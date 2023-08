Unterstützung aus dem Ausland – Dachauer Wirt testet Idee gegen Fachkräftemangel in der Gastro

Von: Thomas Zimmerly

Beschreitet neue Wege, um Fachkräfte zu bekommen: Michael Groß, hier mit Ehefrau Andrea, Tochter Leni Sofie, Tochter Luisa und Sohn Kilian (von links). „Die beiden sind uns eine Riesen-Hilfe“, sagt Dehoga-Kreisvorsitzender und Gastronom Michael Groß über seine neuen Mitarbeiter aus Indonesien. © ink/archiv

Die Gastronomie im Landkreis Dachau durchlebt schwere Zeiten. So mancher Betrieb musste aufgeben. Der Wirt und Dehoga-Kreisvorsitzende, Michael Groß, geht neue Wege und trotzt dem Personalmangel.

Dachau – Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel sind seit 2013 in Deutschland ein Drittel der Restaurants und sogar mehr als die Hälfte der Kneipen dicht gemacht worden. Auch im Dachauer Land gibt es ein beunruhigendes Wirtshaussterben: Das Waldfrieden in Hebertshausen, die Sonne in Odelzhausen, die Berghofner Stub’n in Großberghofen zum Beispiel – alles Traditionslokale, die im Laufe der vergangenen Jahre geschlossen worden sind. Ende des Jahres wird das vom Wirtepaar Andrea Schneider und Jürgen Vötter betriebene Altstadthotel Zieglerbräu in Dachau Geschichte sein.

Gastronomie im Landkreis Dachau durchlebt schwere Zeiten

Fachkräftemangel, gestiegene Energiepreise, Inflation und starke Arbeitsbelastung sind im Wesentlichen die Gründe für das Gaststättensterben. Und nun soll auch noch der von der Bundesregierung zu Coronazeiten auf sieben Prozent reduzierte Mehrwertsteuersatz auf Speisen in Restaurants ab 2024 wieder auf 19 Prozent steigen.

„Tödlich für viele Betriebe“, sagt der Dachauer Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Michael Groß. Er bestätigt einen Bericht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), der ein düsteres Bild der Branche zeichnet.

Viele Gaststätten verkürzen ihre Öffnungszeiten – „Gastronomie kocht nur noch auf Sparflamme“

Ob Restaurant, Gaststätte oder Biergarten, in der Gastronomie im Kreis Dachau gehören neue Öffnungszeiten zum Alltag. „Immer häufiger stehen Gäste vor verschlossenen Türen. Wer zum Essen rausfährt oder etwas trinken möchte, sollte sich besser vorher im Internet oder per Anruf erkundigen, ob das Lokal auch offen hat. Und vor allem, wie lange es warme Küche gibt“, rät Tim Lünnemann, Geschäftsführer bei der NGG.

Viele Gaststätten und Restaurants hätten bereits einen zusätzlichen Ruhetag eingelegt. „Einige Häuser streichen den Mittagstisch komplett. Und oft schließt die Küche abends deutlich früher. Der Trend ist klar: Die Gastronomie kocht und bedient nur noch auf Sparflamme“, sagt Lünnemann. Und jetzt auch noch die Sache mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Idee gegen den Fachkräftemangel in der Gastro

Nun ist Michael Groß wahrlich kein Mann, der schnell den Teufel an die Wand malt. Und sein eigenes Hotel mit Gasthof, Festsaal, Zirbelstube, Tagungsraum und Biergarten läuft sehr gut, aber er denke als Dehoga-Chef zuvorderst an die vielen kleinen Familienbetriebe im Landkreis, so Groß, der ein Beispiel parat hat. Steigt die Mehrwertsteuer wieder um 12 Prozent, so kostet ein 15-Euro-Gericht immerhin 1,80 Euro mehr. Da könne es schon sein, dass die Gäste das in heutigen Zeiten, in denen vieles teurer werde, nicht mehr bezahlen wollen – oder können.

Ein weiteres großes Problem der Wirte: der Fachkräftemangel. Allein für den Landkreis Dachau hat die Bundesagentur für Arbeit in der Hotellerie und Gastronomie aktuell 43 offene Stellen registriert. „Wer in der Küche klarkommt, kann sofort anfangen: 34 unbesetzte Jobs warten auf einen Küchen-Profi. Aber auch um den Nachwuchs macht sich das Gastgewerbe Sorgen: Für die Azubi-Suche läuft der Countdown. Und es sieht nicht gut aus. Denn eigentlich müssten die Verträge für das neue Ausbildungsjahr schon längst abgeschlossen sein“, sagt Lünnemann.

Dachauer Wirt bekommt Unterstützung aus dem Ausland

Aber, und das macht Michael Groß deutlich, es gibt auch Mittel und Wege, die Besserung bringen können. Er selbst beschreitet gerade einen solchen Pfad. Auf den Trichter kam der Unternehmer bei einem Besuch auf der HOGA, der Messe für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in Nürnberg. An einem Stand kam Groß mit den Vertretern einer deutschen Sprachschule mit Sitz in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Gespräch. Und bekam zwei Leute vermittelt.

Die Vorteile des Handels: Die beiden Männer können bereits passabel Deutsch, und die Schule kümmerte sich in Indonesien um den Papierkram. So beispielsweise um die Visa der beiden 28 und 20 Jahre alten Männer. Gerade an der fehlenden Einreiseerlaubnis scheitert so mancher Versuch, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen.

Die Ausbildung der Indonesier beginnt im September

Im September werden die beiden Indonesier bei Groß eine Ausbildung zum Restaurantfachmann beginnen. Als der Unternehmer seine neuen Mitarbeiter vom Flughafen abholte, „haben die gleich alles verstanden, was ich gesagt habe“. „Die beiden sind uns eine riesen Hilfe“, ist der Dehoga-Vorsitzende überzeugt. Und: „Ich kann diesen Weg, den wir gegangen sind, allen Kollegen empfehlen.“

