, davon zeugt eine mit Pflastersteinen geflickte Rille im Asphalt der Zufahrt.

Bidirektionales Laden: Das Auto speichert PV-Strom für die Nacht

Im Zuge des Ausbaus der E-Mobilität soll das sogenannte bidirektionale Laden das kommende große Ding sein: Das Auto fungiert, so lange es nicht fährt, als Energiespeicher. Es lädt sich tagsüber mit Sonnenstrom vom eigenen Dach und versorgt abends Herd und Fernseher mit Saft. Und in der Früh hat es genug Akkuladung übrig, dass es nicht nur zum Kaffeekochen reicht, sondern auch für die Fahrt in die Kita, zur Arbeit und zum Einkaufen.

E.ON sieht Vorteile im bidirektionalen Laden für Stromkunden und Energieversorger

Die vierköpfige Familie Eichenseer aus Vaterstetten testet für den Energieversorger E.ON in einem internen Versuch, wie das funktionieren kann. Wo sonst, als in einem Landkreis, der mit über drei Prozent einen der höchsten E-Auto-Anteile in Bayern hat. Dafür hat sich der Stromkonzern mit BMW zusammengetan. Der Autokonzern hat einem seiner i3-Modelle ein maßgeschneidertes Software-Update spendiert – und E.ON hat den Eichenseers eine Spezial-Wallbox an die Garagenwand geschraubt.

„Statt überschüssigen Sonnenstrom ins Netz einzuspeisen, können Kunden mit dieser Lösung einen größeren Anteil der Energie für die eigene Wohnung nutzen“, erklärt E.ON. „Durch die Einbeziehung des Fahrzeug-Akkus steigt also die Unabhängigkeit vom Netzbezug und die PV-Anlage rentiert sich noch schneller.“ Für Energieversorger bedeute die smarte Steuerung eine Entlastung der Stromnetze.

Zwei Gleichstrom-Pins (unten) sind das Besondere am Ladestecker. © Stefan Roßmann

Autospeicher meist größer als herkömmliche Hausbatterien

Zwar hatte Stefan Eichenseer, selbst E.ON Mitarbeiter, schon einen Batteriespeicher mit 7,7 Kilowattstunden Kapazität im Keller, den er tagsüber mit seiner 7,4-Kilowatt-Peak-Solaranlage speist. Doch Akkus von Elektroautos sind wesentlich aufnahmefähiger – der noch eher klein ausgelegte BMW fasst knapp 38 Kilowattstunden. Davon läuft ein Backrohr an die 24 Stunden durch. Doch weder bäckt Familie Eichenseer rund um die Uhr, noch soll am Morgen das Auto leer dastehen. Deshalb regelt der Vaterstettener per App, bei welchem Ladestand das Auto abriegelt und der Strom vom Netz kommt.

Für Eigenversorgung rund um die Uhr und rund ums Jahr reicht Strom vom Dach nicht. Bei Schlechtwetter oder an kurzen Wintertagen hat die Wirkung von PV-Speicher-Kombinationen ihre Grenzen. Eine E.ON-Sprecherin rechnet vor, dass ein als Haus-Akku genutztes Auto bei PV-Anlagen ohne Speicher den Selbstversorger-Anteil übers Jahr von bis zu 30 auf bis zu 70 Prozent steigern könne. Test-Fahrer Eichenseer schätzt, dass die Familie in Vaterstetten sogar 80 Prozent ihres Stroms aus Eigenproduktion deckt. „Je nachdem, wie oft man daheim ist“, sagt er.

Das E-Auto als Strompuffer und vielleicht sogar Blackout-Versicherung

Die Wallbox sorgt dafür, dass der Überschuss an Sonnenstrom ins Auto fließt – oder, so E.ON, später einmal dafür, dass das Auto etwa im Winter zu Uhrzeiten lädt, wenn Netzstrom billig zu haben ist. Und irgendwann, das ist Zukunftsmusik, dass viele angeschlossenen E-Autos in das allgemeine, smart gesteuerte Stromnetz einspeisen und so als ein gemeinsamer, flexibler Strompuffer fungieren. Nicht Teil des Tests, aber vorstellbar: Bei entsprechend gerüsteter Haus-Elektrik könnte das E-Auto im Fall eines Stromausfalls die Versorgung im Notstrom-Betrieb überbrücken.

Die Daten aus dem Vaterstettener Pilotprojekt will der Konzern mit nutzen, um in Zukunft Produkte und Tarifmodelle fürs smarte bidirektionale Laden zu entwickeln. „Sobald es einfach ist, werden es die Leute annehmen“, sagt Tester Eichenseer. Den günstigen Kilowattstunden solle man nicht nachjagen müssen, sondern dies einer intelligenten Steuerung überlassen können. Die Wallbox in der Garage ist ihm noch zu wuchtig, die Steuerungsapp in den Kinderschuhen. Trotzdem denkt Eichenseer jetzt schon laut darüber nach, sich selbst eine bidirektionale Ladebox zu kaufen, sobald er seine Testgeräte kommendes Frühjahr wieder hergeben muss. Der E.ON-Mann ist überzeugt: „Das setzt sich durch.“

