Eisregen-Unfall auf der A8 nahe München: Auto rast unter Sattelzug – Autobahn total gesperrt

Von: Klaus-Maria Mehr

Drucken Teilen

Auf der A8 Richtung München hat sich im Kreis Dachau ein tödlicher Unfall ereignet. Die Autobahn ist komplett gesperrt. Die Identifizierung der Insassen dauert an.

Odelzhausen – In den frühen Morgenstunden wurde die Polizei Oberbayern-Nord zu einem verheerenden Verkehrsunfall auf der A8 Richtung München gerufen. Der Unfall ereignete sich nahe der Anschlussstelle Odelzhausen. Augenzeugen berichteten bereits in den ersten Meldungen von tödlich verletzten Insassen in einem Pkw. Als die Beamten der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck und der Polizeiinspektion Dachau am Unfallort eintrafen, bestätigte ein Notarzt den Tod von zwei Unfallteilnehmern.

Auf spiegelglatter Fahrbahn: Pkw rutscht unter Heck eines Sattelzugs

Blitzeis auf der A8 hat zu einem tödlichen Unfall in der Nacht auf Dienstag geführt. Die Autobahn ist bis in den Vormittag hinein total gesperrt (Symbolbild). © Bernd März/Imago

Der Unfall ereignete sich, als der Pkw gegen 02:05 Uhr unter das Heck eines querstehenden Sattelzugs geriet. Der Lkw hatte sich auf Höhe des Beschleunigers der Anschlussstelle Odelzhausen quer gestellt und ragte in die mittlere Fahrspur. Die Wucht des Aufpralls führte zu den tödlichen Verletzungen der Pkw-Insassen. Der 64-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Bergstraße in Hessen erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Schwerer Unfall auf A8: Zwei Menschen Tod – Identifizierung dauert an

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Fahrbahn durch überfrierende Nässe spiegelglatt. Die Identifizierung der verstorbenen Pkw-Insassen ist noch im Gange. Der Unfall verursachte einen wirtschaftlichen Totalschaden am Pkw in Höhe von etwa 25.000 Euro und einen Schaden am Sattelzug von rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft München II hat die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet.

A8 bist auf weiteres gesperrt – Untersuchungen dauern bis 10.30 Uhr

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck zu melden. Die A8 in Fahrtrichtung München bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Bergungsarbeiten und die Untersuchungen am Unfallort werden voraussichtlich bis etwa 10:30 Uhr andauern.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Dachau und Odelzhausen waren mit starken Kräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie von den Autobahnmeistereien A-Plus und München-West sowie einem Fachberater des THW Dachau.

Im ganzen Großraum München herrscht Verkehrschaos nach Eisregen. Die A99 ist ebenfalls komplett gesperrt.

Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung erstellt und vom Autor Klaus-Maria Mehr sorgfältig geprüft.