Unheilbarer Hirntumor: Eintracht Berglern sammelt Spenden für Familie von Vierfach-Vater

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Eine glückliche Familie: Das Bild zeigt die Zehtners um Mama Lisa und Papa Fabian kurz nach der Geburt des jüngsten der vier Kinder. © privat

Hinter den Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag des SV Eintracht Berglern steckt auch eine traurige Geschichte. Der Verein sammelt für sein langjähriges Mitglied, das an einem unheilbaren Tumor leidet.

Berglern – Ab diesem Mittwoch feiert der SV Eintracht Berglern sein 60-jähriges Bestehen mit einem fünftägigen Fest. An sich ein freudiges Ereignis. Allerdings werden dort auch kleine Spendenboxen an diversen Stellen stehen, die auf eine Geschichte hinweisen, die das genaue Gegenteil von Freude und Spaß ist. Die Eintracht sammelt für ihr langjähriges Mitglied Fabian Zehtner. Der verheiratete Vater von vier Kindern, zwei Mädchen und zwei Buben im Alter von gerade mal eins bis sechs Jahren, leidet an einem aggressiven, unheilbaren Hirntumor. „Wir halten zusammen“, schreibt der Verein im Spendenaufruf.

Schockdiagnose Glioblastom: Kurz vor Weihnachten wird der Tumor entdeckt

Bei der sechsköpfigen Familie herrscht Ende des vergangenen Jahres Trubel. Klar, bei vier kleinen Kindern. Und klar, schließlich ist Vorweihnachtszeit. Außerdem wird das Dachgeschoss des 2016 in Landshut gekauften Hauses ausgebaut, auch ein neues Bad eingerichtet. Genau in diese Zeit platzt aus heiterem Himmel die schreckliche Diagnose. „Ich habe an meinen Fingern gemerkt, dass die nicht mehr so funktioniert haben“, erzählt der 40-Jährige. Zunächst vermutet der Arzt einen kleinen Schlaganfall, später stellt ein MRT etwas viel Schlimmeres fest: Im Kopf des Familienvaters wuchert ein Glioblastom, ein aggressiver Hirntumor, der für die meisten Patienten nach wenigen Monaten tödlich endet. Ein Tumor, der immer wieder nachwächst.

Für den Maschinenbauingenieur und die Familie ist die Diagnose ein Schock. Bei einer Operation wird ein Großteil des Tumors entfernt, allerdings kann er, um gesundes Gewebe im Gehirn nicht zu gefährden, nicht vollständig herausgeschnitten werden. Nach dem Nikolaustag verbringt Zehtner drei Wochen im Krankenhaus, im Februar und März folgen sechs harte Wochen mit Bestrahlungen.

(Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Glioblastom-Behandlung kostet pro Infusion 3000 Euro

Große Aussichtschancen gibt es bei einem Glioblastom kaum, nur 14 Prozent überleben einer Studie zufolge die ersten zwei Jahre nach der Diagnose. Am Uni-Klinikum Regensburg wird Zehtners Behandlung, die nicht so recht anschlagen will, umgestellt, auf ein als Infusion verabreichtes Antikörper-Medikament mit dem Namen Avastin. Es soll den Tumor beim Wachsen einschränken.

Parallel dazu erhält Zehtner Chemotherapien und Tabletten. Eine Infusion koste 3000 Euro, alle zwei Wochen werde eine verabreicht. Fünf Stück hat Zehtner mittlerweile erhalten. Und er hat dadurch wieder Hoffnung geschöpft, denn ein MRT vor einer Woche zeigt erste Erfolge: „Nachdem der erste Tumor größtenteils entfernt worden war, sind zwei weitere nachgewachsen. Einer der beiden ist jetzt fast ganz weg, der andere ist auch kleiner geworden“, berichtet Zehtner kämpferisch. Der Druck im Kopf habe auch nachgelassen. Und Zehtner kann derzeit einigermaßen gut gehen, berichtet er.

Der gebürtige Manhartsdorfer – seine Eltern wohnen nach wie vor dort – kämpft aber mit halbseitigen Lähmungserscheinungen, vor allem sein linker Arm spiele aktuell nicht mit. „Ich bin zu 80 Prozent schwerbehindert, habe Pflegestufe eins“, berichtet Zehtner nüchtern. Dass auch sein Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen ist, hört man nur etwas. Er kann sich gut ausdrücken.

