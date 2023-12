Handwerks-Ära geht zu Ende: Bäcker hört auf – „Hätte gerne noch drei, vier Jahre weitergemacht“

Fast sieben Jahrzehnte hat die Familie Hafner in Holzolling Semmeln, Brezen und Brot gebacken. Jetzt ist Schluss: Bäckermeister Ottmar Hafner sieht keine Zukunft mehr für den Traditionsbetrieb, der in der ganzen Region bekannt ist.

Holzolling – Die Beine hochlegen und einfach nichts tun: Das kann Ottmar Hafner nicht. Sein Leben lang hat der 60-Jährige gearbeitet, schon als Schüler stand er in den Ferien in der Backstube, um seinem Vater zur Hand zu gehen. „Wir haben nie wirklich Urlaub gemacht“, erzählt Hafners Frau Anna. „Weil mein Mann nach spätestens zwei Tagen gemosert hat, dass er nicht sinnlos rumhocken will, während daheim ein Haufen Arbeit wartet.“

Hafner: „Für meinen Vater war es selbstverständlich, dass ich die Bäckerei weiterführe“

Kein Wunder also, dass dem Bäckermeister, der den 1957 von seinem Großvater Leonhard Hafner gegründeten Betrieb in dritter Generation führt, mulmig ist bei dem Gedanken, sich zur Ruhe zu setzen: „Ich bin jemand, der immer was zu tun braucht“, sagt Hafner. Er ist es gewohnt, nur zwei Mal drei Stunden täglich zu schlafen. Seit Jahrzehnten legt er sich um 19 Uhr hin, um drei Stunden später sein Tagwerk zu beginnen – oder besser Nachtwerk. Morgens um fünf Uhr schläft er noch einmal drei Stunden, um dann wieder in der Bäckerei zu sein.

Hafner hatte sich diesen Beruf nicht ausgesucht: „Für meinen Vater war es selbstverständlich, dass ich die Bäckerei weiterführe. Ich hatte zu parieren.“ Dennoch hat er seinen Beruf immer gerne ausgeübt. Sein Herz hängt an diesem Handwerk, an seinen Kunden und den Mitarbeitern: „Es tut mir enorm leid“, sagt Hafner, „ich hätte gern noch drei, vier Jahre weitergemacht.“

Hohe Investitionen in seiner Bäckerei wären nötig

Aber jetzt habe sich die Gelegenheit geboten, das sanierungsbedürftige Haus an der Esterndorfer Straße zu verkaufen, und diese Chance konnte sich Hafner nicht entgehen lassen. Nicht in diesen Zeiten, wo hohe Immobilienkredite und die Pflicht zur energetischen Sanierung bei Eigentümerwechsel den Verkauf von Bestandsimmobilien erschweren.

Obendrein sei es zuletzt immer schwieriger geworden, eine Bäckerei, die noch handwerklich arbeitet, wirtschaftlich zu führen. Teiglinge aus Polen aufzubacken, wie es Discounter, Backshops und große Filialisten tun, das kommt für Hafner nicht infrage. Backpulver für viel Volumen und technische Enzyme im Mehl, die auf der Zutatenliste nicht angegeben werden müssen: So etwas will er nicht in seinen Backwaren haben. Aber Preise, die seinen Aufwand abbilden, kann Hafner nicht verlangen: „Die Leute sparen ja vor allem bei den Lebensmitteln.“

Die letzten ihrer Art: Noch bis 23. Dezember backt Ottmar Hafner in Holzolling Semmeln, Brezen & Co. Dann schließt die Traditionsbäckerei für immer. Die Filiale in Weyarn ist bereits geschlossen. © Thomas Plettenberg

Nun wären in seiner Bäckerei hohe Investitionen notwendig. Die vier Öfen zum Beispiel werden mit Öl betrieben, genau wie die Heizung in dem Haus, in dem sich auch das Ladengeschäft befindet. „Der Kaminkehrer drückt schon lange ein Auge zu“, sagt Hafner, der mit einer hohen fünfstelligen Summe allein für eine neue Heizung kalkuliert. „Das rechnet sich einfach nicht“, sagt Hafner.

So sieht das auch seine Tochter Isabell, die als Bäckermeisterin in die Fußstapfen des Vaters getreten ist und sich vor allem um die Filiale in Weyarn gekümmert hat, die bereits geschlossen ist. Statt den Familienbetrieb weiterzuführen, will die 40-Jährige ihr Glück jetzt andernorts versuchen: „Angebote hat sie genug“, sagt Hafner. Sohn Christian hat eine Behinderung, weshalb er als Nachfolger nicht infrage kommt.

Bäckerei Hafner war immer ein Familienbetrieb

„Es war eine schöne Zeit“, erinnert sich Hafner. Wie viel Mühe hatte er reingesteckt: Unter schwierigen Bedingungen hatte er die Holzollinger Bäckerei samt Laden und Filiale in Weyarn 1993 von seinem Vater Leonhard übernommen. „Wo er war, herrschte Volksfeststimmung“, erinnert sich Hafner.

Ottmar Hafner sorgte dann für einen ausgeglichenen Haushalt. Seine Frau Anna arbeitete tatkräftig mit, ebenso sein inzwischen verstorbener Bruder Erwin, Tochter Isabell und weitere Angestellte. Senior-Chefin Liselotte Hafner packte selbst mit über 80 Jahren noch tatkräftig an. Jede Nacht stand sie mit Rollator in der Bäckerei, um Knödelbrot zu schneiden – bis ihre Gesundheit nicht mehr mitspielte. Über die Jahre eröffnete Hafner Filialen in Feldkirchen-Westerham und Miesbach – die er später wieder schloss.

Vermissen wird er die Nachtschwärmer, die morgens um drei Uhr auf dem Heimweg vom Spinnradl an der Bäckerei klopften, um zu fragen, ob es vielleicht schon was zum Frühstück gibt. Und die Aufnahmeleiter von Bavaria Film, die für die Film-Crew bis zu 200 Semmeln ordern – immer dann, wenn Dreharbeiten, beispielsweise für die Rosenheim-Cops, im Oberland stattfinden. Und die Stammkunden aus den Landkreisen München und Ebersberg, die auf dem Weg von und zur Arbeit in Holzolling einen Halt einlegen, um die legendären Hafner-Brezen zu kaufen.

„Fürs Brezenbacken braucht man Gefühl“

Ob er nicht jetzt, da er sich zur Ruhe setzt, sein Brezen-Geheimnis verraten will? „Da gibt’s kein Geheimnis“, sagt Hafner. „In meine Breze kommt nur Wasser, Mehl und Salz, abgesehen von der Lauge.“ So habe er es von seinem Großvater übernommen. „Fürs Brezenbacken braucht man Gefühl, und für ein Gefühl gibt es kein Rezept.“

Eine Besonderheit gibt es dann aber doch: Ottmar Hafner backt seine Brezen nicht auf Backblechen, sondern direkt auf den Herdplatten seiner Öfen. „Die Breze braucht die Hitze sofort, genau wie eine Holzofen-Pizza“, erklärt der Fachmann. Der Verzicht auf Backbleche mache zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber das lohne sich.

Derzeit schaut sich Hafner nach einem geeigneten Ofen um, den er in das Steinhäuschen in seinem Garten in Bruckmühl bauen will. „Da richte ich mir ein Backhäusl her“, sagt er. Nur für den Eigenbedarf, für Freunde und Familie will er dort backen. Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt.

