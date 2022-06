Stark steigende Werte im Abwasser: Gesundheitsamt bei München warnt vor „Corona-Sommerwelle“

Von: Josef Ametsbichler

Aus dem Klärwasser kann der Landkreis Rückschlüsse auf die Virus-Ausbreitung im Landkreis Ebersberg ziehen. (Symbolbild) © ost

Kommt das Virus jetzt schon zurück? Die Corona-Daten des Gesundheitsamtes Ebersberg lassen diesen Schluss zu - aus mehreren Gründen.

Landkreis - Das Abwassermonitoring, das der Landkreis Ebersberg als Frühwarn-System zur Ausbreitung des Coronavirus nutzt, zeigt für Ende Mai bis Anfang Juni 2022 in zwei der drei untersuchten Kommunen stark steigende Werte. Das meldet das Landratsamt am Dienstag. Bei der darauffolgenden Untersuchung seien sie zwar wieder niedriger gewesen. Die beteiligten Wissenschaftler ziehen jedoch einen möglichen Verdünnungseffekt durch starke Niederschläge ins Kalkül und rechnen mit mehr Aufschluss durch kommende Untersuchungsergebnisse.

Neue Omikron-Varianten und Verhaltensänderung könnten „Sommerwelle“ einläuten

„Nicht ausgeschlossen wird der Beginn einer Corona-Sommerwelle“, so das Amt weiter, „bedingt durch umfassende Verhaltensänderungen in der Bevölkerung und das Auftreten der hochansteckenden Omikron-Varianten BA.4 oder BA.5 auch im Landkreis“. So finden etwa wieder mehr Veranstaltungen ohne Schutzmaßnahmen statt.

Steigende Fallzahlen registriert auch das Corona-Dashboard für den Landkreis Ebersberg, das heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 453,9 ausweist. Zwischenzeitlich war die Inzidenz Anfang Juni auf unter 300 gesunken, allerdings in einer Feiertagswoche, in der das Test- und Meldegeschehen üblicherweise verhaltener ausfällt.

Klinik Ebersberg: Kein Corona-Intensivpatient

Während zwar zahlreiche Menschen über mehrere Wochen oder länger anhaltende Long-Covid-Symptome klagen, scheint es generell bei milden Verläufen zu bleiben: In der Kreisklinik Ebersberg werden aktuell fünf Patientinnen und Patienten mit einer bestätigten Infizierung mit SARS-CoV-2 auf der Normalstation behandelt, teilt das Landratsamt weiter mit. Auf der Intensivstation muss demnach niemand versorgt werden, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Es gebe sechs Corona-Verdachtsfälle in der Klinik.

Corona-Infektionen in beginnender Sommerwelle: die betroffenen Altersgruppen

Auf der Basis der dem Gesundheitsamt vorliegenden PCR-Testungen ergibt sich laut der Kreisbehörde das folgende Bild bei der Verteilung der Infizierungen auf die verschiedenen Altersgruppen: 0 bis 4 Jahre 1,59 Prozent, 5 bis 14 Jahre 3,78 Prozent, 15 bis 34 Jahre 27,63 Prozent, 35 bis 59 Jahre 48,51 Prozent, 60 bis 79 Jahre 15,71 Prozent, 80 Jahre und älter 2,78 Prozent.

Insgesamt sind derzeit laut Landratsamt 615 Menschen aus dem Landkreis Ebersberg positiv auf das Corona-Virus getestet. Seit Beginn der Pandemie wurden hier 55.684 Bürgerinnen und Bürger nachweislich positiv mit einem PCR-Test getestet. 54.785 gelten als geheilt, 284 sind verstorben.

