Energiekosten bedrohen Existenz: Traditionsbäcker denkt ans Aufhören

Von: Alexander Kraus

Bäckermeister in Not: Anton Sand weiß nicht, wie er die gestiegenen Gaskosten bezahlen soll. © Kornatz

Deutschland leidet unter hohen Energiekosten und der Inflation. Immer mehr Haushalte und Betriebe geraten in Schieflage. Die Garmisch-Partenkirchner Bäckerei Sand denkt bereits ans Aufhören.

Garmisch-Partenkirchen – Die Bäckerei Sand ist ein prominentes Opfer der horrenden Energiekosten. „Wenn die Preise so bleiben, müssen wir im Januar zumachen“, sagt Anton Sand. Die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen kündigten seinen Angaben zufolge den Gasvertrag zum 31. Dezember. Gleichwohl weiß der Bäckermeister, dass andere Anbieter genauso teuer sind. „Ab 1. Januar kann ich nicht mehr backen“, verdeutlicht der Bäckermeister.

Hohe Energiekosten: Bäcker vor dem Aus - „Wenn Preise so bleiben, müssen wir im Januar zumachen“

Sand weiß nicht, wie es weitergehen soll. Die Gaskosten stiegen seinen Angaben zufolge zuletzt ums Zehnfache. Die zweimonatigen Zahlungen für das Beheizen der beiden Öfen erhöhten sich von 600 auf 6000 Euro. „Wie soll ich das zahlen?“, fragt der 60-Jährige. Jährlich benötigt er zum Produzieren der Backwaren rund 140 000 Kilowattstunden Gas. Das Traditionsunternehmen – in dritter Generation im Familienbetrieb – steht vor dem Aus. Ob es Subventionen durch die Politik gibt? „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, seufzt Sand, der zwei Filialen betreibt, eine an der Schnitzschul-, eine an der Bahnhofstraße.

Auch der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Garmisch-Partenkirchen beobachtet gesellschaftliche Not. Da helfe auch die im September ausbezahlte Energiepauschale von 300 Euro nichts, sagt SkF-Geschäftsführer German Kögl. Der Geldmangel sei ein Manko, das die SkF-Mitarbeiter in ihrer täglichen Beratung deutlich wahrnehmen. „Seit einigen Monaten verzeichnen sie eine starke Zunahme an älteren Klienten, die in die Tee- und Wärmestube kommen oder nach einem Freizeitpass für die Tafel fragen“, berichtet Kögl.

Alles ist teurer geworden: Gas, Strom, Lebensmittel, sogar die Schreibwaren für Schüler. Das Geld reicht bei vielen nicht mehr aus, um den täglichen Grundbedarf zu decken, weiß Kögl. „Auch Menschen mit geringem Einkommen, besonders alleinerziehende Eltern, müssen zunehmend gegen ihren Willen Unterstützung annehmen, um irgendwie für Lebensmittel und Energiekosten aufzukommen.“

Inflation in Deutschland: Auch Rentner besonders betroffen - „Kommt eine Welle auf uns zu“

Dass die fatalen Preisentwicklungen zu dramatischen Konsequenzen führen, verdeutlicht auch Günter Meck. Der Seniorenbeauftragte von Oberau berichtete in der Gemeinderatssitzung von einer Flut an Rentnern, die ihre Nebenkostenabrechnungen nicht mehr bezahlen können – erst der Anfang. „Da kommt eine Welle auf uns zu“, befürchtet Meck.

Auch bei der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) werden die Preissteigerungen deutlich. Im Juli 2021 wendete die BZB zwei Prozent der Gesamtleistung für Energie auf. Ein Jahr später sind es bereits acht Prozent. „Diese sechsprozentige Differenz an Mehrkosten schmälert natürlich den Deckungsbeitrag“, betont Pressesprecherin Verena Tanzer.

Matthias Stauch ergänzt: „Da sich die aktuellen Werte auf den Sommermonat Juli beziehen, kann naturgemäß noch keine Aussage für die Wintermonate getroffen werden. Hier erwarten wir massive Auswirkungen auf die Energiekosten.“ Am meisten, sagt der BZB-Vorstand, mache dem Unternehmen aktuell der hohe Gaspreis zu schaffen.

Noch wenig von den gestiegenen Belastungen sind bei der Schuldner- und Insolvenzberatung, einem Fachbereich der Caritas, zu spüren. „Wir bemerken bislang keine steigenden Anfragen aufgrund gestiegener Energiekosten oder der Inflation“, sagt Einrichtungsleiter Fabian Pauwels. Gleiches vermeldet Stephan Scharf. Bis dato gebe es keine verstärkten Erkundigungen beim Sozialamt oder beim Jobcenter, teilt der Pressesprecher des Landratsamts mit.

Inflation und steigende Energiepreise: Mehr Beratungsbedarf bei Insolvenzberatung erwartet

Doch die Situation könnte sich bald ändern. Beratungsbedarf erwartet Pauwels zeitnah – „wenn die Menschen ihre Nebenkostenabrechnungen erhalten und daraus resultierend Nachforderungen und erhöhte monatliche Abschlagszahlungen auf sie zukommen.“ Er geht davon aus, dass die Bevölkerung mit einer hohen finanziellen Belastung konfrontiert wird, die nicht nur Menschen im Sozialleistungsbezug oder im Niedriglohnsektor betrifft, sondern bis weit in die Mittelschicht hinein reicht.

Auch Scharf rechnet damit, dass verstärkte Anfragen bei der sozialen Beratung kommen. „Problematisch wird es für Familien mit sehr geringem Einkommen, die nicht unter das ALG II fallen.“ Denn diese müssten die Energie- und Heizkosten komplett selber tragen.

