Neuer Wirt im Tölzer „Starnbräu“ kommt vom Tegernsee: Jordi hat schon für König von Katar gekocht

Von: Melina Staar

Teilen

Freuen sich über ihr neues Lokal: Wirt und Koch Yordan „Jordi“ Dimitrov und seine Frau Gergana Stefanova. © arndt Pröhl

Seit 25 Jahren ist Yordan Dimitrov in der gehobenen Küche tätig. Jetzt verlegt der 43-Jährige sein Steakhaus vom Tegernsee in die Tölzer Marktstraße - in den „Starnbräu“.

Bad Tölz – Nach gut einjährigem Leerstand zieht wieder Leben in den „Starnbräu“ an der Tölzer Marktstraße ein. An diesem Wochenende öffnet das „Steakhouse Jordi“ für seine Gäste. Namensgeber ist Küchenchef Yordan „Jordi“ Dimitrov.

„Uns wurde der Starnbräu empfohlen“, erzählt Dimitrov wie es zur Übernahme der Lokalität kam. „Das ist eine schöne, tolle Lage direkt in der Marktstraße“. In den vergangenen vier Jahren führte Dimitrov zusammen mit seine Frau Gergana Stefanova ein Steakhaus in Rottach-Egern – dort sei das Lokal direkt an einer Hauptstraße gelegen, in Tölz gebe es mehr Laufkundschaft.

Beide haben weitreichende Erfahrungen in der Gastronomie: Dimitrov ist seit 25 Jahren in der gehobenen Küche tätig, kochte bereits auf der MS Deutschland, im Hotel Vier Jahreszeiten und für den König von Katar. Stefanova war Managerin eines großen Varieté-Theaters. Sie wird künftig für den Service zuständig sein.

Im Familienbetrieb sind aber alle eingespannt: Dimitrovs Vater steht am Schank, Schwager und Schwägerin sind im Service tätig, und auch die Schwiegermutter packt mit an. Eigentümer Klaus Hochwind ist froh über den neuen Wirt: „Es ist gut, wenn der Wirt gleichzeitig Koch ist. Dann hat er selbst alles in der Hand und hat größtes Interesse, dass alles passt.“

Neuer Wirt im Starnbräu in Bad Tölz: Regionalität wird groß geschrieben

Auf der Speisekarte werden in Tölz dieselben Gerichte wie im Vorgängerlokal am Tegernsee zu finden sein: Steaks in allen Gargraden und Größen, Spareribs, Burger, aber auch Fisch und Meerestiere bereitet der Koch in seiner komplett neuen Küche zu. „Bei mir ist noch niemand rausgegangen und hat gesagt, dass er nicht satt ist“, sagt er lachend. Großen Wert legt Dimitrov, gelernter Fisch- und Grillmeister, auf Regionalität. Er bezieht das Fleisch aus dem Umland, achtet bei dem Gemüse auf Bio-Qualität.

Insgesamt werden im „Starnbräu“ 150 Plätze drinnen und 70 draußen bewirtet werden. Der große Raum im hinteren Bereich – der „Stall“ – wird momentan nicht genutzt. Dies wäre vom Personal her nicht zu stemmen, sagt Dimitrov. Geöffnet ist täglich außer am Donnerstag von 10 bis 22 Uhr, warme Küche gibt es zwischen 11.30 und 21 Uhr. Mittags möchte der 43-jährige Koch Menüs zu moderaten Preisen anbieten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.