Notwegerecht fürs Traumhaus: Ehepaar erstreitet sich sein Paradies – nach jahrelangem Nachbarschaftsstreit

Von: Josef Ametsbichler

Der Weg zum Traumhaus war für Petra und Christoph Riedmaier steinig und wurde am Ende nur mit anwaltlicher Begleitung frei. Jetzt sind sie glücklich, dass sie sich in dem Kleinod im Grünen bei Ebersberg häuslich einrichten können. © stefan rossmann

Zum Kleinod renoviert das Ehepaar Riedmaier das frei stehende Häuschen am Spazierweg von Ebersberg zum Egglburger See. Es ist ein Lebenstraum, der für die beiden wahr wird. Wegen eines Zwists mit den Nachbarn wäre den Hauskäufern der Weg in ihr Paradies beinahe versperrt geblieben.

Ebersberg – Die Schubkarren-Karawane war der Gipfel. Für die einen Gipfel der Eskalation, für die anderen der Gipfel der Solidarität. Die Ebersberger jedenfalls werden sich noch lange davon erzählen, wie die Riedmaiers mit gut einem Dutzend Schubkarren und doppelt so vielen Helfern anderthalb Tonnen Putz, dazu Werkzeug und Maschinen, aus der Wohnsiedlung über den Feldweg zu ihrem neuen Haus gekarrt haben. Weil ihnen die Zufahrt mit dem Auto verwehrt war. Nun sitzen sie auf ihrer Terrasse in der Sonne, unter den neugierigen Blicken der Spaziergänger, die die letzten milden Tage nutzen und am Gartenzaun vorbeischlendern. Petra Riedmaier schnauft durch und sagt: „Dass es so hardcore wird, hätten wir uns nicht gedacht.“

Paar baut in Ebersberg sein Traumhaus aus

Unter den Händen des Paars ist das markante, frei stehende Häuschen am alten Egglburger Kirchenweg zum Schmuckstück aufgeblüht. Die helle Holzfassade harmoniert mit weinroten Fensterläden. Die rustikalen Münchner Klinkerplatten für die Terrasse hat Petra Riedmaier mühsam über Online-Kleinanzeigen eingesammelt. Den Grill haben die beiden erwachsenen Söhne als Corona-Projekt gemauert. Daneben stehen Christoph Riedmaiers Bienenbeuten, die ihre erste Honigernte abgeworfen haben. Von einer Ecke des Grundstücks aus blickt man auf den Egglburger See – eine Aussicht, die nur eine Handvoll Ebersberger Grundstücke aufweisen.

Schmuck: Das Häuschen der Riedmaiers unweit des Egglburger Sees. © stefan rossmann

Ungesicherte Zufahrt über Privatgrund: Es geht um 50 Meter

Es ist ein kleines Paradies, das sich die Bankkauffrau (49) und der Elektroingenieur (51), beide lange ortsansässig und aus dem Vereinsleben bekannt, gerade häuslich einrichten. Und das sie sich erstreiten mussten. Das letzte Stück Zufahrt verläuft über Privatgrund, und zwar nicht ihren eigenen. „Es geht um 50 Meter“, sagt Christoph Riedmaier, lacht und schüttelt den Kopf. Sie wussten beim Hauskauf, dass es kein eingetragenes Wegerecht zu der Immobilie mit der Adresse „Egglsee 1“ gibt, räumen die beiden ein. Irgendwann in den 1960ern ist die entsprechende Widmung wohl auf dem Weg vom Rathaus ins Landratsamt verschüttgegangen. Aber mit der Handvoll Nachbarn, denen der entsprechende Grund als Eigentümergemeinschaft gehört, würden sie sich schon einigen können. Schließlich habe es sich zunächst harmonisch angelassen, als sie sich bei den Anliegern als Hiesige vorstellten, erzählen sie.

Der Weg zwischen Ebersberg-Friedenseiche und der „Gass“ ist Privatgrund – jetzt mit Notwegerecht. © stefan rossmann

Mittlerweile haben sie sich geeinigt, die Riedmaiers und die betreffenden Nachbarn, die sich auf EZ-Anfrage weder äußern noch namentlich genannt werden möchten, wie einer mitteilt. Die anfängliche Harmonie mündete in einen jahrelangen privaten Rechtsstreit, garniert mit einem zwischenzeitlichen Baustopp durch das Landratsamt, weil das Ehepaar vorübergehend unter Schwarzbau-Verdacht geriet.

