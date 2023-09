Elf Tage vor der Landtagswahl: So lief das Treffen von Markus Söder und Edmund Stoiber

Von: Dominik Stallein

Traute Runde bei Weißbier und Cola: Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, Landtagskandidat Thomas Holz und Markus Söder plauderten am Mittwochnachmittag im Vogelbauer in Neufahrn. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Er ist Markus Söders Vor-Vor-Vorgänger und war sein größter Mentor: Edmund Stoiber. Am Mittwochmittag trafen sich die beiden zum Politplausch.

Egling – Es hatte ein wenig das Flair von einer Familienfeier mit den gut gelaunten Tischgrüppchen, wenn man mal von den CSU-Devotionalien im Saal absah. Im Landgasthof Vogelbauer mit kaum mehr als 50 geladenen Besuchern plauderten Edmund Stoiber und Markus Söder unüblich privat über ihre gemeinsamen politischen Erfahrungen und mischten das Ganze mit der im Wahlkampf dann doch recht üblichen CSU-Eigenwerbung.

In der „heimeligen Atmosphäre“ begrüßte Landtagskandidat Thomas Holz die beiden politischen Schwergewichte im beschaulichen Neufahrn. Werbung für die Veranstaltung hatte es im Vorfeld nicht gegeben. CSU-Mitglieder aus dem Landkreis durften dem „Ministerpräsidenten-Talk“ lauschen. Die gute Laune der beiden täuschte ein wenig hinweg über die Umfragewerte ihrer CSU, die bei den meisten Meinungsforschern auf etwa 36 Prozent landet. Stoiber glaubt, „dass es in elf Tagen anders kommt“.

Landtagswahl in Bayern: Söder und Stoiber teilen gegen Bundesregierung aus

Beide sind nicht als Leisetreter bekannt. Dementsprechend deutlich fiel die Kritik an der Bundesregierung (Söder: „ein Totalausfall“) oder den Aktivisten der „Letzten Generation“ aus (Stoiber: „Die greifen nicht die Großen an. Die greifen die Nachbarn an und die kleinen Leute, die ihren Vater zum Arzttermin bringen, auf den er vier Monate hinkämpft“). Stoiber zeigte einen Tag vor seinem 82. Geburtstag – so nannte es sein Gegenüber – dass er „noch immer das Feuer hat“. In weniger als 90 Sekunden schaffte der Wolfratshauser den thematischen Sprung von der Letzten Generation über den Wert der Kommunalpolitik und der Demokratie bis hin zur feministischen Außenpolitik – letzteres wurde in der Runde schnell zum Running Gag.

CSU-Größen sind bei AfD einig: „Wollen mit radikalen Kräften nichts zu tun haben“

Söder und Stoiber betonten immer wieder Parallelen und Gemeinsamkeiten. So musste sich der Wolfratshauser mit den Republikanern auseinandersetzen wie der Franke mit der AfD. Söder: „Es ist heute wichtig – genauso wie damals Edmund Stoiber – sich klar abzugrenzen. Das war richtig und es ist heute: Mit radikalen Kräften will eine CSU nichts zu tun haben.“ Stoiber betonte: „Das gab’s nicht – sondern nur ganz klare Kante.“

Stoiber war Söders Mentor: So lief ihr Wiedersehen in Egling

Den von Stoiber einstmals propagierten Wahlspruch „Laptop und Lederhose“ griff Söder auf: „Wir bekennen uns zur Tracht genauso wie zum Trend, wir bekennen uns zu Mikroelektronik genauso wie zu Gebirgsschützen.“ Deshalb und „weil Bayern ein Sehnsuchtsland ist“, genieße der Freistaat und damit auch dessen Oberhaupt eine besondere Rolle in der Welt. Das lernte Stoiber nicht erst in den späten 1990er Jahren: Damals war er gemeinsam mit der damaligen Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins Heide Simonis (SPD) und dem hessischen Pendant Roland Koch (CDU) auf Staatsbesuchen in Brasilien, Argentinien und Chile. Stoiber wurde von den jeweiligen Staatschefs begrüßt – und zwar nur er. „Das Land hat gezählt. Ohne abwertend zu sein: Schleswig-Holstein ist einem brasilianischen Ministerpräsidenten nicht so ohne Weiteres geländegängig wie Bayern. Dem müsste man erläutern, was das ist.“

Söder erzählt Anekdote über Edmund Stoiber: „Meine Frau kann es bezeugen“

Söder war damals Landtagsabgeordneter. Stoiber, der als wichtiger politischer Förderer des Franken gilt, berief ihn 2003 zum Generalsekretär der CSU. Wie das zustande kam, daran erinnerte Söder: Nach der gewonnenen Wahl – die CSU feierte mit 67 Prozent die erfolgreichste Landtagswahl in der Geschichte der Bundesrepublik – kündigten dem Franken einige Parteikollegen an, dass er zum Generalsekretär würde. Nur einer nicht: der Ministerpräsident. Bis 22.15 Uhr habe Söder gewartet, dann rief eine Mitarbeiterin Stoibers bei ihm an und kündigte ein Telefonat mit dem Wolfratshauser an.

Zu dem kam’s eine Dreiviertelstunde später. „Da hat er mir erzählt, dass er mit Jacques Chirac (Anm. d. Red.: bis 2007 französischer Staatspräsident) telefoniert hat.“ Nach dieser Info legte Stoiber auf. Kurz darauf klingelte Söders Telefon erneut: „Ach so. Und du wirst Generalsekretär“, soll Stoiber gesagt haben. Es war der einzige Moment beim „Ministerpräsidenten-Talk“, bei dem sich die beiden uneinig waren. Stoiber: „Ich glaube nicht, dass es so war.“ Söder ist sich sicher. „Meine Frau bezeugt das. Und die ist keine Politikerin. Die ist ehrlich.“ Man witzelt auf Familienfeiern schon mal über die Verwandtschaft. Da machte Söders Ausflug nach Neufahrn keine Ausnahme. Dominik Stallein

