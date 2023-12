Vom Koch zum eigenen Chef: 28-Jähriger startet neues Konzept im Schloss-Restaurant

Von: Birgit Lang

Sebastian Oulton (28) aus Geisenhausen übernimmt das Restaurant im Wasserschloss. Für den gelernten Koch ist es auch eine Rückkehr.

Taufkirchen – Gibt es schon einen neuen Pächter für das Schloss-Restaurant La Barca? Das fragen sich derzeit viele in Taufkirchen. Die Antwort lautet: Ja. Er heißt Sebastian Oulton, ist 28 Jahre alt, kommt aus Geisenhausen und ist gelernter Koch.

Das Geheimnis wurde bei einem Pressegespräch in seiner künftigen Wirkungsstätte gelüftet. Am Wochenende 2. und 3. Februar will er seinen „Palazzo“ eröffnen, wie er das Restaurant künftig nennen wird. Auch was es zu essen geben soll, weiß er schon: „Es wird ein Tapas-Streetfood-Abend, wo alle am Tisch sitzen und immer wieder was kommt.“

Neuer Chef im Wasserschloss bringt viel Erfahrung mit

Zwölf Bewerbungen habe es gegeben, fünf seien in die nähere Wahl gekommen, verriet Bürgermeister Stefan Haberl. Er sei froh, dass sich in Zeiten, in denen immer mehr Wirtschaften schließen, ein erfahrener Profi mit überzeugendem Konzept beworben habe. Dies führte er auf den hervorragenden Ruf des Wasserschlosses zurück. Zwei weitere Vorteile bringt Basti mit, wie ihn seine Freunde nennen: Er hat schon zwei Jahre im La Barca als Koch gearbeitet, und er ist bestens in der Gastro-- und Lieferanten-Szene vernetzt. Gelernt und mit Auszeichnung abgeschlossen hat er im Gasthof Stadler in Vilsheim.

Der neue Wirt stellt sich vor (v. l.): Susi Lederer (Kommunalunternehmen Wasserschloss), Aufsichtsrat Christoph Puschmann, Johannes Pregler (KU), Wirt Sebastian Oulton, Bürgermeister Stefan Haberl und Aufsichtsrätin Anneliese Mayer. © Birgit Lang

Danach arbeitete ein Jahr im Abbey-Court Hotel in Nenagh/Irland – sein Vater ist Brite. Danach war er beim Reiter Bräu in Wartenberg unter Simon Wankerl und Anton Müller zwei Jahre Sous-Chef. Es folgten zwei Jahre im La Barca, wo er die Küche leitete und sich um den Einkauf kümmerte. Anschließend hat er sich zwei Jahre lang, eines davon als Küchenchef, im Restaurant Rauchensteiner in Landshut gehobene Küche angeeignet.

Jetzt ist die Zeit für ihn reif, sich selbstständig zu machen. „Das Schloss-Restaurant war schon immer ein Herzensobjekt von mir. Ich bin damals schweren Herzens gegangen“, erzählt er.

Fokus auf frische Produkte aus der Region

Oulton bringt seine eigenen Service-Leute mit. Die Speisekarte wird international gestaltet, mit kreativen Vorspeisen, Steaks, Burger, hausgemachter Pasta und Pizza. Neben à la carte bietet er eine wöchentlich wechselnde Karte mit Hauptaugenmerk auf Regionalität und frischen Produkten an sowie ein verkleinertes Mittagsmenü mit schneller, hochwertiger Küche.

Öffnen werde er von Mittwoch bis Sonntag, am Wochenende bei schönem Wetter auch durchgehend. Reguläre Küchenöffnungszeiten werden von 11 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr sein.

Events im Wasserschloss: Krimi-Dinner, Grillabende und mehr

Geplant seien auch Feste, Veranstaltungen wie Krimi–Dinner oder Magical Dinner, Grillabende und Buffets sowie saisonbedingt Spargel- oder Wildwochen. „In der Location kann man so viel machen, da kann man sich echt spielen.“ Auch für Veranstaltungen des Fördervereins Wasserschloss oder der Gemeinde werde er gerne kochen oder als Cateringpartner zur Verfügung stehen. Hochzeiten seien ein großes Thema. Dazu wolle er ein Gesamtpaket schnüren.

Uns war wichtig, dass Leben im Schloss ist.

Schön für die scheidende La-Barca-Wirtin Sonja Daimer ist es, dass Oulton ihr Inventar übernehmen wird. Für Haberl und das Kommunalunternehmen Wasserschloss war es entscheidend, dass der Gastronom auch Veranstaltungen bedienen kann. 60 bis 70 Trauungen habe man jährlich im Wasserschloss, zahlreiche Veranstaltungen im und um das Schloss, etwa den Adventsmarkt in Kürze, so der Bürgermeister. „Uns war wichtig, dass Leben im Schloss ist. Da ist ein g’scheiter Wirt elementar.“ Dass es nahtlos weitergeht, freue ihn und die beiden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, 2. Bürgermeister Christoph Puschmann und Anneliese Mayer, die zusammen die Auswahl trafen.

„Ich war sehr positiv überrascht und angetan von der Qualität der Bewerber“, so Puschmann. Alle fünf seien geeignet gewesen, das Zünglein an der Waage sei Oultons verlockendes Catering-Angebot gewesen, weil man Seminare im Haus und auch den Bürgersaal bewirten wolle. Mayer überzeugte die internationale Küche, seine regionale Vernetzung und sein junges Team.

