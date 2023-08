Zeugenaufruf: Brass-Wiesn-Unfall – Polizei sucht noch immer nach dem Täter, der Besucher überfahren hat

Der Fall ist noch offen

+ © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild Die Polizei sucht nach wie vor nach dem Unbekannten, der bei der Brass Wiesn in Eching 2022 einen Festivalbesucher überfahren hat. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Manuel Eser schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Während der Brass Wiesn 2022 wurde ein Festival-Besucher nachts mit vollem Tempo überfahren. Jetzt startet die Polizei einen neuen Anlauf, den Täter zu finden.

Eching - Die diesjährige Brass Wiesn in Eching startet am heutigen Freitag. Und genau ein Jahr ist es her, dass ein Unbekannter nachts einen Festival-Besucher auf einer Wiese nahe des Veranstaltungsgeländes über den Haufen gefahren hat. Wie berichtet, erlitt das Opfer, Michael W. aus Gilching (Kreis Starnberg) schwerste Verletzungen. Tagelang lag der damals 34-Jährige im Koma, musste mehrere schwere Operationen auf sich nehmen und war monatelang an einen Rollstuhl gefesselt. Der Täter, der damals Fahrerflucht beging, wurde bis heute nicht gefasst.

Den Startschuss der diesjährigen Brass Wiesn nimmt die Polizei offenbar als Gelegenheit war, in diesem Zusammenhang nochmals einen Zeugenaufruf zu starten. Der Vorfall ereignete sich am 5. August im Zeitraum zwischen 23.30 und 0.50 Uhr. „Die Ermittlungen sind in diesem Fall immer noch nicht abgeschlossen“, teilt die PI Neufahrn mit. Konkrete Hinweise zum Unfallverursacher seien bislang nicht eingegangen. „Wie bereits berichtet, müsste es sich bei dem Unfall-Pkw um einen dunklen BMW der X5- oder X6-Reihe älteren Baujahres gehandelt haben“, meldet die Polizei Neufahrn.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Organisatoren haben mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen

Der Vorfall um Michael W. war einer von zwei Tragödien, die sich bei der letztjährigen Brass-Wiesn abgespielt haben. Ebenfalls am 5. August war ein weiterer Festivalgast, Tobias D. aus Eichenried (Landkreis Erding) verschwunden. Nach tagelanger Suche nach ihm herrschte vier Tage später traurige Gewissheit: Der 25-Jährige wurde tot aus dem Echinger See geborgen.

Als Reaktion auf die beiden tragischen Unglücksfälle haben die Organisatoren - auch auf Druck der Gemeinde Eching - für dieses Jahr deutlich mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So herrscht am Echinger See zwischen 21 und 5 Uhr ein nächtliches Badeverbot. Das Steilufer des Sees im Westen wurde sogar durchgehend mit Metallgittern abgesperrt. Zudem wurde eine externe Servicefirma engagiert, die jristisch und organisatorisch auf Festivalunterstützung spezialisiert und während der Brass Wiesn vor Ort ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.