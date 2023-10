Einfach so: Jugendlicher schlägt kleinen Buben auf Bahnhofsweg

Von: Dieter Dorby

Auf dem Bahnhofsweg zwischen Erlkamer Straße und dem Bahnhof in Holzkirchen (linke Seite auf dem Foto) ereignete sich der Angriff. © Andreas Leder

Hässlicher Vorfall am Montagnachmittag beim Holzkirchner Bahnhof. Ein Jugendlicher hat auf dem Gehweg einen kleinen Buben geschlagen - einfach so.

Holzkirchen - Die „Schandtat“, wie sie die Polizei Holzkirchen in ihrem Bericht nennt, ereignete sich am Montag gegen 16.45 Uhr auf dem Bahnhofsweg zwischen Erlkamer Straße und dem Bahnhof in Holzkirchen. Eine 35-jährige Holzkirchnerin war zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn und ihrem Säugling auf dem Bahnhofsweg unterwegs. Der Vierjährige fuhr auf einem Kick-Roller neben seiner Mutter.

Vorfall in Holzkirchen: Jugendlicher schlägt kleinen Jungen - Mutter geht dazwischen

Kurz nach dem Überqueren des Zebrastreifens an der Erlkamer Straße kamen der jungen Familie zwei unbekannte Jugendliche entgegen. Einer der beiden gab dem Buben plötzlich und ohne Grund eine Watschn auf die Stirn. Als die Mutter sich schützend vor ihren Jungen stellte, wurde sie verbal angegangen. Der Bub erlitt einen Schock.

Nun ermittelt die Polizei. Die beiden Jugendlichen entfernten sich nach diesem Angriff in Richtung Erlkamer Straße. Falls der Vorfall von Passanten beobachtet wurde, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740 in Verbindung zu setzen. ddy