Krebspatient muss vielleicht selbst für seine Behandlung aufkommen

Seine neue Behandlungsmethode ist teuer, und da sie Patienten nur in 30 Prozent der Fälle helfe, sei noch nicht klar, ob die Krankenkasse einspringe. Auch bei der weiteren Behandlung, als Beispiel sei die Physiotherapie genannt, muss Zehtner stets einen Eigenanteil selbst aufbringen. Hinzu kommen die Arbeiten am erst vor ein paar Jahren gekauften Haus. Von den vier kleinen Kindern ganz zu schweigen. „Die Familie steht vor einem Riesenproblem“, sagt Daniel Helmecke vom SV Eintracht.

Der Verein hat bereits Erfahrung mit schweren Schicksalen. Wie vor zwei Jahren berichtet, hat man schon damals die Familie eines schwer gestürzten Mitglieds unterstützt. Jetzt hat die Eintracht, die ihrem Vereinsnamen mehr als gerecht wird, erneut ein Spendenkonto eingerichtet. In diesen Tagen soll Helmecke zufolge auch eine Überweisung per PayPal möglich werden.

Und nun beim Fest stehen Spendenboxen an allen möglichen Bezahlstellen. „Wir nehmen keine Trinkgelder, es kommt alles in die Box“, sagt Helmecke. Die Spendenbereitschaft ist bereits groß. Er berichtet, dass sich schon einige Institutionen beteiligt haben – etwa der Kinderbasar Langengeisling oder die Dorfgemeinschaft Mauggen.

Krebspatient Zehtner war es sehr aktives Mitglied im Verein

„Wir sind sehr dankbar für jede Hilfe. Das ist eine tolle Aktion“, sagt Fabian Zehtner über die Idee seines Vereins, für den er 18 Jahre Fußball gespielt hat, hinzu kommen zehn Jahre als Schiedsrichter. 2005 war er Teil der Meistermannschaft, die in die Kreisklasse aufgestiegen ist. In 189 Spielen für die Erste und Zweite hat er 29 Tore erzielt. Auch Tennis hat er gespielt und mal ein Doppelturnier bei der Dorfmeisterschaft gewonnen, erinnert er sich.

A-Klasse-Meister wurde Fabian Zehtner (vorne, 3. v. r.) 2005 mit den Berglerner Fußballern. Sie feierten damit den Aufstieg in die Kreisklasse. © Eintracht Berglern

Er und seine Lisa, eine Realschullehrerin, die aus Passau stammt, haben sich 2011 in Landshut kennengelernt. Beide waren beruflich in Ergolding tätig, entsprechend machte der Hauskauf in Landshut Sinn. Dort wurde 2015 auch geheiratet.

Im zurückliegenden halben Jahr haben die Zehtners Hilfe aller Art von Familie, Freunden und Bekannten erhalten. „Wir sind überwältigt und möchten uns ganz herzlich bedanken“, sagt Zehtner.

Glioblastom-Patient setzt seine Hoffnung auf neue Behandlungsmethode

Doch wie erklärt man den kleinen Kindern, für die so viel Belangloseres auf dieser Welt noch ein Geheimnis ist, dass der Papa schwerkrank ist? „Wir haben viel mit Kinderpsychologen gesprochen. Sie gaben uns Kinderbücher, in denen es um Krebs, Therapien und dergleichen geht“, berichtet der Papa. Allzu viele Fragen hätten sie aber nicht, sie seien einfach noch zu klein, um alles zu verstehen. „Sie sehen halt, wenn dem Papa die Haare ausfallen, wenn er langsamer geht. . .“

Ein Glioblastom lässt keine Hoffnung auf vollständige Heilung zu. Dank seiner neuen Behandlungsform und der MRT-Ergebnisse vergangene Woche schöpft Zehtner aber Mut, dass das Tumorwachstum eingeschränkt wird, es vielleicht sogar weiter zurückgeht und er möglichst lange mit wenigen Einschränkungen weiterleben kann: „Ich bin zuversichtlich, dass wir noch viele gemeinsame Jahre haben“, sagt er voller Hoffnung und Kampfeswillen.

Spendenkonto des SVE: Raiffeisenbank Erding, IBAN DE72 7016 9356 0100 2021 26. Ab 50 Euro stellt der Verein Spendenquittungen aus, dazu ist die Adresse im Verwendungszweck anzugeben.