Schwarzbau-Verdacht und klagende Nachbarn: Vergleich vor dem Güterichter - und der „goldene Stempel“

Dem Vernehmen nach störten sich die Nachbarn am Bau- und Fahrzeuglärm auf dem schmalen Zuweg und daran, dass Christoph Riedmaier sich beim Ausholzen und mit dem Rasenmäher wohl etwas zu weit aus dem Grundstück herausgewagt hatte. Es folgten immer schärfere Briefe, beide Seiten wenig nachgiebig. Irgendwann übernahmen den Schriftwechsel im Kampf ums Wegerecht die Anwälte. Die Aktion mit den Schubkarren im März 2022 legte dem Paar mancher Nachbar als Demonstration aus, so die Riedmaiers. Dabei hätten sie sich nur an die schwebende Unterlassungsklage gehalten.

Am Ende stand doch noch ein schiedlich-friedlicher Vergleich vor dem Güterichter. Das Ergebnis: Ein von den Weg-Eigentümern aufgestellter Poller versperrt die Zufahrt. Die Riedmaiers dürfen den Weg öffnen, aber nur für sich selbst, nicht für ihre Gäste. Die müssen die letzten Meter zu Fuß bewältigen. Mit dem Kfz bis ans Grundstück fahren dürfen außer seinen Eigentümern nur Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Post geht an ein Postfach. Die Mülltonne ziehen sie bis an die nächste anfahrbare Stelle.

Notwegerecht für die Riedmaiers: Gäste, Post oder Müllabfuhr dürfen nicht bis zum Haus vorfahren

Dafür haben die Riedmaiers nun ihr gerichtlich verbrieftes Notwegerecht über den früher als ungeregelte Zufahrt zwar etablierten, aber bis zu ihrer Ankunft quasi ungenutzten Weg – und den Segen aus der Baubehörde, dass die Renovierung rechtens ist. „Den goldenen Stempel“, nennt es Christoph Riedmaier. Denn unterm Strich heißt das: Sie können weitermachen, wollen 2025 in das Häuschen einziehen.

Streitgegenstand: Sperrpoller mit Schloss. © stefan rossmann

„40 Jahre bin ich daran vorbeigegangen und habe mir gedacht: Das wär’s“, sagt der gebürtige Ebersberger. Nach dem Tod des vorherigen Eigentümers sei es jahrelang quasi leer gestanden, immer baufälliger und für die Erbin nach und nach zur Last geworden. „Wenn ich jetzt nicht mache, bricht es zamm“, habe er sich gesagt. Beim ersten ernsthaften Gespräch Ende 2019 sei man handelseinig geworden. Dem Vernehmen nach gab es in Ebersberg so manchen, der das Häuserl gern für einen Spottpreis abgegriffen hätte – wegen des fehlenden Wegerechts. „Wir haben bezahlt, was es damals wert war“, sagt Christoph Riedmaier. Mehr verrät er nicht.

Haus ist bereits energiesaniert – trotzdem noch viel Arbeit notwendig

Petra Riedmaier hat ins Gartenbeet über 200 Blumenzwiebeln eingepflanzt, daneben türmen sich noch Kies, Ziegel, Rohrwerk. Drinnen herrscht Rohbaucharakter – das Häuschen ist aufwendig statisch stabilisiert und energiesaniert. Damit ihr Idyll am Ende den 60er-Jahre-Charme mit viel Naturmaterial aufweist, wie sie es sich vorgenommen haben, liegt noch viel Arbeit vor den Riedmaiers. „Wenn es sein muss, schafft mal alles“, sagt Petra Riedmaier mit Blick auf das, was schon hinter ihnen liegt. Und ihr Mann denkt an die Schubkarren-Aktion mit dem Freundes- und Bekanntenkreis und sagt: „Das waren schöne Zeiten. Man wird erfinderisch.“

Nicht einmal Post, Müllabfuhr und Privatbesuch dürfen zum Anwesen der Riedmaiers fahren. © Stefan Roßmann

