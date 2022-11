Wann Brennholz sammeln im Wald zur Straftat wird – Experte klärt auf

Händler wegen Energiekrise leergekauft

+ © Stefan Rossmann Leseholz wird für den Abtransport klein gesägt. Heinz Utschig, Chef des Forstbetriebs Wasserburg, hat ein Auge darauf, was mitgenommen wird. © Stefan Rossmann

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tanja Kipke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Brennholz-Händler im Münchner Umland sind leergekauft. Doch einfach drauf los sammeln geht nicht. Heinz Utschig zeigt, wo man sich schnell die Finger verbrennen kann.

Ebersberg – Heinz Utschig, roter Schal und knallorange Jacke, geht am Wegrand in die Hocke und klaubt ein pilz- und moosbewachsenes Holztrumm aus dem mit Herbstlaub übersäten Waldboden. Mit einem feuchten Knacken bricht es zwischen seinen Händen. „Das ist so morsch, das brennt nimmer. Da kommt nur Qualm und Feinstaub heraus.“

Heinz Utschig ist Leiter des Staatsforsten-Betriebs Wasserburg und damit zuständig für den Ebersberger Forst. Dort steht er nun, unweit vom Forsthaus Diana, und referiert übers Brennholz-Sammeln im Unterholz: Was man darf, was nicht – und warum sich die Arbeit vielleicht gar nicht lohnt.

Brennholz sammeln im Wald: Regeln stehen in bayerischer Leseholzordnung

+ Nur im Staatsforst darf Holz aufgelesen werden. Heinz Utschig zeigt auf einer Karte das Areal. © Stefan Rossmann

Denn was man im Staatswald überhaupt aufklauben und mitnehmen darf, ist selbstverständlich genau geregelt. Die Antwort findet sich in der bayerischen Leseholzordnung. Demnach darf nur sogenanntes Leseholz, also von selbst zu Boden gefallenes, ausgedörrtes oder angefaultes Holz gesammelt werden. Dazu zählen auch am Boden liegende Rinden und Zapfen oder vom Waldeigentümer zurückgelassenes Holz und Reisig. Alles, was noch angewachsen, zu dick oder anderweitig verwendbar wäre, ist tabu.

Mit einer rasanten Handbewegung zeigt Utschig auf die Überbleibsel einer Baumkrone. „Davon Finger weg.“ Denn alles was Bearbeitungsspuren aufweist, gehört dem Forstamt. Und auch „alles, was wir an Holz mit Absicht an die Straße stellen, ist kein Leseholz. Das Mitnehmen wäre Diebstahl“, erklärt Utschig.

Nur in Staatsforstgebieten darf gesammelt werden.

+ Leseholz wird für den Abtransport klein gesägt. Heinz Utschig, Chef des Forstbetriebs Wasserburg, hat ein Auge darauf, was mitgenommen wird. © Stefan Rossmann

Und laut Leseverordnung ist noch viel mehr zu beachten. Gesammelt werden darf nämlich nur in Staatsforstgebieten. In Privatwäldern ist die Holzlese verboten. An einer Übersichtstafel deutet der Forstleiter mit gestrecktem Finger auf die dunkelgrün markierten Flächen des Staatsforstes. Außerdem darf nur so viel mitgenommen werden, wie man selbst tragen kann oder etwa mit einem Handwagen hinter sich herziehen könne.

Utschig schüttelt den Kopf: „Es macht aber keinen Sinn“. Leseholz ist nicht mal gutes Brennholz. Viel zu feucht, zu morsch und ein viel zu geringer Brennwert. Er fischt einen kleinen Ast vom Boden und zerbröselt ihn zwischen seinen Fingern. „Damit kann vielleicht eine Suppe warm gemacht werden, aber keine Wohnung“, sagt er.

Regelung eigentlich für „die Ärmsten der Armen“

Wegen der hohen Holzfeuchtigkeit müsse das im Wald gesammelte Holz zudem erst einige Monate trocknen, ehe es im Kamin landen könne. Auch bei Zapfen und Rinden sieht der Forstleiter den Mehrwert nicht: „Ihr Kaminkehrer wird Sie verfluchen.“ Für Privatleute ist Leseholz daher nicht die Rettung in der Energiekrise. Die Verordnung „war eigentlich für die Ärmsten der Armen gedacht“, erklärt Utschig weiter.

Und auch im Sinne des Naturschutzes sollten Totholz und kleine Äste lieber an Ort und Stelle bleiben. Denn je dünner das Holz ist, desto mehr Nährstoffe sind darin enthalten. Dies komme besonders dem Waldboden und somit dem Ökosystem zugute. Leseholzsammler würden den Kreislauf der Natur nur gefährden.

Email für Brennholz aus dem Wald

Wer also hochwertigeres Brennholz aus dem Wald möchte, kann sich beim Forstbetrieb Wasserburg (E-Mail: info-wasserburg@baysf.de) melden. Von diesem wird ein Forstbereich zugewiesen, wo man sich gegen Bezahlung am Brennholz bedienen kann. Das muss vor Ort ofengerecht klein geschnitten und dann abtransportiert werden. Für den Umgang mit der Motorsäge muss ein bestandener Motorsägenkurs nachgewiesen werden.

Utschig hofft, dass sich der Ansturm in Grenzen hält: „Wehe wir kriegen 1000 Anrufe, der Förster flippt aus“, sagt er und lacht.

Von Anna Liebelt

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.