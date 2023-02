Lkw falsch geparkt: VW-Bus prallt auf Sattelschlepper - Person am Steuer tödlich verunglückt

Teilen

Auf dem Autobahnparkplatz Brunngras kam es zu einem tödlichen Unfall. © Gaulke

Auf einem Autobahnparkplatz an der A9 bei Eching ereignete sich am Montagabend ein tödlicher Unfall - weil drei Sattelzüge nicht vorschriftsgemäß abgestellt worden waren.

Eching - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagabend auf einem Autobahnparkplatz an der A9 in Höhe Eching. Ein Mensch kam dabei ums Leben - weil drei Sattelzüge nicht vorschriftsgemäß geparkt worden waren.

Wie zu erfahren war, war ein VW-Bus am Montag gegen 20.45 Uhr auf der A9 in Richtung München unterwegs und wollte auf dem Autobahnparkplatz Brunngras Halt machen. Weil der Rastplatz voll war, hatten drei Sattelzüge außerhalb der Parkflächen im Bereich der Einfahrspur geparkt. Der hinterste der drei Lkw war nahe des Fahrbahnteilers zur Hauptfahrbahn abgestellt worden.

A9 in Höhe Eching: VW-Bus schiebt sich unter Lkw-Fahrgestell

Dies erkannte die Person am Steuer des VW zu spät: Der Wagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit in den Parkplatz ein und prallte derart gegen das Heck des Lkw, dass sich der Kleinbus zum Teil unter das Fahrgestell schob. Als die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kurz darauf an der Unfallstelle eintrafen, konnte nur noch der Tod der Person am Steuer des VW-Bus festgestellt werden.

Der Parkplatz war mehrere Stunden gesperrt. Die Autobahn selbst blieb befahrbar. ft

Weitere Informationen folgen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.