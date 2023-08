Unfall bei Hausbau: Arbeiter (27) stürzt sechs Meter tief in Treppenschacht

Von: Thomas Steinhardt

Das Foto zeigt, wo der Arbeiter abstürzte. © FFW Eichenau.

Bei einem Arbeitsunfall ist ein 27-Jähriger am Montag in Eichenau schwer verletzt worden. Der Arbeiter war in einen etwa sechs Meter tiefen Treppenschacht gestürzt.

Eichenau - Zu dem Unfall kam es am Montagmittag beim Bau eines Fertighauses an der Alpspitzstraße in Eichenau. Der 27-Jährige wollte nach Angaben der Polizei eine Plane hochheben, die im noch nicht fertiggestellten ersten Stock über dem Treppenschacht lag. Allerdings trat er dabei auf die Plane und fiel in die Tiefe - etwa sechs Meter tief, wie die Feuerwehr berichtet. Der Arbeiter aus Ostdeutschland erlitt nach Angaben der Polizei bei dem Sturz unter anderem offene Brüche. Er ist schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Feuerwehr Eichenau versorgt Verletzten - Arbeiter ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr Eichenau versorgte den Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Einsatzkräfte bahnten sich einen Weg durch Planen und Holzlatten und entfernten die Bautreppe, um den Patienten versorgen zu können. Mit einer Korbtrage und mit Hilfe des vorhandenen Krans wurde der Arbeiter aus dem Schacht gerettet, berichtet die Feuerwehr. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

