„Eher Trottel als Terrorist“: Augenzeuge schildert Festnahme von „Reichsbürger“ in Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Er soll laut Generalstaatsanwaltschaft bereit gewesen sein, an der Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mitzuwirken: Die Polizei hat am Dienstag in Wolfratshausen einen 41-Jährigen festgenommen.

München/Wolfratshausen – Es war eine konzertierte Aktion, rund 20 Beamte des Bundeskriminalamts (BKA), des Landeskriminalamts (LKA) sowie Spezialkräfte der bayerischen Polizei schlugen am Dienstagmorgen in Wolfratshausen zu: Die Beamten nahmen einen 41-Jährigen fest, der als Mitglied einer terroristischen Vereinigung („Vereinte Patrioten“) unter anderem an der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beteiligt gewesen sein soll.

Spezialkräfte der bayerischen Polizei nahmen am Dienstag in Wolfratshausen einen 41-Jährigen fest. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung am Obermarkt, die nach Informationen unserer Zeitung die Lebensgefährtin des Mannes angemietet hat. © Symbolfoto/dpa

„Die Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, vollzog am Dienstag mit dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe sowie den Generalstaatsanwaltschaften Düsseldorf, Frankfurt am Main, Jena, Koblenz und Stuttgart in Wolfratshausen einen Haftbefehl“, fasst Sebastian Murer, stellvertretender Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft München, den Einsatz in der Flößerstadt zusammen. Details gibt Murer nicht preis.

Schwer bewaffnete Spezialkräfte schlugen um kurz vor 8 Uhr zu

Der 41 Jahre alte Deutsche, den die Ermittler der „Reichsbürger“-Szene zuordnen, war der Polizei bekannt. Er soll bereits wegen Volksverhetzung in Erscheinung getreten sein. Der Zugriff in der Wolfratshauser Altstadt erfolgte laut Augenzeugen am Dienstag kurz vor 8 Uhr: „Da waren auf einmal jede Menge Polizisten, sowohl in Zivilkleidung als auch Spezialkräfte mit Helmen und schwer bewaffnet“, schildert ein Nachbar die Szenerie. Die Handschellen klickten, als der 41-Jährige die Wohnung verließ, die nach Informationen unserer Zeitung seine Lebensgefährtin angemietet hat. „Der Mann war nach meinem Wissen immer nur sporadisch da. Auf mich machte er eher den Eindruck eines Trottels – und nicht den eines gefährlichen Terroristen“, meint ein Mitbewohner des Hauses am Wolfratshauser Obermarkt. Der „ganze Spuk“ habe nur etwa 20 Minuten gedauert, „dann hat die Polizei den Typ eingepackt und ist wieder abgerauscht“.

Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, der 41-Jährige sei bereit gewesen, sich an der geplanten Entführung von Minister Lauterbach zu beteiligen – und habe zu diesem Zweck in Kroatien Schusswaffen besorgen wollen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sind bei der Durchsuchung besagter Wohnung in der Loisachstadt aber keine Schusswaffen gefunden worden. Die Polizei hatte am Dienstag in zahlreichen Bundesländern Wohnungen sogenannter Reichsbürger, die dem Umfeld der mutmaßlichen Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ zugerechnet werden, durchsucht und mehrere Personen festgenommen.

„Vereine Patrioten“ planten gezielte Sprengstoffanschläge in ganz Deutschland

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen bestehe der Verdacht, dass die „Vereinten Patrioten“ die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik „beseitigen“ wollten, so der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Stattdessen, so Murer, sollte „ein letztlich autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871“ errichtet werden. Die sogenannten Reichsbürger hätten unter anderem gezielte Sprengstoffanschläge auf „neuralgische Punkte der Energieversorgung“ in ganz Deutschland geplant – sowie die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Vor diesem Hintergrund wurden bereits im April und Oktober vergangenen Jahres mehrere Tatverdächtige, darunter die mutmaßlichen Rädelsführer, in Rheinland-Pfalz festgenommen.

Verfassungsschutz geht von rund 23.000 „Reichsbürgern“ in Deutschland aus

„Reichsbürger“ erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene im vergangenen Jahr deutschlandweit etwa 23 000 Männer und Frauen zu.

Die Vorwürfe gegen den in Wolfratshausen festgenommenen Mann wiegen schwer: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, so Oberstaatsanwalt Murer, „in Tateinheit mit Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens“. Den Haftbefehl unterzeichnete ein Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichtes München. (cce)

