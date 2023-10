Geburt im Forst bei voller Fahrt: Forstinninger Ehepaar mit kuriosem Weg zur Elternschaft

Von: Helena Grillenberger

Die kleine Familie hat das Abenteuer gut überstanden. Und wenn es nach Mama Stephanie geht, „hat eigentlich alles gepasst“. © Mike Huber

Seinen Namen hat sich der kleine Hubertus Wonschik selbst gegeben, als er entschied, im Ebersberger Forst zur Welt zu kommen.

Forstinning/Ebersberg – Seinen Namen hat sich der kleine Hubertus Wonschik selbst gegeben, als er entschied, im Ebersberger Forst zur Welt zu kommen. Gegen halb neun am Montagabend hatte seine Mama Stephanie (34) das Gefühl, ihre Fruchtblase sei „ein bisschen aufgegangen“, erzählt die Forstinningerin. Die Wonschiks riefen in der Kreisklinik Ebersberg an, dort hieß es, sie hätten noch Zeit, sollte weiter nichts passieren, könnten sie am Dienstagmorgen ins Krankenhaus kommen. „Es war nur so ein bisschen ein Ziehen“, erklärt Stephanie, „Also nix Schlimmes. Und es ist unser erstes Baby, also wussten wir eh nicht so genau, was auf uns zukommt.“

Gegen Mitternacht wurde das Ziehen stärker, ihr Mann Stefan wurde mittlerweile nervös, erzählt die frischgebackene Mama, weil die Wehen zwar gut auszuhalten waren, aber mittlerweile alle drei Minuten kamen.

Sie wollte so lange wie möglich daheim bleiben

Die 34-Jährige wollte so lange wie möglich zu Hause bleiben, nicht umsonst ins Krankenhaus fahren und dann wieder heimgeschickt werden. „Also bin ich noch in die Badewanne gegangen“, erzählt sie mit einem Lachen, bis ihr Mann das Signal zum Aufbruch gab. „Er hat die Wehen mitgezählt und meinte, die kommen zu schnell mittlerweile und er sieht mir an, dass sie intensiver werden.“

Der 36-Jährige rief erneut in Ebersberg an, kündigte ihr Kommen an. „Und dann haben wir uns auf den Weg ins Krankenhaus gemacht.“ Über die Umleitung nach Hohenlinden – denn von Forstinning kommend ist die Staatsstraße 2080 durch den Forst gesperrt. „Zu dem Zeitpunkt hab ich immer noch Nein gesagt, weil ich nicht umsonst hinfahren wollte“, erzählt Stephanie lachend.

Presswehen während der Fahrt

Auf der Fahrt änderte sich das. „Da haben sich die Wehen dann bisschen anders angefühlt“, sagt sie. „Ich dachte, ok, das sind jetzt die richtigen Wehen, dabei waren das schon die Presswehen.“ Also rief sie nach vorne, ihrem Mann am Steuer zu, dass das Baby komme. Der rief erneut in der Klinik an. Im Nachhinein, so Stephanie, habe ihr Mann zugegeben, dass er nicht damit gerechnet habe, dass das Baby tatsächlich schon komme. Deswegen blieben die Wonschiks auch nicht stehen, sondern Stefan fuhr weiter. „Es hätte ja auch nix gebracht, der Krankenwagen muss denselben Weg fahren, wie wir.“

Mit einer Geburt im VW-Bus haben weder Mama Stephanie noch Papa Stefan gerechnet. Der kleine Hubertus hatte es jedoch so eilig, dass er bereits auf der Fahrt ins Krankenhaus, im Ebersberger Forst zur Welt kam. © Mike Huber

Stephanie hielt ihren Mann auf dem Laufenden: „Ich hab dann immer Updates gegeben, dass ich jetzt den Kopf spüre zum Beispiel.“ Für beide eine Situation, mit der sie irgendwie einen Umgang finden mussten. „Das hat er wirklich super gut gemacht“, lobt Stephanie ihren Mann. „Er ist gefahren, hat zwischendrin telefoniert, nicht die Nerven verloren, das war wirklich großartig, dass er das so cool gerockt hat.“

Nabelschnur im Bus getrennt

An der Ebersberger Notaufnahme angekommen, hatte die 34-Jährige ihre letzte Wehe. „Die von der Klinik waren super entspannt“, erinnert sich die Forstinningerin. Den Anruf, das Baby sei unterwegs, habe keiner so richtig ernstgenommen, zu oft sei in diesen Situationen noch genug Zeit bis zur Geburt. „Bis sie gesehen haben, dass ich mein Kind schon im Arm halte.“ Noch im Bus wurde die Nabelschnur getrennt, für die letzten Untersuchungen ging es für Mama und Kind in den Kreißsaal. „Das war alles ziemlich rasant“, fast Stephanie mit einem Lachen zusammen.

Sie habe viele Vorstellungen gehabt, wie die Geburt ablaufen würde. „Klar, mit dem Bus hab ich nicht gerechnet“, gibt sie zu. Aber dennoch: Sie habe sich vor allem gewünscht, dass es ruhig ist, dass sie, ihr Mann und ihr Kind für sich sein könnten und sie niemand stören würde. „Und es hat eigentlich alles gepasst.“ Stefan habe sich aufs Fahren konzentriert, die werdende Mama konnte sich nur auf sich selbst konzentrieren. „Das war eigentlich ganz toll, weil es halt für uns war“, sagt sie. „Man hat dann auch keine Angst, sondern das funktioniert einfach intuitiv.“ Außerdem habe sie sich auf diese Weise die ganzen Untersuchungen gespart, fügt die 34-Jährige mit einem Lachen hinzu. „Das ist bestimmt nicht so schön, wenn du schon Wehen hast, und dann wird dir erst noch Blut abgenommen und so.“

Hubertus hat seinen abenteuerlichen Start gut weggesteckt

Der kleine Hubertus hat seinen abenteuerlichen Start in die Welt super vertragen, „der ist megaentspannt, überhaupt nicht gestresst gewesen“, sagt seine Mama. Und sein Name, Hubertus nach dem Schutzpatron der Jäger, war das eine spontane Eingebung im Forst? Tatsächlich hätten Hubertus und ein zweiter Name zur Auswahl gestanden, die Entscheidung war noch nicht gefallen, so Stephanie. „Letztendlich hat er jetzt selber entschieden, wie heißen will, wenn er sich schon im Forst schon auf den Weg gemacht hat.“

