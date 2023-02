Schwerer Verkehrsunfall: Drei Personen lebensgefährlich verletzt – Staatsstraße bei Wolfratshausen gesperrt

Von: Carl-Christian Eick

Schrottwert: Bei einem Verkehrsunfall bei Egling wurden drei Personen lebensgefährlich verletzt. Die Staatsstraße 2070 zwischen Wolfratshausen und Sauerlach wurde gesperrt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf der Staatsstraße 2070 zwischen Sauerlach und Wolfratshausen hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz.

Egling – Auf der Staatsstraße 2070 hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Straße von Sauerlach in Richtung Wolfratshausen ist zwischen Egling und dem Abzweig nach Ascholding (Kreuzung Neufahrn/Ergertshausen) nach dem schweren Verkehrsunfall gesperrt. Das Gebiet sollte weiträumig umfahren werden.

Schwerer Verkehrsunfall bei Egling: Drei Personen lebensgefährlich verletzt

Nach den ersten unserer Zeitung vorliegenden Informationen sind im Kreuzungsbereich zwei Pkw mit Münchner Kennzeichen kollidiert. Laut Christina Loy, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wolfratshausen, sind vier Personen bei dem Zusammenstoß verletzt worden, drei von ihnen mutmaßlich lebensgefährlich. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter die Freiwillige Feuerwehr Egling, sind im Einsatz, drei Rettungshubschrauber sind bereits an der Unfallstelle gelandet.

Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis gegen 19 Uhr andauern. Zu Klärung der genauen Unfallursache ist die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens erforderlich. Ein Gutachter ist nach Angaben der Polizei bereits angefordert.

Im Juni verlor ein Motorradfahrer auf der Kreuzung sein Leben

Die Kreuzung der Staatsstraße 2070 mit der Kreisstraße Töl21 in Richtung des Eglinger Ortsteils Ergertshausen beziehungsweise der Gemeindestraße in Richtung Neufahrn hat es in sich. Immer wieder kracht es dort, es gab auch Unfälle mit tödlichem Ausgang – so zuletzt im Juni vergangenen Jahres. Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer verlor dort wie berichtet bei einer Kollision mit einem Pkw sein Leben. (cce)

