„Platzsparend und zukunftsfähig“: Absolute Park-Revolution Deutschlands steht in Oberbayern

Von: Andreas Beschorner

In Freising wird künftig nicht mehr in die Breite, sondern in die Höhe geparkt: Zumindest in einem Parkhaus in Lerchenfeld. Es ist der erste Parkturm Deutschlands.

Freising – Grund und Boden, das ist eine Binsenwahrheit, sind nicht vermehrbar. Auch deshalb ist Versiegelung ein Problem – zumal wenn die Flächen dann dafür betoniert werden, damit man Pkw darauf abstellen kann. Einen Weg, wie es anders geht, hat jetzt die Firma „VePa“ (Vertical Parking) entdeckt: Beim Vertikal-Parken sind zwölf Stellplätze auf 45 Quadratmeter möglich. Die Adldinger Unternehmensgruppe GmbH aus Freising stieg als erster Investor in das Start-up ein. Und so steht Deutschlands erster Parkturm in Lerchenfeld.

Da hat ganz Freising gerätselt: Wochenlang ragte das Skelett des Parkturms in den Himmel. Viele fragten sich, was das wohl werden würde. © Lehmann

Erster Parkturm Deutschlands steht in Freising: Statt in die Fläche wird in die Höhe gebaut

Eigentlich ist die Sache ganz einfach: Statt in der Fläche Parkplätze zu bauen, baut man in die Höhe und nutzt das allbekannte Paternoster-Prinzip. „Wir haben für Sie vertikale Parktürme entwickelt, mit denen Sie die Stellplatzproblematik Ihrer Immobilienprojekte einfach, platzsparend und zukunftsfähig lösen können. Damit können Sie die Fläche Ihrer Grundstücke optimal ausnutzen, leisten einen Beitrag zur Erreichung von Klimazielen und schaffen benötigten Wohnraum“, wirbt das junge Unternehmen für sein nachhaltiges Produkt.

Der Prototyp des vertikalen Parkhauses, der am 15. September eröffnet wird, ist für acht Fahrzeuge konzipiert. © Lehmann

So geht’s: Ein sparsamer Elektromotor treibt die einzelnen Plattformen an, die dann rotierend auf kleiner Grundfläche Stellplätze in der Vertikalen schaffen. Die Idee hat auch Andreas Adldinger überzeugt: Vor eineinhalb Jahren stieg er als Investor ein. Als Projektentwickler in der Nachverdichtung fand er das Konzept überzeugend und er kann als Technologieträger sowie Baufirma viel dazu beitragen, dass diese Parktürme in Serie produziert werden.

Parkturm gegen Flächenverbrauch: Die nächsten entstehen in München und Berlin

Der Prototyp in Freising, der am 15. September eröffnet wird, ist für acht Fahrzeuge konzipiert, so Adldinger: „Höher durften wir nicht bauen.“ Bis zu zwölf Pkw sind allerdings möglich. Maximal 90 Sekunden würde es dann dauern, bis das Auto zur Ausfahrt parat steht, bis ein Elektromotor den Auto-Paternoster in Bewegung setzt und den eigenen Pkw zur Ausfahrt bereitstellt.

Dazu hat man auch die VePa-App entwickelt, die ein optimales Stellplatzmanagement ermöglicht und – je nach Einsatzort – den Kunden oder Anwohnern einen angenehmen Parkprozess bietet. Die nächsten beiden Parktürme, so Adldinger, werden in München und Berlin entstehen. In beiden wird man – anders als noch beim Freisinger Exemplar – sein E-Auto auch noch laden können.

Bis dahin dürfte der Parkturm in Lerchenfeld eine Art Tourismusmagnet sein, wie es Adldinger formuliert. Denn Vertical Parking statt Flächenverbrauch oder teurer Tiefgarage ist allemal interessant – für Wohnungs- und Geschäftsbauten gleichermaßen.

