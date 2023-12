„Mein Herz blutet“: Konditorin muss „Naschwerkstatt“ in Ottobrunn schließen – nach nur drei Jahren

Von: Carina Ottillinger

Konditorin Julia Vollmann muss schweren Herzens ihr Café „Naschwerkstatt“ aufgeben. © Marc Schreib

Einen Traum hatte sich Julia Vollmann verwirklicht, als sie vor drei Jahren die Naschwerkstatt in Ottobrunn eröffnete. Aber die Bedrängnisse für Unternehmer waren zu groß. Jetzt muss die Konditorei schließen.

Ottobrunn – Vor genau drei Jahren war Julia Vollmann (40) überglücklich. Am 6. Dezember 2020 eröffnete sie ihr kleines Café in der Rosenheimer Landstraße. Die gelernte Konditorin hatte sich mit der „Naschwerkstatt“ einen lebenslangen Traum erfüllt. Jetzt ist er geplatzt. Am heutigen Nikolaustag wird Vollmann ihr letztes Stück Käsekuchen verkaufen. Ihren Lieblingskuchen.

Umsatzeinbruch in der „Naschwerkstatt“ in Ottobrunn

Viel zu lange hätte sie versucht, noch die Kurve zu bekommen. Im Sommer war der Umsatz um 50 Prozent eingebrochen. „Ich hätte alles da gehabt“, sagt Vollmann. Eine Sonnenterrasse mit Schirmen, eine Eistheke, Eiscafé und kalte Limonade. „Ich verstehe auch nicht, wieso keiner mehr gekommen ist.“ Vielleicht weil nach Corona wieder viele in den Urlaub gefahren sind oder wegen der Inflation, ihren Kuchen lieber auf der eigenen Terrasse essen wollten.

Zum Jahresanfang hat Vollmann die Preise wegen der Inflation für Kuchen um 50 Cent und für warme Speisen um einen Euro angehoben. Ein Käsekuchen kostet am letzten Tag 3,60 Euro, Käspatzn mit Salat gibt es für 10,20 Euro. Am Ende hätte auch das nichts mehr genützt. Die Inflation sei nur ein Grund. Die ab Januar erhöhte Mehrwertsteuer hätte eine noch größere Lücke gerissen. Genauso die Mauterhöhung bei den Lieferanten. „Ich habe kein Polster mehr“, sagt Vollmann. Der Kredit, den sie vor drei Jahren aufgenommen hat, ist aufgebraucht. „Wenn ich jetzt aufhöre, komme ich noch mit einem blauen Auge davon.“

„Mein Herz blutet“: Konditorin muss ihr Café schließen

Als sie ihren Gästen von der Aufgabe erzählt, sind sie genauso traurig wie Vollmann. Aus dem Gewerbegebiet haben Büroangestellte ihre Mittagspause in der Naschwerkstatt verbracht. Freundinnen haben sich für einen Cappuccino getroffen. Zum wöchentlichen Kaffeeklatsch sind ältere Damen gekommen. Auch der Abschied von ihrem Personal fällt ihr schwer. Ihre festangestellte Verkäuferin ist beim Fischerkeller untergekommen. Der Bäcker hatte auch ihre eigene Konditorei mit Backwaren versorgt. Die Aushilfen haben Treue bis zum Schluss geschworen.

„Mein Herz blutet“, sagt Vollmann. „Ich habe viel Liebe, Zeit und Geld in das Café gesteckt.“ Trotzdem will sie nach vorne schauen. Erst mal will sie sich eine Auszeit nehmen, um mehr Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen. Und um durchzuschnaufen. Danach wird sie sich eine Stelle als Verkäuferin suchen. Am liebsten ein Laden mit gutem Käsekuchen.

