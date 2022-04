In Tiefgarage bei München: E-Autofahrer zwacken heimlich Gemeinde-Strom ab - Rathaus reagiert

Steckdosen in einer Tiefgarage in Gröbenzell wurden zu öffentlichen Gratis-Stromtankstellen. © DPA

Wer mit dem E-Auto fährt, braucht Strom - und der ist teuer. E-Autofahrer sind darauf gekommen, dass Gröbenzell in einer Tiefgarage Parkplätze mit Steckdosen besitzt und haben sich illegal bedient.

Gröbenzell – Ort des Geschehens ist die Tiefgarage des Sozial- und Begegnungszentrums, direkt beim Rathaus in Gröbenzell. Diese wurde offenbar zu einer öffentlichen E-Tankstelle umfunktioniert. Dort sind nämlich frei zugänglich Steckdosen zu finden, auch am Stellplatz für ein Fahrzeug der Gemeinde, das dort regelmäßig Strom tankt. Die Steckdosen haben allerdings auch andere Autofahrer entdeckt und ihre E-Fahrzeuge mit Gratis-Strom betankt.

E-Autofahrer tanken illegal Gemeinde-Strom: Drohen Konsequenzen?

Das kam nur heraus, weil der Sozialdienst die Rathausverwaltung darauf hingewiesen hat. Dann ging es sehr schnell: Bereits am Tag darauf wurde die Gratis-Tankstelle geschlossen, sämtliche Steckdosen in der Tiefgarage wurden abgesperrt. Möglicherweise drohen den Autofahrern Konsequenzen: Es wird nämlich versucht, die Halter der Fahrzeuge zu ermitteln, die ihre Autos hier illegal vollgetankt haben.

Bis vor gar nicht allzu langer Zeit gab es noch ganz offiziell Möglichkeiten, sein E-Auto in Gröbenzell mit Strom zu beladen, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen. Die kostenlose Nutzung zweier E-Lade-Säulen an der Rathaus- und Bahnhofstraße hat der Gemeinderat jüngst eingestellt. Manch einer hatte den Verdacht, hier einen Tanktourismus zu fördern. Sprich: Nicht nur Gröbenzeller haben sich bedient, sondern auch Autofahrer aus den umliegenden Gemeinden.

E-Autofahrer bedienen sich an Gemeinde-Strom - Mehr Ladesäulen versprochen

Klar ist aber auch: Die Möglichkeiten außerhalb des eigenen Grundstücks sein E-Auto mit Strom zu betanken sollen aber mehr werden – gegen Bezahlung. Bislang stehen eben die zwei Ladesäulen an der Rathaus- und der Bahnhofstraße und mehrere Einkaufsmärkte bieten die Möglichkeit, sein Fahrzeug mit Energie zu versorgen.

Eine Verbesserung der E-Lade-Infrastruktur wünscht sich etwa CSU-Gemeinderätin Brigitte Böttger. „Den Ausbau von weiteren Ladesäulen in den Wohngebieten mit Etagenwohnungsbau und Reihenhäusern im Sinne von Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit,“ fordert sie in einem entsprechenden Antrag an den Gemeinderat. Denn: „Es kann nicht sein, dass nur privilegierte Bürger mit eigener Wallbox im Grundstück an der Entwicklung der E-Mobilität Teil haben können.“

Böttger hatte diverse Orte vorgeschlagen, wo E-Ladesäulen aufgestellt werden könnten. Darunter fallen die Friedenstraße für Friedhofsbesucher und Anwohner, Ammersee- und Osterseestraße, bei den drei Grundschulen für deren Lehrer, auf dem Parkplatz beim Freizeitheim oder bei der Feuerwehr.

Die Rathausverwaltung ist nun aufgefordert, Betreiber zu suchen, die bereit sind, Ladesäulen aufzustellen. Das könnte jedoch schwierig werden, denn das Ganze muss für die Betreiber rentabel sein. Wie Martin Runge (Grüne) berichtete, habe der Betreiber des Stockwerks lange gesucht, bis er einen Betreiber für eine E-Ladesäule auf seinem Parkplatz gefunden hat. Und hier parken tatsächlich zahlreiche E-Autos. (sus)

